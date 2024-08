Schwimmen bei Olympia 2024: Termine, Zeitplan und Übertragung

Schwimmen ist seit jeher bei den Olympischen Sommerspielen dabei - auch 2024 in Paris. Bei den ersten Spielen 1896 in Athen mussten die Schwimmer noch buchstäblich ins kalte Wasser springen. Damals fanden die Wettbewerbe im Schwimmen noch in natürlicher Umgebung in der Bucht von Zea statt. Heute kämpfen die Athletinnen und Athleten in 50 Meter langen Becken in verschiedenen Schwimmstilen gegeneinander.

Bei Olympia 2024 fallen Medaillenentscheidungen im Brustschwimmen, Schmetterling, Rückenschwimmen und Kraulen. Neben Einzel- und Staffelwettkämpfen wird es auch eine Medaillenentscheidung der gemischten Staffel geben. Dabei tritt ein Team verschiedener Schwimmerinnen und Schwimmer an und wechselt sich in den vier Stilen über unterschiedliche Streckenlängen ab. So müssen in den einen Disziplinen 50 Meter, in anderen 1500 Meter geschwommen werden.

Eine Vielzahl an Wettkämpfen stehen somit an. Wann werden diese ausgetragen? Und wer zeigt die Entscheidungen im Schwimmen im TV oder Live-Stream? Ale Informationen rund um Termine, Zeitplan und Übertragung finden Sie in diesem Artikel.

Schwimmen bei Olympia 2024: Das sind die Termine und der Zeitplan

Die Wettbewerbe um olympisches Gold im Schwimmen finden von Samstag, dem 27. Juli 2024 bis zum Sonntag, dem 4. August 2024 statt. So gibt es der Zeitplan von Olympia 2024 vor. Alle Termine im Überblick finden Sie im nachfolgenden Kalender:

Samstag, 27. Juli 2024

11.00 Uhr: Damen 100m Schmetterling - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 400m Freistil - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 100m Brust - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 400m Freistil - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 4x100m Freistil Staffel - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 4x100m Freistil Staffel Vorläufe

20.30 Uhr: Damen 100m Schmetterling Halbfinale

20.42 Uhr: Herren 400m Freistil Finale

20.55 Uhr: Damen 400m Freistil Finale

21.15 Uhr: Herren 100m Brust Halbfinale

21.37 Uhr: Damen 4 x 100m Freistil Staffel Finale

21.50 Uhr: Herren 4 x 100m Freistil Staffel Finale

Sonntag, 28. Juli 2024

11.00 Uhr: Herren 200m Freistil - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 400m Einzel Lagen - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 100m Brust - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 100m Rücken - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 200m Freistil - Vorläufe

20.30 Uhr: Herren 400m Einzel Lagen Finale

20.45 Uhr: Damen 100m Schmetterling Finale

20.51 Uhr: Herren 200m Freistil Halbfinale

21.15 Uhr: Damen 100m Brust Halbfinale

21.37 Uhr: Herren 100m Rücken Halbfinale

21.54 Uhr: Herren 100m Brust Finale

22.00 Uhr: Damen 200m Freistil Halbfinale

Montag, 29. Juli 2024

11.00 Uhr: Damen 400m Einzel Lagen - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 100m Rücken - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 800m Freistil - Vorläufe

20.30 Uhr: Damen 400m Einzel Lagen Finale

20.43 Uhr: Herren 200m Freistil Finale

21.00 Uhr: Damen 100m Rücken Halbfinale

21.22 Uhr: Herren 100m Rücken Finale

21.32 Uhr: Damen 100m Brust Finale

21.48 Uhr: Damen 200m Freistil Finale

Dienstag, 30. Juli 2024

111.00 Uhr: Herren 200m Schmetterling - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 100m Freistil - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 1500m Freistil - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 100m Freistil - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 200m Brust - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 4x200m Freistil Staffel - Vorläufe

20.30 Uhr: Herren 100m Freistil Halbfinale

20.41 Uhr: Herren 200m Schmetterling Halbfinale

20.57 Uhr: Damen 100m Rücken Finale

21.03 Uhr: Herren 800m Freistil Finale

21.25 Uhr: Damen 100m Freistil Halbfinale

21.46 Uhr: Herren 200m Brust Halbfinale

21.59 Uhr: Herren 4 x 200m Freistil Staffel Finale

Mittwoch, 31. Juli 2024

11.00 Uhr: Damen 200m Brust - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 200m Rücken - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 200m Schmetterling - Vorläufe

20.30 Uhr: Damen 100m Freistil Finale

20.36 Uhr: Herren 200m Schmetterling Finale

20.42 Uhr: Damen 200m Schmetterling Halbfinale

21.04 Uhr: Damen 1500m Freistil Finale

21.34 Uhr: Herren 200m Rücken Halbfinale

21.46 Uhr: Damen 200m Brust Halbfinale

22.08 Uhr: Herren 200m Brust Finale

22.15 Uhr: Herren 100m Freistil Finale

Donnerstag, 1. August 2024

11.00 Uhr: Damen 200m Rücken - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 50m Freistil - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 200m Einzel Lagen - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 4x200m Freistil Staffel Vorläufe

20.30 Uhr: Damen 200m Schmetterling Finale

20.37 Uhr: Herren 200m Rücken Finale

20.44 Uhr: Herren 50m Freistil Halbfinale

21.03 Uhr: Damen 200m Brust Finale

21.10 Uhr: Damen 200m Rücken Halbfinale

21.34 Uhr: Herren 200m Einzel Lagen Halbfinale

21.48 Uhr: Damen 4 x 200m Freistil Staffel Finale

Freitag, 2. August 2024

11.00 Uhr: Herren 100m Schmetterling - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 200m Einzel Lagen - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 800m Freistil - Vorläufe

11.00 Uhr: Mixed 4 x 100m Lagen Staffel - Vorläufe

20.30 Uhr: Herren 50m Freistil Finale

20.39 Uhr: Damen 200m Rücken Finale

20.49 Uhr: Herren 200m Einzel Lagen Finale

21.09 Uhr: Herren 100m Schmetterling Halbfinale

21.34 Uhr: Damen 200m Einzel Lagen Halbfinale

Freitag, 3. August 2024

11.00 Uhr: Damen 50m Freistil - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 1500m Freistil - Vorläufe

11.00 Uhr: Herren 4 x 100m Lagen Staffel - Vorläufe

11.00 Uhr: Damen 4 x 100m Lagen Staffel - Vorläufe

20.30 Uhr: Herren 100m Schmetterling Finale

20.39 Uhr: Damen 50m Freistil Halbfinale

20.59 Uhr: Damen 200m Einzel Lagen Finale

21.09 Uhr: Damen 800m Freistil Finale

21.33 Uhr: Mixed 4 x 100m Lagen Staffel Finale

Samstag, 4. August 2024

18.30 Uhr: Damen 50m Freistil Finale

18.36 Uhr: Herren 1500m Freistil Finale

19.12 Uhr: Herren 4 x 100m Lagen Staffel Finale

19.35 Uhr: Damen 4 x 100m Lagen Staffel Finale

Ausnahmslos alle Wettkämpfe im Schwimmen finden in der La Defense Arena in Paris statt.

Olympia 2024: Übertragung vom Schwimmen im Free-TV

Die Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 wird durch Warner Bros. Discovery gewährleistet. Für alle Sportfans, die Olympia 2024 live mitverfolgen möchten, bedeutet das: Die Spiele werden im Free-TV bei Eurosport 1 gezeigt - allerdings nicht jeder einzelne Wettstreit. Darüber hinaus haben auch ARD und ZDF diverse olympische Entscheidungen im Programm. Die beiden Sender konnten sich nämlich Sublizenzen sichern. Welche Wettkämpfe im Schwimmen konkret bei Eurosport 1, der ARD oder dem ZDF im Free-TV ausgestrahlt werden, können Sie auf den Webseiten der jeweiligen Sender nachsehen.

Übertragung vom Schwimmen im Stream

Für diejenigen, die Schwimmen bei Olympia gerne über einen Live-Stream verfolgen möchten, haben mit einem Abonnement bei dem Streaming-Dienst Discovery+ die Möglichkeit dazu. Dieses ist jedoch nicht kostenlos: 5,99 Euro werden im Monat fällig, wenn man die Spiele werbefrei sehen möchte - für 3,99 Euro pro Monat werden die Entscheidungen werbeunterstützt gezeigt. Die ARD und das ZDF bieten über ihre jeweiligen Mediatheken ebenfalls einen Live-Stream der Rubriken von Olympia; so auch vom Schwimmen.

Schwimmen bei Olympia 2024: Die Sieger 2021 von Tokio

Olympia 2020 in Tokio, die letzten Olympischen Sommerspiele, fand aufgrund der Corona-Pandemie erst im darauffolgenden Jahr statt. Bei den Damen holten damals die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Südafrika, Japan und China Gold im Schwimmen.

Bei den Herren waren das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, das Russische Olympische Komitee, Australien, China, Ungarn und Tunesien erfolgreich und gewannen olympisches Gold. Bei der Mixed 4x 100m Lagen Staffel siegte das Vereinigte Königreich.

Deutschland konnte sich über zwei Bronzemedaillen im 1500 Meter Freistil der Damen durch Sarah Kohler und ebenfalls im 1500 Meter Freistil der Herren durch Florian Wellbrock freuen.