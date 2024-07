Biedermann traut Märtens Schwimm-Weltrekord zu

Paul Biedermann traut Freistilschwimmer Lukas Märtens den Weltrekord über 400 Meter zu. «Lukas hat das Talent und die Ambitionen und er ist einer der wenigen Schwimmer momentan, denen ich es zutraue, unter 3:40 Minuten zu schwimmen», sagte der Weltrekordhalter der Deutschen Presse-Agentur. «Ich würde mich freuen, wenn Lukas den Rekord unterbieten könnte.»

Biedermann hatte 2009 in Rom die bis heute unerreichte Bestmarke von 3:40,07 Minuten aufgestellt. Bei den deutschen Meisterschaften Ende April dieses Jahres lag Märtens lange auf Weltrekordkurs. In 3:40,33 Minuten hält der 22-Jährige die Weltjahresbestzeit. Im olympischen Rennen am Samstag zählt der Magdeburger zu den Topfavoriten.

«Natürlich wäre es schön, wenn der Weltrekord in Deutschland und in Sachsen-Anhalt bleiben würde», sagte Biedermann, der aus Halle an der Saale stammt. Der 37-Jährige hält in 1:42,00 Minuten auch den Weltrekord über 200 Meter Freistil.