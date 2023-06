Sportlerkarrieren dauern immer länger: Alter schützt vor Spitzenleistung nicht

Früher galt die Karriere eines Spitzensportlers mit 30 Jahren als beendet. Diese Grenze hat sich verschoben. Wer unverletzt bleibt, kann zum Beispiel sehr lange sehr schnell schwimmen.

Noch 1880 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung in Mitteleuropa rund 40 Jahre. Glücklicherweise stieg diese Zahl in den folgenden Jahrzehnten steil an und hat sich mittlerweile mehr als verdoppelt. Im gleichen Zeitraum veränderte sich auch die körperliche Leistungsfähigkeit im Sport dramatisch. Die Trainingslehre entwickelt sich immer weiter und entdeckt immer neue Potenziale. Ein Nebeneffekt ist, dass es heutzutage Athletinnen und Athleten gibt, die in einem Alter Weltklasseleistungen bringen, in dem die Menschen 1880 meistens schon starben. Im Schwimmen lässt sich diese Entwicklung momentan gut beobachten. An der Schwimm-WM in diesem Sommer im japanischen Fukuoka nimmt mit dem in den USA lebenden Südafrikaner Roland Schoeman ein Mann teil, der dann 43 Jahre alt sein wird. Er qualifizierte sich über 50 Meter Freistil. Exakt über diese Strecke hatte er schon 2001 (ebenfalls in Fukuoka) Bronze gewonnen. Den Erfolg von damals wird er aller Voraussicht nach nicht wiederholen können. Trotzdem ist allein das Unterbieten der WM-Norm ein spektakulärer Erfolg.

Mit 42 Jahren zur Goldmedaille auf der Kurzbahn

Ebenfalls ein Schwimmer ist der Brasilianer Nicolas Santos. Er beendete seine Karriere Ende des vergangenen Jahres mit WM-Gold über 50 Meter Schmetterling auf der nicht olympischen Kurzbahn – im Alter von 42 Jahren.

Die beiden Sportler verbindet, dass sie sich auf Sprintstrecken spezialisiert haben. Genau wie der bis heute älteste Schwimmweltmeister auf der Langbahn: Mark Warnecke. Er hatte 2005 in Montreal Gold über 50 Meter Brust gewonnen und war damals 35 Jahre alt. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis er den Titel "ältester Weltmeister" abtreten muss. Warnecke, der Medizin studiert hat, sieht allerdings keinen Trend, der sich auf verbesserte Trainingsmethoden oder eine bessere medizinische Betreuung zurückführen lässt. Vielmehr ließen es die äußeren Umstände inzwischen eher zu, Sport länger auf höchstem Niveau zu betreiben. "Man kann sich heute anders vermarkten, um sich das erlauben zu können. Michael Groß hätte auch noch länger schwimmen können. Nur, der hat studiert und wollte dann in den Beruf. Heute ist ja zum Beispiel auch Youtuber ein Beruf. Von daher gibt es ganz andere Möglichkeiten, sich über Wasser zu halten." Der Körper mache nicht so schnell schlapp, sagt Warnecke. Das habe er selbst ausprobiert und bewiesen. "Man muss nur konsequenter werden. Du musst anders trainieren. Du musst das Training der Herausforderung des Alterns anpassen. Das ist die Kunst, die einige Athleten durchaus beherrschen – gerade die, die auf ihren Körper hören."

Für Mark Warnecke war die Ernährung der wichtigste Hebel

Das benötige aber viel Zeit und sei neben einem Vollzeitjob nicht zu leisten, sagt Warnecke. "Du musst das professionell machen und den ganzen Tag dafür leben." Warnecke selbst hatte sich als älterer Sportler speziell auf das Thema Ernährung konzentriert.

Eine von ihm konzipierte Aminosäurenmischung vermarktete er später, machte sich selbstständig und ist mittlerweile ein erfolgreicher Geschäftsmann im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. "Mir hat das sehr geholfen, weil ich mich vorher nie richtig ernährt hatte. Um die letzten Reserven herauszuholen, musste man eben auch solche Sachen hinterfragen." Es gehöre zu einem intelligenten Training, nicht nur die Einheiten selbst gut zu gestalten, sondern das Drumherum auch. "Bei mir war die Ernährung der größte Hebel. Aber wie jedes andere Training muss das individuell angepasst werden", sagt Warnecke. Man könne da nicht pauschalisieren.

Lesen Sie dazu auch

Irgendwann hat man einfach keine Lust mehr

Dass es aber trotz aller Spezialisierung irgendwann eine Altersgrenze gibt, sei unstrittig. Nur das Wann sei spekulativ. "Es ist klar, dass du mit 75 nicht mehr Weltklasse bringst." Die Grenze werde aber verschoben, weil es Athleten gibt, "die Talent, Zeit und Lust haben, das weiterzuführen – warum auch immer." Den meisten Weltklasse-Athletinnen und -Athleten fehlt irgendwann schlicht der Antrieb, weiterhin den extremen Aufwand eines Profisportlers zu betreiben. Warnecke selbst hatte seine Karriere zwischenzeitlich schon beendet, als Arzt praktiziert und dann noch mal ein Comeback gestartet, das er mit WM-Gold krönte. Zwei Jahre später habe er endgültig aufgehört, "weil ich keine Lust mehr hatte. Es wäre aber noch gegangen. Ich hätte meine alten Zeiten schon noch ein paar Jahre konservieren können."