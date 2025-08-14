SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2025/26

In der Saison 2025/26 geht der DFB-Pokal in die 83. Runde. Der Pokalwettbewerb gilt nach der deutschen Meisterschaft als der zweitwichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball und wird bereits seit 1935 alljährlich ausgetragen. Der FC Bayern München ist mit insgesamt zwanzig gewonnenen Pokalen Rekordhalter in diesem Turnier, amtierender Titelträger ist jedoch der VfB Stuttgart. Die Schwaben setzten sich in der abgelaufenen Saison 2024/25 im Pokal-Endspiel gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld mit 4:2 durch und schnappten sich damit den insgesamt vierten Pokalsieg in der Vereinshistorie. Im DFB-Pokal ist es normal, dass Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander spielen, vor allem in den ersten Runden des Wettbewerbs.

Mit der SG Sonnenhof Großaspach und Bayer 04 Leverkusen treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 ein Regionalligist und ein Bundesligist aufeinander. Zum Vergleich: Der Kader der SG Sonnenhof ist insgesamt 75.000 Euro wert, alle Leverkusener Spieler hingegen bringen es gemeinsam auf einen Marktwert von 423,05 Millionen Euro. Aber Geld schießt bekanntlich keine Tore, weshalb diese Zahlen selbstverständlich nichts über den späteren Ausgang der Begegnung aussagen.

Wann genau findet die Partie SG Sonnenhof Großaspach gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal 2025/26 statt? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um das Spiel haben wir hier für Sie zusammengetragen.

SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 findet das Spiel in der ersten Runde zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und Bayer Leverkusen am 15. August 2025 statt. Damit fällt der Termin auf einen Freitag. Der Anstoß erfolgt planmäßig um Punkt 18 Uhr. Gespielt wird in der WIRmachenDRUCK Arena in der Gemeinde Aspach. Das Stadion bietet Platz für rund 10.000 Zuschauer.

SG Sonnenhof gegen Bayer Leverkusen live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 obliegt in der Saison 2025/26 wieder Sky, ARD und dem ZDF. Wenn Sie alle 63 Spiele – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchten, müssen Sie sich jedoch zwangsläufig ein kostenpflichtiges Sky-Abo zulegen. Ein solches kostet für Neukunden bei Abschluss eines Jahresabos momentan 25 Euro pro Monat (Stand: Juli 2025).

Fünfzehn ausgewählte Partien des Turniers gibt es gratis im linearen TV bei der ARD und im ZDF zu sehen. Dazu gehören unter anderem die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Olympiastadion. Vorher zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender in jeder Runde mindestens zwei Spiele. Die Begegnung zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und Bayer Leverkusen wird hingegen ausschließlich bei Sky übertragen. Dementsprechend benötigen alle, die besagte Partie live verfolgen möchten, ein Sky-Abo. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen der SG Sonnenhof und Bayer Leverkusen im Überblick:

Spiel: SG Sonnenhof Großaspach vs. Bayer 04 Leverkusen (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Freitag, 15. August 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: WIRmachenDRUCK Arena, Aspach, Baden-Württemberg

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

SG Sonnenhof Großaspach gegen Bayer 04 Leverkusen im DFB-Pokal 25/26: Was sagt die Bilanz?

In diesem Fall lässt sich die Frage nach der Bilanz ziemlich einfach beantworten, denn diese beiden Mannschaften haben bislang noch nie gegeneinander gespielt. Dementsprechend ist das Spiel im DFB-Pokal zwischen der SG Sonnenhof und Bayer Leverkusen am 15.8.25 eine echte Premiere. Als Bundesligist wird den Leverkusenern automatisch die Favoritenrolle zuteil, allerdings konnte in der Vergangenheit schon so mancher Underdog für eine Überraschung im Pokalwettbewerb sorgen.