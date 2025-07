Sinner vs. Alcaraz heute im Wimbledon-Finale: Termin und Übertragung des Spiels

Das Wimbledon-Turnier ist eines der ältesten und renommiertesten Tennisturnier der Welt und findet jährlich im Londoner Stadtteil Wimbledon statt. Gespielt wird auf Rasen, was es einzigartig unter den Grand-Slam-Turnieren macht. Das Turnier ist bekannt für seine strikten Traditionen: Spielerinnen und Spieler müssen weiße Kleidung tragen, es gibt keine Werbebanner auf dem Platz, und Erdbeeren mit Sahne gehören für viele Zuschauer zum festen Ritual. In Deutschland findet das Turnier ebenfalls besondere Beachtung, nicht zuletzt aufgrund der früheren Triumphe von Boris Becker und Steffi Graf.

Im diesjährigen Finale von Wimbledon treffen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner aufeinander. Die Partie ist auch eine Revanche, denn die beiden standen sich erst vor ein paar Wochen im Finale der French Open gegenüber. Damals musste sich Sinner seinem Gegner Alcaraz geschlagen geben. Nun wird sich zeigen, ob Sinner das Blatt wenden kann oder ob Alcaraz sich erneut durchsetzt. Erfahrung darin, gegeneinander anzutreten, haben die beiden allemal. Insgesamt trafen sie bereits 13-mal aufeinander.

Wann findet das Finale in Wimbledon statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Sinner gegen Alcaraz heute im Wimbledon-Finale 2025: Termin und Uhrzeit des Duells

Das Wimbledon-Finale der Herren findet in diesem Jahr am 13. Juli statt. Der Aufschlag erfolgt am Nachmittag gegen 15 Uhr. Ausgetragen wird die Partie zwischen Sinner und Alcaraz auf dem Centre Court im All England Club in London.

Wimbledon 2025: Übertragung vom Finale Sinner - Alcaraz live im Stream

Die Übertragungsrechte für Wimbledon hat sich bis 2027 der Streaminganbieter Amazon Prime Video gesichert. Demnach wird das Finale zwischen Sinner und Alcaraz leider nicht im Free-TV übertragen. Um die Partie jedoch bei Amazon Prime sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter. Dieses erhalten Sie aktuell ab 8,99 Euro pro Monat. Sollten Sie die Übertragung ohne Werbeunterbrechungen verfolgen wollen, müssen Sie zusätzlich 2,99 Euro auf das Abo draufzahlen.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Finale Sinner vs. Alcaraz noch einmal auf einen Blick:

Spiel: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, Wimbledon-Finale Herren 2025

Datum: 13. Juli 2025

Uhrzeit: ab 15 Uhr

Spielort: Centre Court, All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon (London)

Übertragung im TV: ---

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Amazon Prime Video

Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: Bilanz der Finalisten

Wie bereits erwähnt, sind sich Sinner und Alcaraz bereits 13-Mal auf dem Tenniscourt begegnet. Von diesen Matches gingen acht für Carlos Alcaraz aus und fünf konnte Jannik Sinner für sich entscheiden. Insgesamt besteht ein Satzverhältnis von 23 : 19. Zuletzt trafen die beiden am 8. Juni 2025 beim Finale der French Open aufeinander. Die Partie entschied Alcaraz für sich. Am 13. Juli wird sich zeigen, ob Alcaraz diese Leistung erneut aufbringt oder ob Sinner das Blatt wendet.

Wer gewann das Herren-Finale in Wimbledon 2024?

Bereits im letzten Jahr stand Carlos Alcaraz im Finale auf dem Spielfeld. Sein damaliger Gegner war Novak Djokovic. Alcaraz besiegte Djokovic und sicherte sich damit den Titel. Ob er diesen verteidigen kann, zeigt sich am 13. Juli 2025.