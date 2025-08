Köhler macht es ganz knapp - Auch Seidel schwimmt ins Finale

Um eine Hundertstelsekunde hat Angelina Köhler das Ausscheiden verhindert und bei der Schwimm-WM das Finale über 50 Meter Schmetterling erreicht. Die 24-Jährige belegte mit ihrer Zeit von 25,62 Sekunden im Halbfinale den achten Platz. Das ist der letzte Rang, der noch für den Endlauf reicht.

«Ich bin so glücklich, dass ich es geschafft habe. Das war so ein hartes Feld», sagte Köhler in Singapur. «Am Ende braucht man auch ein bisschen Glück. Heute hatte ich Glück.»

18-Jährige überrascht

Über 200 Meter Rücken zog Lise Seidel überraschend ins Finale ein. Die 18-Jährige erreichte bei ihrer ersten WM in 2:08,75 als Sechste den Endlauf. Seidel gab als Motto für den Endlauf aus: «Einfach genießen.» Die Chemnitzerin ergänzte: «Es ist meine erste WM. Ich habe nichts zu verlieren. Bis jetzt lief es mega. Da kann nichts mehr schieflaufen.»

Am Samstag richten sich die Blicke der deutschen Schwimmfans zudem auf Isabel Gose, die über 800 Meter Freistil Medaillenchancen hat. Zudem startet Florian Wellbrock im Vorlauf über 1.500 Meter Freistil. Die Vorläufe starten um 04.02 Uhr/MESZ, die Endläufe beginnen um 13.02 Uhr/MESZ.