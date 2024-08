Silber für Hockey-Herren: Deutschland verliert dramatisches Finale

Der Gold-Traum ist für die deutschen Hockey-Herren geplatzt. Die Nationalmannschaft unterlag im olympischen Finale am Donnerstagabend der Niederlande mit 1:3 (1:1, 0:0) im Penaltyschießen. Das Team von Trainer André Henning gewinnt damit Olympia-Silber.

Die Partie endete auf die dramatischste Weise - im Penaltyschießen. In der regulären Spielzeit hatten beide Teams keine Entscheidung herbeiführen können. Bereits von Beginn an agierten sowohl Deutschland als auch die Niederlande vorsichtig. Die erste Halbzeit lieferte wenige Highlights. Die Intensität nahm in der zweiten Hälfte zu, doch das erste Tor fiel erst im vierten Viertel - für die Niederländer. Koen Bijen legte in der 46. Minute im Kreis quer auf Thierry Brinkman, der nur noch den Schläger zum 1:0 hineinhalten musste.

Deutschland - Niederlande: 1:1 nach der regulären Spielzeit

Doch die Deutschen kämpften sich schnell zurück in die Partie, die auch Bundeskanzler Olaf Scholz von der Tribüne aus verfolgte. In der 50. Minute gab es Strafecke für Deutschland - und die brachte den Ausgleich. Zwar versprang Thies Prinz zunächst die Kugel bei der Annahme, doch er schaffte es, sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Mit einer Drehung und einem satten flachen Schuss versenkte er den Ball im linken Eck zum 1:1. Dabei blieb es dann, sodass das Penaltyschießen die Entscheidung bringen musste.

Dort erzielte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes nur einen Treffer - am Ende zu wenig, um den neuen Olympiasieger aus der Niederlande zu bezwingen. Nach dem entscheidenden Tor kam es zu tumultartigen Szenen und einer Rudelbildung. Der Niederländer Duco Telgenkamp hatte zuvor den deutschen Keeper Jean-Paul Dannenberg provoziert - mit einem auf den Mund gelegten Zeigefinger. Daraufhin geriet unter anderem Niklas Wellens mit einigen Niederländern aneinander.

Hockey: Deutschland wartet auf ersten Olympiasieg seit 2012

Bereits in der Gruppenphase waren die beiden Teams aufeinandergetroffen. Das Spiel endete 1:0 für Deutschland. Die Hockey-Herren warten somit weiterhin auf den ersten Olympiasieg seit 2012. Bei einem Erfolg im Finale hätte das DHB-Team die bereits fünfte Goldmedaille in der deutschen Paradedisziplin gewinnen können. Deutschland triumphierte bei den olympischen Spielen 1972, 1992, 2008 und 2012.