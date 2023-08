Fnatic und die Chance auf das Triple bei Valorant Champions

Die Valorant-Szene sucht neue Weltmeister: Topfavorit bei der Champions genannten WM in Los Angeles ist Fnatic.

Die stärkste Konkurrenz kommt aus Brasilien, Südkorea und den USA.

Mit Blick auf das Valorant-Jahr gibt es kaum Zweifel an der Favoritenrolle der britischen E-Sport-Organisation bei der WM, die am 6. August beginnt. Nach Siegen beim Lock//In São Paulo und Masters Tokyo kann das Team das Titel-Triple perfekt machen.

Jedoch versuchen gleich 15 Teams Fnatic die WM-Party zu verderben, Darunter der amtierende Weltmeister Loud aus Brasilien, Masters-Finalist Evil Genuises aus den USA und Paper Rex aus Südkorea.

Konkurrenz gibt es für Fnatic auch aus Europa. Mit Team Liquid, FUT Esports, Navi und Giants sind vier Teams der EMEA-Region bei der WM dabei. "Es fühlt sich unwirklich an", sagte Giants-Kapitän Emir "rhyme" Muminovic im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen nach L.A. und spielen vielleicht im The Forum."

Das "The Forum", die einstige Arena des NBA-Teams Los Angeles Lakers, ist eine Location der Valorant-WM in Los Angeles. Hier findet unter anderem das Finale am 26. August statt.

