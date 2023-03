CGN Esports gewinnt DACH Evolution Stage 1 in Valorant

Überraschungssieg in der deutschen Valorant-Liga: CGN Esports hat sich im Finale um den Frühlingstitel gegen die favorisierten Unicorns of Love durchgesetzt.

Clean Sweep zum Titelgewinn: CGN Esports hat die erste Saison des Jahres der DACH Evolution gewonnen. Im Endspiel der höchsten deutschsprachigen Valorant-Liga besiegte das Kölner Team Unicorns of Love mit 3:0.

"So schön war es noch nie", erzählte ein grinsender Benjamin "BennY" Domgörgen von CGN nach dem Sieg im Turnierstream. Zuvor gelang dem der Mannschaft eine echte Meisterleistung.

Valorant: CGN dominiert im Finale gegen Unicorns

Gegen das favorisierte UoL übernahm CGN sofort die Kontrolle. Nach Siegen auf den ersten beiden Maps (Lotus 13:9; Ascent 13:8), folgte eine regelrechte Machtdemonstration. Mit einem zu keiner Zeit gefährdeten 13:5-Sieg sicherte sich CGN die dritte Map des im Best-of-Five-Modus ausgespielten Endspiels und damit den Titel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Erfolg von CGN gleicht einer Cinderella-Story: Nur als viertbestes Team der regulären Saison hatten sich die Valorant-Profis für die Playoffs qualifiziert. Nachdem in der ersten Runde Mouz, das beste Team der Saison, besiegt wurde, folgte im Upper-Bracket-Finale eine herbe 0:2-Pleite gegen Unicorns of Love. Über die Lower Bracket, in der Angry Titans besiegt wurden, gelang der Finaleinzug, an dessen Ende die Revanche mit Unicorns stand.

DACH-Sieg als Chance für EMEA-Liga in Valorant

Für CGN Esports bedeutet der Erfolg nicht nur den ersten Valorant-Titel, sondern auch einen Schritt in Richtung EMEA Ascension, der kommenden Challengers-Liga unterhalb der Riot-Partnerliga. In dieser duellieren sich die besten Teams aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

(dpa)