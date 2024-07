Falsches Appartement: Kontrolleure wecken Marchands Kollegen

Auf den Besuch hätten die französischen Schwimmer bei den Olympischen Spielen in Paris verzichten können. Am Montagmorgen um 5.45 Uhr waren laut der französischen Sporttageszeitung «L'Equipe» die Dopingkontrolleure im olympischen Dorf beim Appartement, das sich acht französische Schwimmer teilen, für eine Probe von Superstar und Goldmedaillengewinner Léon Marchand erschienen.

Problem nur: Marchand, der bereits nach seinem Gold-Rennen am Sonntagabend eine Probe abgegeben hatte, war gar nicht da. Der Superstar hatte in einem vom Verband angemieteten Appartement in der Nähe der La Défense Arena übernachtet, um Kräfte für die weiteren Rennen zu sparen. Das hatte Marchand offenbar auch im Meldesystem ADAMS so eingetragen, womit ihm kein «Missed Test» droht. Der Lagen-Schwimmer war jedenfalls ausgeschlafen - im Gegensatz zu seinen Kollegen.