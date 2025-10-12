Serge Gnabry: Vom Problemfall zum „Vorbildspieler“

Die Bilder waren aber auch zu schön. Serge Gnabry mit Seidenschal. Serge Gnabry mit überdimensionierter Handtasche. Serge Gnabry mit großem Print auf seinem Oberteil. Serge Gnabry gilt in der modebewussten (oder dem, was sie für modebewusst halten) Welt der Berufsfußballer als besonders stilsicher. Zu beobachten war das vor beinahe drei Jahren auf der Fashion Week in Paris. Sehen, gesehen werden, Inspirationen einholen – was man eben so macht auf der Fashion Week. Was man nach Meinung des damaligen Sportvorstandes Hasan Salihamidzic aber nicht machen sollte. „Das ist amateurhaft. Das ist genau das, was ich nicht mag. Das ist nicht Bayern München, irgendwo rumzuturnen, wenn man einen freien Tag hat“, urteilte er. Salihamidzic arbeitet mittlerweile nicht mehr für die Münchner, Gnabry immer noch.

Sollte der 30-Jährige derzeit auf die Idee kommen, Paris an einem freien Tag einen Besuch abzustatten, gäbe es wohl keine Aufregung. Der einfache Grund: Gnabry liefert derzeit erstklassige Leistungen ab. Für den FC Bayern und unlängst auch für die deutsche Nationalmannschaft. Beim 4:0-Sieg gegen Luxemburg sei der Offensivspieler ein „Vorbildspieler“, so Bundestrainer Julian Nagelsmann. Nicht nur, dass Gnabry ein Tor erzielt hatte und bei den Treffern zum 1:0 und 2:0 beteiligt gewesen war: Er arbeitete auch fleißig in der Defensive. Trainern gefällt das.

In den vergangenen beiden Jahren aber hatten die Trainer nicht so viel Spaß an Gnabry. Nicht etwa, weil der mal auf der Fashion Week nach Zerstreuung suchte, sondern weil er sich von Verletzungspause zu Verletzungspause schleppte und in den gesunden Phasen nicht wirklich in Form kam. „Es war ein hartes Jahr letztes Jahr für mich. Wenn der Kopf dann nicht zu hundert Prozent da ist und nicht mitmacht, dann ist es auch schwer zu performen“, sagte er unlängst selbst. Offenbar hatte ihn ein Schicksalsschlag, auf den er nicht näher eingehen wollte, sehr mitgenommen.

In seinem letzten Vertragsjahr beim FC Bayern befindet er sich derzeit aber in herausragender Form. Nach dem Sieg gegen Luxemburg wurde er gefragt, ob er sich in der Form seines Lebens befände. Das sei „vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen“, so Gnabry. Zuvor hatte er eines seiner besten Länderspiele abgeliefert. Mit einem markanten weißen Stirnband. Daran stören wollte sich niemand.