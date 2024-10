30.000 Fotos mit Stars: Wie der 19-jährige Simon im Rollstuhl zum Superfan wurde

Hinter Simon Graach liegen erfolgreiche Tage: Bundestrainer Julian Nagelsmann, dessen Assistent Sandro Wagner, DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Rudi Völler und die gesamte deutsche Nationalmannschaft – er hatte sie alle. Sein Vater Dirk Garte hat den 19-Jährigen zusammen mit den DFB-Stars fotografiert. Dazu kommt ein Gruppenbild von Regionalligist Wacker Burghausen, der bei Schwaben Augsburg Station gemacht hat. Nicht schlecht für ein vermeintlich spielfreies Wochenende in der Länderspielpause. Aber kein Vergleich zu dem Pensum, das Vater und Sohn sonst an einem Wochenende zurücklegen. „Drei, vier Geschichten sind es oft schon, die wir dann runterreißen“, sagt Dirk Garte. Mit „Geschichten“ meint er: Rein ins Auto und die Hotels ansteuern, in denen die Fußballteams potenziell übernachten, bevor ein Spiel ansteht. Eine Mischung aus Erfahrungswerten, Netzwerk und Beharrlichkeit führt meistens zum Erfolg: „Manchmal fahren wir fünf Standorte an, bis wir einen Treffer haben.“ Ihr Wohnort Augsburg ist gut gelegen: Zum FCA muss jeder Bundesligist mal kommen, nach München, Ulm oder Heidenheim ist es nicht weit.

Florian Eisele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rollstuhl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis