FC Sevilla - Borussia Dortmund live in der CL: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Der FC Sevilla trifft in der CL auf Borussia Dortmund. Wir haben alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker für Sie und verraten Ihnen, ob es die Partie im Free-TV zu sehen gibt.

Das Match zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund in der Champions League 22/23 findet im Rahmen der Gruppenphase des Turniers statt. Die beiden Mannschaften treten in Gruppe G an und werden mit knapp einer Woche Abstand sowohl das Hin- als auch das Rückspiel Anfang Oktober 2022 bestreiten. Dortmund konnte im Auftaktspiel der CL-Saison den FC Kopenhagen mit 3:0 besiegen, unterlag jedoch im zweiten Spiel Manchester City mit 1:2. Auch Sevilla ist mit Manchester City am derzeitigen Gruppenersten gescheitert, konnte aber auch gegen Kopenhagen keine Tore erzielen, wodurch sich die Teams am Ende in einem 0:0 Unentschieden trennten. Das kommende Spiel ist für beide Vereine wichtig, da sich hier entscheiden könnte welches Team es in die K.o.-Phase des Turniers schafft.

An welchem Termin treffen der FC Sevilla und Borussia Dortmund aufeinander? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Wir haben Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Gruppenspiel hier für Sie. Außerdem finden Sie in diesem Artikel einen Live-Ticker zum Match zwischen Sevilla und Dortmund.

FC Sevilla - Borussia Dortmund in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Wie der Spielplan der Champions League 22/23 verrät, findet das Hinspiel in Gruppe G zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund am 5. Oktober 2022 statt. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Sevilla gegen Dortmund: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Derzeit gibt es nur bei den kostenpflichtigen Streaming-Diensten Amazon Prime Video und DAZN ganze Spiele der Champions League 22/23 live zu sehen. Im Free-TV werden keine Spiele übertragen und auch der Pay-TV-Sender Sky hat derzeit keinerlei Rechte zur Übertragung der Königsklasse. Alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen Sevilla und Dortmund finden Sie hier im Überblick:

Spiel : FC Sevilla - Borussia Dortmund , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23, 3. Spieltag

- , der 2022/23, 3. Spieltag Datum: Mittwoch, 5. Oktober 2022

Mittwoch, 5. Oktober 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel FC Sevilla vs. Borussia Dortmund

Wenn Sie über kein kostenpflichtiges Abo bei DAZN verfügen aber trotzdem das Spiel zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund live verfolgen möchten, dann tun Sie das doch über unseren Live-Ticker. Der versorgt Sie nicht nur mit allen Highlights der Partie als Kommentar sondern hat natürlich auch alle Tore, Karten und Auswechslungen für Sie. Kurz vor Anstoß des Spiels finden Sie hier außerdem auch die Aufstellung beider Mannschaften. Darüber hinaus hat unser Datencenter auch umfassende Infos zu allen bisherigen Ergebnissen und zum Verlauf der aktuellen CL-Saison 22/23.

Die Rechte zur Übertragung der Spiele in der Champions League 22/23 live im TV und Stream haben DAZN und Prime Video, wobei der Streaming-Dienst von Amazon an jedem Spieltag immer nur eine Partie am Dienstag überträgt. Alle anderen Spiele gibt es exklusiv bei DAZN zu sehen. Auch Sky-Kunden gehen in der aktuellen Saison leer aus - der Pay-TV-Sender zeigt keine Spiele des Turniers. Einen Lichtblick gibt es aber: Das große Finale im Juni 2023 wird es im Free-TV zu sehen geben. Die Übertragung übernimmt das ZDF.

FC Sevilla gegen Borussia Dortmund: Bilanz und Infos

Der FC Sevilla und Borussia Dortmund sind sich bisher zwei Mal in der Champions League und zwei Mal in der Europa League begegnet. Wenn man sich die Statistik ansieht, ist die Gesamtbilanz mit jeweils einem Sieg und zwei Unentschieden ausgeglichen. Allerdings hat Dortmund das Achtelfinale in der Champions League Saison 20/21 aufgrund des Turniersystems gewonnen, obwohl beide Mannschaften jeweils ein Spiel für sich entscheiden konnten. Dortmund hatte am Ende das bessere Torverhältnis und zog so in das Viertelfinale ein. In der Europa League 2010/11 hatte jedoch Sevilla die Nase vorn und schaffte es aus der Gruppenphase, während Dortmund nach einem Unentschieden und einer Niederlage gegen das spanische Team aus dem Turnier ausschied. (AZ)