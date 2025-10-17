Sepp Maier über Hoeneß: „Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf!“

Als das Bild des völlig demolierten Mercedes-Wracks hinter ihm aufleuchtet, verschwindet der Schalk in ihm mal für einen kurzen Moment. Sepp Maier wird ernst. „Wenn der Uli Hoeneß nicht gewesen wäre, säße ich heute nicht hier“, sagt der 81-Jährige. Zwei Stunden lang hatte er in Nesselwang zuvor über seine Karriere geplaudert, viel gewitzelt, ja sogar gesungen.

Jetzt wirkt Maier plötzlich sehr nachdenklich. Die Sprache kommt auf den Autounfall, der 1979 seine Karriere beendete. Maier ist auf dem Rückweg von einem Freundschaftsspiel in Ulm. In einer Kurve verliert er wegen Aquaplanings die Kontrolle über seinen Mercedes 450 SEL, rutscht in den Gegenverkehr, wo er erst mit einem anderen Auto zusammenstößt und schließlich gegen einen Baum geschleudert wird. Anfangs sieht es so aus, als ob er glimpflich davon gekommen ist. Im Krankenhaus Ebersberg diagnostizieren Ärzte ein paar Knochenbrüche. Doch als ihn Uli Hoeneß kurze Zeit später besuchen kommt, traut er dem Befund nicht.

Das verbindet Sepp Maier und Uli Hoeneß

Er lässt seinen ehemaligen Teamkollegen verlegen. Im Münchner Klinikum Großhadern checkten die Ärzte Maier erneut durch - und stellten eine viel schwerwiegendere Diagnose: Maier hatte sich auch schwere innere Verletzungen zugezogen, darunter einen Zwerchfellriss. In einer stundenlangen Notoperation kämpfen die Ärzte gegen innere Blutungen. Er überlebt. „Dafür bin ich Uli ein Leben lang dankbar“, sagt Maier in Nesselwang vor 160 Zuhörern bei einer Veranstaltung der Allgäuer Zeitung.

Über die sportlichen Erfolge der beiden ist eigentlich alles erzählt und geschrieben. Maier und Hoeneß wurden 1974 Weltmeister, sie gewannen mit dem FC Bayern den Europapokal der Landesmeister (heute Champions League), mehrere Meisterschaften und DFB-Pokale.

Sepp Maier hat Rat für Uli Hoeneß: „Bitte hör auf“

Die Beziehung von Maier und Hoeneß geht jedoch über den Sport hinaus, ist es doch auf gewisse Weise eine Freundschaft auf Leben und Tod. Vielleicht auch deshalb hat die Torhüter-Legende an diesem Abend einen Rat für den derzeitigen Ehrenpräsidenten: „Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf!“

Hoeneß könne nicht loslassen, mische sich immer noch in alles beim FC Bayern ein. „Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut.“ Könnte er nicht einfach golfen, so wie andere?, wendet Moderator Tobias Bücklein ein. „Können schon, aber schlecht“, sagt Maier und lacht. Der Schelm in ihm kommt wieder zum Vorschein.

Auch als er über Thomas Müller zu frotzeln beginnt. Der hat mit 756 Pflichtspielen Maiers Rekord bei den Bayern eingestellt. „Aber wissen Sie, der hat ja die letzten Jahre nur noch zehn Minuten gespielt und kam immer von der Bank“, sagte Maier. Den Rekord mit den meisten Einsatzminuten, es sind 42.491, halte nämlich immer noch er.

