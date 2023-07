Schwimmer Wellbrock wünscht sich bei der WM "viele Medaillen und ein Olympiaticket"

Olympiasieger Florian Wellbrock über seine Ziele bei der am Freitag beginnenden Schwimm-WM in Japan, seinen enormen Trainingsaufwand und den Start gegen russische Sportler.

Wie lief das Training mit Blick auf die WM?

Florian Wellbrock: Gut. Wir hatten zuletzt ein vierwöchiges Höhentrainingslager in der spanischen Sierra Nevada. Ich merke, dass ich das noch ein bisschen in den Knochen habe. Der Körper ist noch ein bisschen erschöpft, aber das ist auch alles ganz normal. Jetzt steckt man in der Vorbereitung und gibt dem Körper ein bisschen Ruhe und Zeit, sich zu erholen. In den letzten zweieinhalb Wochen vor der WM geht es dann um den Feinschliff.

Sie starten regelmäßig sowohl im Freiwasser als auch im Becken. Welches Programm haben Sie sich diesmal vorgenommen?

Wellbrock: Ja, das wird wieder eine kleine Herausforderung. Geplant sind die zehn und fünf Kilometer im Freiwasser. Bei der Freiwasserstaffel habe ich noch ein Fragezeichen stehen. Im Becken kommen dann noch die 800 und 1500 Meter.

Klingt nach einem straffen Programm?

Wellbrock: Wir sind ja zuerst im Freiwasser und dann im Becken. Letztes Jahr in Budapest war es andersherum und sehr, sehr eng getaktet. Dieses Jahr ist ein bisschen mehr Luft dazwischen, es ist also ein bisschen athletenfreundlicher gestaltet – was mir dann hoffentlich auch zugutekommt.

Mit welcher Zielsetzung fliegen sie nach Japan?

Wellbrock: Letztes Jahr hatte ich fünf Starts und fünf Medaillen. Ich möchte definitiv wieder möglichst oft aufs Podium kommen. Im Freiwasser werden auch schon Tickets für Olympia vergeben, wofür man unter die ersten drei schwimmen muss. Mein Ziel ist, mit möglichst vielen Medaillen und dem Olympiaticket nach Hause zu kommen.

Wie aufmerksam verfolgen Sie, was Ihre Konkurrenten im Vorfeld der WM zeigen?

Wellbrock: Ich denke mal, dass Sie jetzt auf den Iren abzielen, der dieses Jahr schon sehr schnell geschwommen ist. Das nimmt man natürlich wahr, und das erstaunt einen auch, weil es eine enorme Bestzeit für ihn war. Das geht nicht einfach so an einem vorbei. Ich denke mir jetzt natürlich nicht jeden Tag im Trainingsbecken: Verdammt, der ist schnell. Aber man hat das schon im Hinterkopf. Ich nutze das als Ansporn und Motivation.

Wie ist so ganz allgemein das Verhältnis unter den Konkurrenten? Sie kennen sich ja meist schon seit Jahren und trainieren teilweise zusammen.

Wellbrock: Mal so, mal so. Kurz vor dem Wettkampf lässt sich natürlich keiner in die Karten schauen, und jeder ist so ein bisschen für sich. Aber gerade wenn die Anspannung weg ist und die Wettkämpfe vorbei sind, dann ist es im Großen und Ganzen mit den meisten ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis.

Als Langstreckenspezialist müssen sie große Trainingsumfänge absolvieren. Würden Sie sich manchmal wünschen, als Sprinter geboren zu sein, der deutlich weniger schwimmen muss?

Wellbrock: Definitiv! Natürlich ist es manchmal ein bisschen lästig, wenn man hier vom Kachelnzählen spricht und auch Einheiten mit dabei sind, die jenseits der zehn Kilometer sind. Das ist körperlich und auch mental wirklich hart. Und wenn ich dann mitbekomme, was einige Sprintstars dieser Welt trainieren, dann denkt man sich schon: Okay, ich habe mir irgendwie das Falsche rausgesucht. Aber allein biologisch und genetisch könnte ich 50 Meter gar nicht auf Weltklasseniveau schwimmen. Von daher bin ich da schon ganz gut aufgehoben, wo ich jetzt bin.

Sie haben die mentale Stärke angesprochen, die nötig ist. Sie sind im Training und auch im Wettkampf sehr lang allein mit sich selbst unterwegs. Was passiert da im Kopf? Haben Sie mentale Tricks, mit denen Sie sich gerade in schwierigen Phasen behelfen können?

Wellbrock: Wenn ich im Wettkampf unterwegs bin, bin ich so im Flow mit mir selbst, im Tunnel, da bekomme ich bewusst eigentlich nicht viel mit. Das läuft dann alles sehr unterbewusst ab. Wie in einem Film, wenn man auf Play drückt. Ich hatte das teilweise auch schon, dass mich nach einem Rennen der Trainer gefragt hat, ob ich seine Zeichen gar nicht gesehen habe. Die hatte ich einfach nicht wahrgenommen, und sie waren in dem Moment für mich einfach unwichtig. Ich könnte im Wettkampf zum Beispiel auch niemals Züge zählen. Ich kann auch nicht die Bahnen zählen, weshalb ich es gut finde, dass wir auf der Langstrecke Bahnenzähler haben, die uns ihre Tafeln ins Wasser halten – ansonsten würde ich zu früh oder zu spät anhalten.

Über zehn Kilometer im Freiwasser sind Sie etwas weniger als zwei Stunden unterwegs. Sind Sie die ganze Zeit in besagtem Tunnel?

Wellbrock: Da steigere ich mich so ein bisschen rein. Die ersten Kilometer laufen ja noch relativ entspannt ab, da bin ich noch etwas bewusster bei der Sache und kriege noch ein bisschen mehr mit – gerade wenn es in die Verpflegungsstationen reingeht. Da muss man ja aus seinem Rhythmus raus. Schauen, wo der Trainer steht, trinken. Aber wenn es auf die letzten zwei Kilometer geht, bin ich im Tunnel und habe wirklich nur noch das Ziel vor Augen.

Sie haben in Ihrer Karriere schon fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Wie bleibt man trotzdem motiviert?

Wellbrock: Ich will einfach jedes Jahr aufs Neue diesen Moment erleben, als Erster anzuschlagen, die Arme nach oben zu reißen und zu wissen: Ich bin jetzt der Beste der Welt. Und auch so eine Siegerehrung mitzumachen auf Weltklasse-Ebene – das sind einfach Momente, die mich erfüllen, die mich stolz und glücklich machen.

Auch ein bisschen süchtig?

Wellbrock: Definitiv. Man will davon mehr haben. Ich dachte mir früher immer: Deutscher Meister zu werden, das muss ein unglaubliches Gefühl sein. Dann hatte ich das gewonnen und dachte mir direkt: Okay, es ist schon schön, aber wie würde sich wohl ein Europameistertitel anfühlen? So ging das immer weiter bis zum Olympiasieg. Eine Woche nach meinem Olympiasieg freute ich mich dann schon auf die Weltmeisterschaft, wo ich wieder aufs Treppchen schwimmen will. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, ich gehe voll darin auf. Ich liebe das, was ich mache, und bin glücklich, dass ich es machen kann und erfolgreich damit bin. So bleibt der Hunger bestehen.

Ihre Frau Sarah, die mit Ihnen in Magdeburg lebt und in der gleichen Trainingsgruppe war, musste die Schwimmkarriere wegen Schulterproblemen beenden. Wie hat sich dadurch der Alltag im Hause Wellbrock verändert?

Wellbrock: Sie muss ja noch abtrainieren, weil es nicht gesund ist, von heute auf morgen aufzuhören. Ansonsten hat sich nichts verändert. Das Trainingslager war ein bisschen ungewohnt, weil sie zu Hause geblieben ist. Ansonsten ist hier bei uns in Magdeburg alles beim Alten geblieben.

Noch ist unklar, ob russische und belarussische Schwimmerinnen und Schwimmer an der WM teilnehmen dürfen. Wie stehen sie dazu? Würden Sie auch gegen Russen antreten?

Wellbrock: Ja, definitiv. Ob ich es gut finde oder nicht, sei mal dahin gestellt. Ein Boykott würde für mich niemals infrage kommen. Ein Boykott wurde ja schon bei Corona gefordert und jetzt von einigen schon wieder. Dafür bin ich aber viel zu süchtig nach dem Erfolg und liebe viel zu sehr, was ich mache. Der DOSB hat grünes Licht gegeben, dass deutsche Athleten auch an Wettkämpfen mit russischer Beteiligung teilnehmen können. Über diese Entscheidung bin ich sehr glücklich.

Zur Person: Der gebürtige Bremer Florian Wellbrock, 25, schwimmt auf den längeren Freistilstrecken und im Freiwasser. Der größte Erfolg des fünffachen Weltmeisters ist die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio über zehn Kilometer.