Schwimm-WM 2022: Termine und Übertragung

Schwimm-WM 2022: Alle Infos zu den Terminen und der Free-TV-Übertragung der Schwimm-WM 2022 in Budapest finden Sie in diesem Artikel.

Die Schwimm-WM 2022 mit Austragung in Fukuoka, Japan musste aufgrund der Corona-Pandemie auf 2023 verschoben werden. Nun springt jedoch Budapest als Ausrichter ein. Somit können die Weltmeisterschaften ab 18. Juli 2022 in Ungarn stattfinden. Alles, was bisher zur Schwimm-WM bekannt ist, erfahren Sie hier.

Zeitplan und Termine der Schwimm-WM 2022

Die Schwimm-WM 2022 in Budapest startet am 18. Juni 2022 und endet am 3. Juli 2022. In folgenden Disziplinen werden bei den Weltmeisterschaften Wettkämpfe ausgetragen:

Beckenschwimmen

Freiwasserschwimmen

Wasserball

Wasserspringen

Synchronschwimmen

Da Budapest als Ausrichter kurzfristig eingesprungen ist, kommt es zu einigen terminlichen Überschneidungen mit zeitgleich stattfindenden Sport-Ereignissen. Im Zeitraum der Schwimm-WM 2022 finden sowohl in Deutschland als auch international weitere Wettkämpfe im Schwimmen statt. Einen offiziellen Zeitplan für die Weltmeisterschaften gibt es noch nicht. Detaillierte Infos zu allen wichtigen Terminen erhalten Sie an dieser Stelle, sobald Näheres bekannt ist.

Free-TV oder Live-Stream? Die Übertragung der Schwimm-WM 2022

Wo wird die Schwimm-WM 2022 live aus Budapest übertragen? Welche Sender strahlen das Wassersport-Event im Free-TV aus? ARD, ZDF oder Eurosport? Gibt es online kostenlose Live-Streams? Dazu ist bisher noch nichts bekannt. Wir aktualisieren laufend und stellen Ihnen hier so bald wie möglich den vollständigen TV-Kalender zur Verfügung.

Ungarn oder Japan? Austragungsorte der Schwimm-WM 22

Die 19. Schwimmweltmeisterschaften sollten ursprünglich im Juli und August 2021 in Fukuoka, Japan stattfinden. Nach einer Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie war der 13. Mai 2022 als neuer Termin für den Beginn angesetzt. Wegen der Entdeckung der Omikron-Variante musste die Schwimm-WM jedoch erneut verschoben werden. Geplant sind die Weltmeisterschaften in Japan nun für den Zeitraum von 14. Juli 2023 bis 30. Juli 2023.

Kurzfristig erklärte sich Anfang 2022 die Stadt Budapest als Gastgeber bereit. Sie richtete bereits 2017 die WM aus, sprang damals ebenfalls spontan ein - für die mexikanische Stadt Guadalajara. Die EM fand 2020 und 2021 ebenfalls in Budapest statt. Auch 2027 trifft sich die Schwimm-Elite zur WM nochmal in der ungarischen Hauptstadt.

Nach der Schwimm-WM 2022 in Budapest darf Fukuoka in Japan 2023 die nächste WM ausrichten. 2024 ist Doha in Katar, 2025 Kasan in Russland an der Reihe. Anstatt alle zwei Jahre finden aktuell also Schwimmweltmeisterschaften in vier aufeinanderfolgenden Jahren statt. Der Grund: 2020 und 2021 musste die WM ausfallen. An Wettkampfchancen sollte es in den kommenden Jahren somit nicht mangeln.