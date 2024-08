Segeln bei Olympia 2024: Zeitplan und Übertragung im TV & Stream

Ende Juli 2024 starten die Olympischen Spiele in Frankreich. Dabei gibt es auch mehrere Wassersportarten zu bestaunen, unter anderem Segeln: Beim Segelsport dürfen die Boote nur durch die Kraft des Windes bewegt werden. Dies erfordert von den Seglerinnen und Seglern nicht nur physische Stärke, sondern auch umfangreiches Wissen und Erfahrung. Bei den Olympischen Regatten 2024 gelten die Regeln des Internationalen Segelverbandes (World Sailing). Die Wettbewerbe bestehen aus Flottenrennen, bei denen alle Athletinnen und Athleten gleichzeitig starten.

1896 war Segeln auch erstmals Teil der Olympischen Spiele, doch aufgrund schlechten Wetters wurde die Regatta abgesagt. Seit 1900 ist Segeln fester Bestandteil der Olympischen Spiele, mit Ausnahme der Spiele 1904 in St. Louis. Die verschiedenen Kategorien der Wettbewerbe haben sich seitdem stetig weiterentwickelt und werden nach Monotypklassen organisiert, das heißt, sie sind nach Größe und Gewicht der Boote eingeteilt.

Möchten Sie mehr über den olympischen Zeitplan und die Termine beim Segeln in Paris erfahren? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Segeln bei Olympia 2024, einschließlich der Übertragung im TV und Stream sowie dem Kalender.

Olympia 2024: Zeitplan und Termine beim Segeln

Die Segel-, Kite- und Windsurfwettkämpfe der Olympischen Spiele 2024 finden allerdings nicht in Paris, sondern im Roucas-Blanc Hafen in Marseille statt. Der Hafen wurde dafür extra umstrukturiert: Zahlreiche Gebäuden wurden errichtet, die Außenflächen umgestaltet und das Wasserbecken saniert. Von der 5 km langen Uferstraße La Corniche aus können Zuschauer die Wettkämpfe verfolgen.

Die ersten Athleten starten am Sonntag, dem 28. Juli 2024. Ab dann finden bis zum Finaltag am 8. August täglich Events in verschiedenen Klassen statt.

Hier ist ein genauer Überblick über den Zeitplan der einzelnen Klassen:

Sonntag, 28. Juli

Damen Windsurfen - Rennen 01

Damen Windsurfen - Rennen 02

Herren Windsurfen - Rennen 01

Herren Windsurfen - Rennen 02

Herren Windsurfen - Rennen 03

Damen Windsurfen - Rennen 03

Herren Windsurfen - Rennen 04

Damen Windsurfen - Rennen 04

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 01

Herren Skiff (49er) - Rennen 01

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 02

Herren Skiff (49er) - Rennen 02

Herren Skiff (49er) - Rennen 03

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 03

Montag, 29. Juli

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 05

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 05

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 06

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 06

Damen Windsurfen - Rennen 07

Herren Windsurfen - Rennen 07

Damen Windsurfen - Rennen 08

Herren Windsurfen - Rennen 08

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 04

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 05

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 06

Herren Skiff (49er) - Rennen 04

Herren Skiff (49er) - Rennen 05

Herren Skiff (49er) - Rennen 06

Dienstag, 30. Juli

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 09

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 10

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 11

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 12

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 09

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 10

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 11

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 12

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 07

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 08

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 09

Herren Skiff (49er) - Rennen 07

Herren Skiff (49er) - Rennen 08

Herren Skiff (49er) - Rennen 09

Mittwoch, 31. Juli

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 13

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 14

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 15

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 16

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 13

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 14

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 15

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 16

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 10

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 11

Damen Skiff (49er FX) - Rennen 12

Herren Skiff (49er) - Rennen 10

Herren Skiff (49er) - Rennen 11

Herren Skiff (49er) - Rennen 12

Donnerstag, 1. August

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 17

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 18

12.00 Uhr - Damen Windsurfen - Rennen 19

Damen Windsurfen - Marathon

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 17

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 18

12.00 Uhr - Herren Windsurfen - Rennen 19

Herren Windsurfen - Marathon

Herren Skiff (49er) Medaillenrennen

Damen Skiff (49er FX) Medaillenrennen

Herren Einhandjolle - Rennen 01

Herren Einhandjolle - Rennen 02

Damen Einhandjolle - Rennen 01

Damen Einhandjolle - Rennen 02

Freitag, 2. August

Mixed Zweihandjolle - Rennen 01

Mixed Zweihandjolle - Rennen 02

Damen Windsurfen Viertelfinale

Herren Windsurfen Viertelfinale

Damen Windsurfen Halbfinale

Herren Windsurfen Halbfinale

Damen Windsurfen Finale

Herren Windsurfen Finale

Damen Einhandjolle - Rennen 03

Damen Einhandjolle - Rennen 04

Herren Einhandjolle - Rennen 03

Herren Einhandjolle - Rennen 04

Samstag, 3. August

Herren Einhandjolle - Rennen 05

Herren Einhandjolle - Rennen 06

Damen Einhandjolle - Rennen 05

Damen Einhandjolle - Rennen 06

Mixed Katamaran - Rennen 01

Mixed Katamaran - Rennen 02

Mixed Katamaran - Rennen 03

Mixed Zweihandjolle - Rennen 03

Mixed Zweihandjolle - Rennen 04

Sonntag, 4. August

Mixed Katamaran - Rennen 04

Mixed Katamaran - Rennen 05

Mixed Katamaran - Rennen 06

Herren Einhandjolle - Rennen 07

Herren Einhandjolle - Rennen 08

Damen Einhandjolle - Rennen 07

Damen Einhandjolle - Rennen 08

Herren Kitesurfen - Rennen 01

Damen Kitesurfen - Rennen 01

Herren Kitesurfen - Rennen 02

Damen Kitesurfen - Rennen 02

Herren Kitesurfen - Rennen 03

Damen Kitesurfen - Rennen 03

Herren Kitesurfen - Rennen 04

Damen Kitesurfen - Rennen 04

Mixed Zweihandjolle - Rennen 05

Mixed Zweihandjolle - Rennen 06

Montag, 5. August

Herren Kitesurfen - Rennen 05

Damen Kitesurfen - Rennen 05

Herren Kitesurfen - Rennen 06

Damen Kitesurfen - Rennen 06

Herren Kitesurfen - Rennen 07

Damen Kitesurfen - Rennen 07

Herren Kitesurfen - Rennen 08

Damen Kitesurfen - Rennen 08

Mixed Katamaran - Rennen 07

Mixed Katamaran - Rennen 08

Mixed Katamaran - Rennen 09

Damen Einhandjolle - Rennen 09

Damen Einhandjolle - Rennen 10

Herren Einhandjolle - Rennen 09

Herren Einhandjolle - Rennen 10

Mixed Zweihandjolle - Rennen 07

Mixed Zweihandjolle - Rennen 08

Dienstag, 6. August

Damen Einhandjolle Medaillenrennen

Herren Einhandjolle Medaillenrennen

Damen Kitesurfen - Rennen 09

Herren Kitesurfen - Rennen 09

Damen Kitesurfen - Rennen 10

Herren Kitesurfen - Rennen 10

Damen Kitesurfen - Rennen 11

Herren Kitesurfen - Rennen 11

Damen Kitesurfen - Rennen 12

Herren Kitesurfen - Rennen 12

Mixed Zweihandjolle - Rennen 09

Mixed Zweihandjolle - Rennen 10

Mixed Katamaran - Rennen 10

Mixed Katamaran - Rennen 11

Mixed Katamaran - Rennen 12

Mittwoch, 7. August

Damen Kitesurfen - Rennen 13

Herren Kitesurfen - Rennen 13

Damen Kitesurfen - Rennen 14

Herren Kitesurfen - Rennen 14

Damen Kitesurfen - Rennen 15

Herren Kitesurfen - Rennen 15

Damen Kitesurfen - Rennen 16

Herren Kitesurfen - Rennen 16

Mixed Katamaran Medaillenrennen

Mixed Zweihandjolle Medaillenrennen

Donnerstag, 8. August

12.00 Uhr - Herren Kitesurfen - Halbfinale B - 6

12.00 Uhr - Damen Kitesurfen - Halbfinale B - 5

Herren Kitesurfen - Halbfinale A - 1

Herren Kitesurfen - Halbfinale B - 1

Herren Kitesurfen - Halbfinale A - 2

Herren Kitesurfen - Halbfinale B - 2

Herren Kitesurfen - Halbfinale A - 3

Herren Kitesurfen - Halbfinale B - 3

Herren Kitesurfen - Halbfinale A - 4

Herren Kitesurfen - HF B - Rennen 4

Herren Kitesurfen - Halbfinale A - 5

Herren Kitesurfen - Halbfinale B - 5

Herren Kitesurfen - Halbfinale A - 6

Damen Kitesurfen - Halbfinale A - 1

Damen Kitesurfen - Halbfinale B - 1

Damen Kitesurfen - Halbfinale A - 2

Damen Kitesurfen - Halbfinale B - 2

Damen Kitesurfen - Halbfinale A - 3

Damen Kitesurfen - Halbfinale B - 3

Damen Kitesurfen - Halbfinale A - 4

Damen Kitesurfen - Halbfinale B - 4

Damen Kitesurfen - Halbfinale A - 6

Damen Kitesurfen - Halbfinale B - 6

Herren Kitesurfen Finale - Rennen 1

Herren Kitesurfen Finale - Rennen 2

Herren Kitesurfen Finale - Rennen 3

Herren Kitesurfen Finale - Rennen 4

Herren Kitesurfen Finale - Rennen 5

Herren Kitesurfen Finale - Rennen 6

Damen Kitesurfen Finale - Rennen 1

Damen Kitesurfen Finale - Rennen 2

Damen Kitesurfen Finale - Rennen 3

Damen Kitesurfen Finale - Rennen 4

Damen Kitesurfen Finale - Rennen 5

Damen Kitesurfen Finale - Rennen 6

Segeln bei Olympia 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

Eine Übertragung der Olympischen Spiele 2024 findet im deutschen Fernsehen über ARD und ZDF statt. Die beiden Sender wollen alle Finalwettkämpfe im Segeln sowie möglichst alle Wettkämpfe und Auftritte der deutschen Athletinnen und Athleten live auf sportschau.de und im Live-Stream des ZDF streamen. Welcher Sender welche Übertragung übernimmt, kann dem Live-Programm entnommen werden.

Bei der ARD werden die olympischen Segelwettbewerbe von Peter Carstens und der Silbermedaillengewinnerin von Tokio, Susann Beucke, kommentiert. Beim ZDF übernehmen Nils Kaben und Tobias Schadewaldt den Live-Kommentar.

Alle Wettkämpfe können auch im Livestream auf Eurosport, DAZN und discovery+ verfolgt werden. Dafür ist aber teils ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.