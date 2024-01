Schwimm-WM 2024: Zeitplan, Disziplinen und Übertragung im Stream

Im Februar findet die Schwimm-WM 2024 in Doha statt. Alle Infos zum Zeitplan, den Disziplinen und der Übertragung im TV und Stream lesen Sie hier.

Bei der Schwimm-WM 2024 in Katar werden an 17 Wettkampftagen in sechs Disziplinen Titelträgerinnen und Titelträger gesucht. Erstmals findet eine Schwimm-WM im Jahr der Olympischen Sommerspiele statt. Durch die Corona-Jahre hatte sich der Zeitplan für die Weltmeisterschaften verschoben. Die WM in Japan wurde von 2021 auf das Jahr 2023 verschoben, was die WM in Doha in das aktuelle Jahr rückte.

Der ungewöhnliche Zeitraum stellt die Sportler und Sportlerinnen vor ungewohnte Herausforderungen. Deutschland schickt trotzdem ihre Top-Athleten in jeder Disziplin in den Wettkampf. Wann findet die WM statt? Wo wird sie übertragen und wie ist der Zeitplan? Alle Infos zur Schwimm-WM 2024 lesen Sie hier.

Schwimm-WM 2024: Übertragung im TV und Live-Stream

Der Wettkampf findet vom 3. Februar 2024 bis zum 18. Februar 2024 statt. Eine Übertragung im deutschen TV wird es voraussichtlich nicht geben - ebensowenig wie einen Live-Stream mit deutschem Kommentar. Das ZDF will beispielsweise nur nachträglich in den Sport-Regelsendungen berichten. Wer die Schwimm-WM 2024 trotzdem live verfolgen möchte, muss auf internationale Streamingangebote zurückgreifen. Auf der Webseite von eurovisionsport.com soll man mit einem kostenlosen Account alle WM-Entscheidungen live verfolgen können. Aktuell ist noch unklar, ob es hier auch einen deutschen Kommentar geben wird.

Die Disziplinen der Schwimm-WM 2024

Vielen wird wahrscheinlich hauptsächlich das Freischwimmen als Disziplin bei der Schwimm-WM in den Kopf kommen. Florian Wellbrock und Leonie Beck gelten hier als die deutschen Top-Anwärter auf Medallien. Neben dem Schwimmen werden auch Weltmeister in anderen Disziplinen gesucht. Beim High Diving springen die Athleten beispielsweise aus 20 Metern Höhe in das Wasser. Auch im Wasserball und im Synchronschwimmen gibt es im Rahmen der Weltmeisterschaft Wettkämpfe. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Disziplinen:

Schwimmen

Wasserspringen

Marathonschwimmen

Wasserball

Synchronschwimmen

Schwimm-WM 2024: Zeitplan und Termine

Los geht es am 3. Februar 2024 in der Hauptstadt von Katar. Bis zum 18. Februar 2024 werden in Doha dann die Titelkämpfe in allen Disziplinen ausgetragen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Finalrunden im Schwimmen bei der Schwimm-WM 2024:

3. Februar 2024 8.30 - 10.45 Uhr 10km (w) 4. Februar 2024 8.30 - 10.45 Uhr 10km (m) 7. Februar 2024 8.30 - 10 Uhr 5km (w) 7. Februar 2024 11 - 12.30 Uhr 5km (m) 8. Februar 2024 8.30 - 9.45 Uhr 4x 1500m Staffel 11. Februar 2024 17 - 19.20 Uhr Finale: 400m Freistil (m) Halbfinale: 100m Schmetterling (w) Halbfinale: 50m Schmetterling (m) Finale: 400m Freistil (w) Halbfinale: 100m Brust (m) Halbfinale: 200m Lagen (w) Finale: 4x 100m Freistil (w) Finale: 4x 100m Freistil (m) 12. Februar 2024 17 - 18.50 Uhr Finale: 100m Brust (m) Finale: 100m Schmetterling (w) Halbfinale: 100m Rücken (m) Halbfinale: 100m Brust (w) Finale: 50m Schmetterling (m) Halbfinale: 100 Rücken (w) Halbfinale: 200m Freistil (m) Finale: 200m Lagen (w) 13. Februar 2024 17 - 19.05 Uhr Finale: 200m Freistil (m) Finale: 1500m Freistil (w) Halbfinale: 50m Brust (m) Finale: 100m Rücken (w) Finale: 100m Rücken (m) Halbfinale: 200m Freistil (w) Halbfinale: 200m Schmetterling (w) Finale: 100m Brust (w) 14. Februar 2024 17 - 19.15 Uhr Finale: 800m Freistil (m) Finale: 200m Freistil (w) Halbfinale: 100m Freistil (m) Halbfinale: 50m Rücken (w) Finale: 200m Schmetterling (m) Finale: 50m Brust (m) Halbfinale: 200m Schmetterling (w) Halbfinale: 200m Lagen (m) Finale: 4x 100m Lagen (mixed) 15. Februar 2024 17 - 19.15 Uhr Finale: 200m Schmetterling (w) Halbfinale: 100m Freistil (w) Finale: 100m Freistil (m) Finale: 50m Rücken (w) Halbfinale: 200m Brust (m) Finale: 200m Lagen (m) Halbfinale: 200m Brust (w) Halbfinale: 200m Rücken (m) Finale:4x 200m Freistil (w) 16. Februar 2024 17 - 19.10 Uhr Finale: 100m Freistil (w) Halbfinale: 100m Schmetterling (m) Halbfinale: 200m Rücken (w) Halbfinale: 50m Freistil (m) Finale: 200m Brust (w) Finale: 200m Rücken (m) Finale: 200m Brust (m) Halbfinale: 50m Schmetterling (w) Finale: 4x 200m Freistil (m) 17. Februar 2024 17 - 19.15 Uhr Finale: 50m Schmetterling (w) Finale: 50m Freistil (m) Finale: 200m Rücken (w) Halbfinale: 50m Brust (w) Finale: 100m Schmetterling (m) Halbfinale: 50m Freistil (w) Halbfinale: 50m Rücken (m) Finale: 800m Freistil (w) Finale: 4x 100 Meter Freistil (mixed) 18. Februar 2024 13 - 15.30 Uhr Finale: 50m Rücken (m) Finale: 50m Brust (w) Finale: 1500m Freistil (m) Finale: 50m Freistil (w) Finale: 400m Lagen (w) Finale: 400m Lagen (m) Finale: 4x 100m Lagen (m) Finale: 4x 100m Lagen (w)

(lob)