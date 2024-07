Olympia 2024: Zeitplan und Live-Übertragung vom Skateboarding

Die Skateboarding-Wettbewerbe finden im Herzen von Paris am Place de la Concorde statt. Dieser bekannte Pariser Platz wird in eine offene Arena umgewandelt, um urbane Sportarten wie BMX-Freestyle, 3x3 Basketball und Skateboarding auszutragen.

Nachdem Skateboard bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio seine Premiere gefeiert hatte, wird es auch 2024 wieder Teil des olympischen Programms in Paris sein. Die besten Skateboarderinnen und Skateboarder der Welt treten in den beliebtesten Disziplinen an: Park und Street. Die Athletinnen und Athleten zeigen hier ihre besten Tricks und werden nach Schwierigkeitsgrad, Tempo, Kreativität und Ausführung bewertet.

Doch wie genau läuft die Bewertung ab? Wo sind die Unterschiede in den Disziplinen? Wie ist die Übertragung geregelt? Wann genau sind die Wettbewerbstage? Hier gibt es alle Informationen.

Skateboard bei Olympia 2024: Termine und Zeitplan

Die Veranstaltungen bestehen aus zwei Runden: der Vorrunde und dem Finale. Im Gegensatz zu anderen Sportarten bei den Olympischen Spielen, gibt es beim Skateboarding verhältnismäßig wenige Wettbewerbstage, nämlich vier Tagen. Hier ist ein genauer Überblick über die einzelnen Termine gemäß dem offiziellen olympischen Zeitplan:

Samstag, 27. Juli

12.00 Uhr - Herren Street Vorrunde

17.00 Uhr - Herren Street Finale

Sonntag, 28. Juli

12.00 Uhr - Damen Street Vorrunde

17.00 Uhr - Damen Street Finale

Dienstag, 06. August

12.30 Uhr - Damen Park Vorrunde

17.30 Uhr - Damen Park Finale

Mittwoch, 07. August

12.30 Uhr - Herren Park Vorrunde

17.30 Uhr - Herren Park Finale

Regeln und Historie im Skateboard bei Olympia:

Der Park-Wettbewerb findet auf einem klassischen Parcours mit Hindernissen, Kanten und Kurven statt. Die Athletinnen und Athleten führen Tricks auf dem Boden und in der Luft aus. Bewertet werden sie nach Höhe, Geschwindigkeit der Tricks und Nutzung der gesamten Fläche. Jeder Skater durchläuft drei 45-Sekunden-Läufe, der beste Lauf zählt als Endergebnis.

Der Street-Wettbewerb wird auf einem kursähnlichen Parcours mit Treppen, Geländern und Hindernissen ausgetragen. Die Skater führen Tricks aus und werden für die Kontrolle des Skateboards in zwei 45-Sekunden-Läufen und fünf Tricks bewertet. Die besten vier Durchläufe oder Tricks werden zur Endpunktzahl addiert.

Skateboarden feierte seine Premiere bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Somit gibt es erst vier Goldmedaillengewinner in dieser Disziplin. Die meisten Medaillen konnte Japan sammeln. Hier sind die Siegerinnen und Sieger der ersten olympischen Skateboarding-Wettkämpfe im Überblick:

Übertragung bei Olympia 2024: Skateboarding live im TV und Stream sehen?

Die Übertragung der Olympischen Spiele 2024 ist bisher nicht final geklärt. Somit steht auch nicht fest, wo und wann die Wettbewerbe im Skateboarding übertragen werden. Sicher ist jedoch, dass die Spiele im Free-TV und kostenlos im Livestream über die öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen sein werden. ARD und ZDF haben sich Lizenzen für ausgewählte Wettkämpfe gesichert.

Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern werden auch Eurosport und discovery+ die Wettkämpfe live im Free-TV und Stream in Deutschland übertragen. Eurosport 1 wird die Übertragung im Fernsehen übernehmen, während für den Zugriff auf die Wettkämpfe im Stream ein Abonnement bei discovery+ erforderlich ist. Zusätzlich werden ARD und ZDF einige Events im Stream anbieten. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir Sie hier ergänzen.