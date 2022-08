Schwimm-EM 2022: Zeitplan und Übertragung

Die Europameisterschaft 2022 im Schwimmen wird zwischen 11. und 21. August in Rom, Italien ausgetragen: Start-Disziplinen, Zeitplan und Übertragung im Fernsehen oder Livestream können Sie hier auf einen Blick erfahren.

Die Schwimm-EM startet am 11. August 2022 in zwei Schwimmstadien in Rom und endet am 21. August mit den Freischwimmer-Wettbewerben vor der Küste Ostias. Circa 1500 Athletinnen und Athleten treten in den Disziplinen Schwimmen, Synchronschwimmen, Wasserspringen, Klippenspringen und Freiwasserschwimmen an und kämpfen um Medaillen in Bronze, Silber oder Gold. Unser Artikel listet den Zeitplan der verschiedenen Wettkämpfe sowie die Möglichkeiten, die Schwimm-EM 2022 live im TV oder online zu sehen.

Termine, Zeitplan und Uhrzeiten der Schwimm-EM 2022

Der Europäische Schwimmverband LEN richtet seit 1926 die Europameisterschaft im Schwimmen aus – diese Disziplinen gehen 2022 an den Start. Die Termine der Wettkämpfe stehen bereits fest. Welcher Zeitplan an den ersten Tagen der EM 22 gilt, sehen Sie im Detail in der folgenden Übersicht:

Zeitplan Donnerstag, 11. August 2022

Datum Zeit Disziplin Wettkampf Do, 11.8.22 vormittags





9.30 Uhr Synchron Vorrunde Free Solo der Frauen

8 - 12 Uhr Schwimmen 50 m Schmetterling der Männer

8 - 12 Uhr Schwimmen 100 m Freistil der Frauen

8 - 12 Uhr Schwimmen 400 m Lagen der Männer

8 - 12 Uhr Schwimmen 200 m Rücken der Frauen

8 - 12 Uhr Schwimmen 100 m Rücken der Männer

8 - 12 Uhr Schwimmen 4 x 200 m Freistilstaffel der Frauen

8 - 12 Uhr Schwimmen 4 x 200 m Freistilstaffel der Männer

8 - 12 Uhr Schwimmen 800 m Freistil der Frauen







Do, 11.8.22 nachmittags





15 Uhr

Finale Team-Kür der Frauen



16.30 Uhr

Medaillen-Zeremonie Team Technical der Frauen







Do, 11.8.22

abends





18 Uhr Schwimmen Men - 50m Butterfly - Semi-Finals

18.07 Uhr Schwimmen Women - 100m Freestyle - Semi-Finals

18.16 Uhr Schwimmen Men - 400m Individual Medley - Final

18.25 Uhr Schwimmen Women - 200m Backtstroke - Semi-Finals

18.35 Uhr Schwimmen Men- 100m Breaststroke - Semi-Finals

18.44 Uhr Schwimmen Men - 400m Individual Medley - Medal Ceremony

18.51 Uhr Schwimmen Women - 4x200m Freestyle Relay - Final

19.04 Uhr Schwimmen Men - 4x200m Freestyle Relay - Final

19.17 Uhr Schwimmen Women - 4x200m Freestyle Relay - Medal Ceremony

19.26 Uhr Schwimmen Men - 4x200m Freestyle Relay - Medal Ceremony

Zeitplan Freitag, 12. August 2022

Datum Zeit Disziplin Wettkampf Fr, 12.8.22 vormittags





9.30 Uhr Synchron Vorrunde Duet Free der Frauen

9 - 12 Uhr Schwimmen 50 m Schmetterling der Frauen

9 - 12 Uhr Schwimmen 100 m Freistil der Männer

9 - 12 Uhr Schwimmen 100 m Brust der Frauen

9 - 12 Uhr Schwimmen 200 m Brust der Männer

9 - 12 Uhr Schwimmen 4 x 100m Lagen Staffel Mixed

9 - 12 Uhr Schwimmen 800 m Freistil der Männer







Fr, 12.8.22 nachmittags





15 Uhr Synchron Finale Solo Technical der Frauen

16.40 Uhr Synchron Finale Solo Technical der Männer

17.05 Uhr Synchron Finale Highlights der Frauen

17.40 Uhr Synchron Medaillen-Zeremonie Solo Technical der Frauen

17.46 Uhr Synchron Medaillen-Zeremonie Solo Technical der Männer

17.52 Uhr Synchron Medaillen-Zeremonie Highlights der Frauen







Fr, 12.8.22 abends





18 Uhr Schwimmen Finale 200 m Rücken der Frauen

18.07 Uhr Schwimmen Finale 50 m Schmetterling der Männer

18.12 Uhr Schwimmen Finale 100 m Freistil der Frauen

18.18 Uhr Schwimmen Finale 100 m Brust der Männer

18.24 Uhr Schwimmen Halbfinals 100 m Brust der Frauen

18.33 Uhr Schwimmen Halbfinals 100 m Freistil der Männer

18.42 Uhr Schwimmen Halbfinals 50 m Schmetterling der Frauen

18.49 Uhr Schwimmen Halbfinals 200 m Brust der Männer

18.59 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie 200 m Brust der Frauen

19.06 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie 50 m Schmetterling der Männer

19.13 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie 100 m Freistil der Frauen

19.20 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie 100 m Brust der Männer

19.27 Uhr Schwimmen Finale 800 m Freistil der Frauen

19.40 Uhr Schwimmen Finale 4 x 100m Lagen Staffel Mixed

19.49 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie 800 m Freistil der Frauen

19.56 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie 4 x 100m Lagen Staffel Mixed

Zeitplan Samstag, 13. August 2022

Datum Zeit Disziplin Wettkampf Sa, 13.8.22 vormittags





9-12 Uhr Schwimmen 200 m Freistil der Frauen

9-12 Uhr Schwimmen 100 m Schmetterling der Männer

9-12 Uhr Synchron Team - Freie Kür

9-12 Uhr Schwimmen 50 m Rücken der Frauen

9-12 Uhr Schwimmen 200 m Brust der Männer

9-12 Uhr Schwimmen 400 m Lagen der Frauen

9-12 Uhr Schwimmen 400 m Lagen der Frauen

9-12 Uhr Schwimmen 4x100 m Freistil Staffel der Frauen Sa, 13.8.22 nachmittags





15.00 Uhr Synchron Finale Duett - Freie Kür der Frauen

16.10 Uhr Synchron Finale Duett - Freie Kür Mixed







Sa, 13.8.22 abends





18 Uhr Schwimmen Halbfinals 200 m Freistil der Frauen

18.10 Uhr Schwimmen Finale 200 m Rücken der Männer

18.17 Uhr Schwimmen Finale 50 m Schmetterling der Frauen

18.22 Uhr Schwimmen Finale 100 m Freistil der Männer

18.28 Uhr Schwimmen Finale 100 m Brust der Frauen

18.34 Uhr Schwimmen Halbfinals 100 m Schmetterling der Männer 18.43 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie Rücken der Männer 18.50 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie Schmetterling der Frauen

18.57 Uhr Schwimmen Halbfinals 50 m Rücken der Frauen

19.04 Uhr Schwimmen Halbfinals 200 m Brust der Männer 19.14 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie 100 m Freistil der Männer 19.21 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie 100 m Brust der Frauen

19.28 Uhr Schwimmen Finale 400 m Lagen der Frauen

19.37 Uhr Schwimmen Finale 800 m Freistil der Männer

19.50 Uhr Schwimmen Finale 4 x 100 m Freistil Staffel der Frauen 19.58 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie 400 m Lage der Frauen 20.05 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie 800 m Freistil der Männer 20.12 Uhr Schwimmen Medaillen-Zeremonie 4x100 m Freistil Staffel der Frauen

Schwimm-EM 22: Der Zeitplan nach Disziplinen

Der folgenden Übersicht können Sie entnehmen, in welchem Zeitraum die verschiedenen Disziplinen bei der Schwimm-EM in Rom 2022 ausgerichtet werden. Sie möchten den vollständigen, detaillierten Zeitplan sehen? Diesen finden Sie auf der offiziellen Website des Veranstalters.

Schwimmen : 11. bis 17. August 2022

: 11. bis 17. August 2022 Synchronschwimmen : 11. bis 15. August 2022

: 11. bis 15. August 2022 Wasserspringen : 15. bis 21. August 2022

: 15. bis 21. August 2022 Freiwasserschwimmen : 18. bis 21. August 2022

: 18. bis 21. August 2022 Klippenspringen : 18. bis 20. August 2022

Schwimm-EM 2022 im TV und Stream: So schauen Sie live zu

Die Schwimm-EM 2022 wird voraussichtlich von ARD und ZDF übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender strahlen die Wettbewerbe live und kostenlos im Fernsehen aus. Allerdings findet das lediglich im Rahmen der Übertragung der European Championships in München statt. Diese werden zeitgleich ausgerichtet. Wann genau die Sender zur Schwimm-EM schalten, ist daher nicht bekannt. Die Übertragungsinfos zu den European Championships 2022 können Sie in unserem Artikel nachlesen.

Zusätzlich zum linearen TV-Programm bietet das ZDF gratis Live-Streams im Umfang von 300 Stunden von den European Championships und der Schwimm-EM 2022 an. Diese sind auch im Nachhinein als Relive verfügbar.

Schwimm-EM 22 und Co: weniger TV-Übertragungen?

Die Schwimm-EM 2022 fällt auf den gleichen Termin wie die European Championships. Ihr kommt aufgrund der zusammengelegten TV-Übertragung beider Events eine gesteigerte Aufmerksamkeit zu. Die Schwimm-WM im gleichen Jahr konnte in Deutschland über gängige Anbieter und Sender im Stream oder über TV-Sendung nicht von Fans verfolgt werden. Dabei war das deutsche Team bei der WM sehr erfolgreich und erzielte einige Medaillen. Probleme bereitete dem ZDF, das die Rechte innehat, vor allem die kurzfristigen Änderungen von Termin und Austragungsort.

Die Wettkampfstätten der Schwimm-EM 22 in Rom

Zum 36. Mal finden die Schwimmeuropameisterschaften 2022 statt. Austragungsort ist Rom. Diese Wettkampfstätten wurden für die EM 22 ausgewählt:

Stadio del Nuoto : In dem 1960 für Olympia errichteten Stadion gehen die Teilnehmenden im Schwimmen und Wasserspringen an den Start.

: In dem 1960 für errichteten Stadion gehen die Teilnehmenden im Schwimmen und an den Start. Stadio Nicola Pietrangeli : Der eigentliche Tennisplatz wird für die Wettbewerbe im Synchronschwimmen in ein temporäres Schwimmbecken verwandelt.

: Der eigentliche Tennisplatz wird für die Wettbewerbe im in ein temporäres Schwimmbecken verwandelt. Parco del Foro Italico : Im gleichen Komplex, in dem das Stadio del Nuoto steht, findet auch das Klippenspringen statt.

: Im gleichen Komplex, in dem das Stadio del Nuoto steht, findet auch das statt. Lido di Ostia : Dieser Vorort von Rom liegt am Tiber und dem Tyrrhenischen Meer. Hier wird das Freiwasserschwimmen der EM 22 ausgerichtet.