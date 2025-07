Schwimm-WM 2025 in Singapur: Übertragung, Zeitplan und Disziplinen

Die World Aquatics Championships finden vom 11. Juli 2025 bis zum 3. August 2025 statt. Der Wettkampf wird in diesem Jahr in Singapur ausgetragen. Es ist das erste Mal, dass ein südostasiatisches Land dieses umfangreiche Event austrägt. Die Sportlerinnen und Sportler treten in insgesamt sechs Disziplinen an. Mehr als 2.500 Athletinnen und Athleten aus über 200 Nationen werden in 75 Medaillen-Wettbewerben antreten. Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat insgesamt 23 Schwimmerinnen und Schwimmer für die WM in Singapur nominiert. Das sind: Luca Nik Armbruster, Jarno Bäschnitt, Cedric Büssing, Melvin Imoudu, Oliver Klemet, Lukas Märtens, Lucas Matzerath, Rafael Miroslaw, Vincent Passek, Josha Salchow, Sven Schwarz, Timo Sorgius, Kaii Liam Winkler, Florian Wellbrock, Julianna Dora Bocska, Anna Elendt, Isabel Gose, Nina Holt, Nina Sandrine Jazy, Angelina Köhler, Julia Mrozinski, Lise Seidel und Maya Werner.

Wo wird die Schwimm-WM 2025 übertragen? Wann werden die jeweiligen Disziplinen ausgetragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Schwimm-WM 2025 in Singapur: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragungsrechte der Schwimm-WM 2025 liegen laut World Aquatics in Deutschland bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Dort werden ausgewählte Wettkämpfe im klassischen TV-Programm sowie in den jeweiligen Live-Streams ausgestrahlt. Zudem stellt World Aquatics einen umfassenden Live-Stream mit englischem Kommentar über Eurovision Sport zur Verfügung. Dort müssen Sie lediglich ein Konto erstellen, um das Turnier verfolgen zu können.

Disziplinen bei der Schwimm-WM 2025

Bei der Schwimm-WM 2025 in Singapur werden Wettkämpfe in insgesamt sechs Disziplinen ausgetragen. Die Austragung dieser Wettbewerbe erfolgt an drei Orten. In der World Aquatics Championships Arena, im OCBC Aquatic Centre und auf Sentosa Island. Hier finden Sie einen Überblick der Disziplinen und ihrer Austragungsorte:

Schwimmen (Swimming) - World Aquatics Championships Arena

Wasserball (Water Polo) - OCBC Aquatic Centre

Wasserspringen (Diving) - OCBC Aquatic Centre

Synchronschwimmen (Artistic Swimming) - World Aquatics Championships Arena

Freiwasserschwimmen (Open Water Swimming) - Sentosa Island

Klippenspringen (High Diving) - Sentosa Island

Schwimm-WM in Singapur: Zeitplan 2025

Das sind die Disziplinen und ihre jeweiligen Daten:

Wasserball: 11. - 24. Juli

Freiwasserschwimmen 15. - 20. Juli

Synchronschwimmen: 18. - 25. Juli

Klippenspringen: 24. - 27. Juli

Wasserspringen: 26. Juli - 3. August

Schwimmen: 27. Juli - 3. August

Für einen genaueren Einblick, finden Sie hier eine Übersicht der einzelnen Disziplinen:

Schwimmen:

27. Juli: ab 10 Uhr Vorläufe, ab 19 Uhr Finals

28. Juli: ab 10 Uhr Vorläufe, ab 19 Uhr Finals

29. Juli: ab 10 Uhr Vorläufe, ab 19 Uhr Halbfinals und Finals

30. Juli: ab 10 Uhr Vorläufe, ab 19 Uhr Halbfinals und Finals

31. Juli: ab 10 Uhr Vorläufe, ab 19 Uhr Halbfinals und Finals

1. August: ab 10 Uhr Vorläufe, ab 19 Uhr Halbfinals und Finals

2. August: ab 10 Uhr Vorläufe, ab 19 Uhr Halbfinals und Finals

3. August: ab 10 Uhr Vorläufe, ab 19 Uhr Halbfinals und Finals

Freiwasserschwimmen:

15. Juli: 10 km, w/m - 8 Uhr

16. Juli: 10 km, m - 8 Uhr

18. Juli: 5 km w/m - ab 8-10.30 Uhr

19. Juli: 3 km Knockout-Sprints - 8/10 Uhr

20. Juli: Mixed-Staffel 4x1500 m - 8 Uhr

Klippenspringen:

24. - 27. Juli: täglich 11 Uhr und 14 Uhr Runden - Frauen + Männer, Finals am 26.–27. Juli

Wasserspringen:

26. Juli: 1 m Brett und Mixed-Team

27.–30. Juli: Synchron-Wettbewerbe

30. Juli: 10 m Plattform Frauen + Mixed-Synchro

31. Juli: 3 m Männer + Serie 10 m

1. - 3. August: Einzel- und Semifinalrennen 3 m und 10 m Plattform

Synchronschwimmen:

18. - 25. Juli: Solo/Halbfinals, Duett, Team & Mixed Events, meist 10, 14, 18.30 und 19.30 Uhr

Wasserball:

11. - 24. Juli: Vorrunden bis Finalspiele (Finals am 23. und 24. Juli)

Einen detaillierten Zeitplan finden Sie auf der offiziellen Seite der World Aquatics.