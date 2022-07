BIG gewinnt vor der IEM Cologne Titel bei CS:GO Roobet Cup

BIG hat das "Counter-Strike: Global Offensive"-Turnier Roobet Cup gewonnen.

Im Finale schlug das deutsche Team den Major-Gewinner FaZe Clan und zeigt sich vor der heimischen IEM Cologne in guter Form.

"In Köln können manche Dinge zu hitzig werden, weil natürlich jeder in der Arena spielen möchte", sagte BIGs Coach Fatih "gob b" Dayik im Interview nach dem Spiel. "Aber wenn wir so spielen wie im Moment, ruhig bleiben und unsere Pläne verfolgen, dann können wir es weit schaffen."

Aus Krankheitsgründen musste BIG auf Josef "faveN" Baumann verzichten, für den Nils "k1to" Grühne aus dem Academy-Team zum Einsatz kam. Im Interview deutete gob b bereits an, dass dieser möglicherweise auch bei der IEM Cologne einspringen muss.

Dennoch offenbarte BIG nur wenige Schwächen, und zeigte sich nach einem Halbfinal-Sieg über Cloud9 auch gegen FaZe von Anfang an als ebenbürtig. Nach einem Sieg auf der ersten Karte schrammten die Deutschen auf der zweiten nur knapp an einem 2:0 vorbei, holten sich aber auf der dritten Karte nach Comeback und Verlängerung mit 2:1 (16:13; 14:16; 19:17) den Turniersieg.

(dpa)