TVA macht den ersten Schritt zum Klassenerhalt

Alle in der Skaterhockey-Abteilung des TV Augsburg hatten dem Start der neuen Saison entgegengefiebert: das Team, der Trainerstab und die Fans. Schließlich war der Verein durch den Aufstieg im vergangenen Jahr wieder zurück in der Bundesliga. Und da ging es gleich richtig zur Sache, denn die Augsburger bekamen zum Auftakt vor heimischem Publikum ein äußerst wuchtiges Kaliber serviert, die traditionell zu den Titelaspiranten gehörenden Düsseldorf Rams.

Der TVA schlug sich in dem torreichen Duell mehr als wacker. Er musste nach einem 9:9 (0:3, 5:4, 4:2) nach regulärer Spielzeit zwar noch eine 9:10-Niederlage hinnehmen, sicherte sich mit dem Einzug ins Penaltyschießen aber immerhin den ersten Punkt der neuen Saison. „Ich bin sehr zufrieden, den Punkt hat sich die Mannschaft absolut verdient. Nicht nur heute, sondern vor allem durch die konzentrierte Vorbereitung in den letzten Wochen. Auch wenn wir einiges zu lernen mitbekommen haben, können wir auf dieser Leistung aufbauen“, lobte Trainer Fabio Carciola seine Schützlinge.

Augsburger kämpfen mit Leidenschaft und Einsatz

Über 60 Minuten lieferten die Augsburger eine konzentrierte Leistung auf gutem Bundesliga-Niveau ab. Einen 0:3-Rückstand aus dem ersten Drittel holten die Gastgeber durch Tore von Vinzent Marker, Sebastian Höss und Lukas Sieber im zweiten Durchgang schnell wieder auf. Was Düsseldorf an physischer Überlegenheit aufbot, glichen die Augsburger durch Leidenschaft und Einsatz aus. So sahen die Zuschauer einen temporeichen und kampfbetonten Schlagabtausch. Nach dem Ausgleich gingen die Gäste erneut in Führung und beim 7:5 (die Augsburger Tore hatten Stefan Gläsel und Valentin Marker erzielt), sah es schon so aus, als sei eine Vorentscheidung gefallen.

Doch die Augsburger kämpften unermüdlich weiter. Die Tormöglichkeiten, die sie im zweiten Drittel ausgelassen hatten, nutzten sie im dritten. Dank der Treffer von Simon Arzt und Stefan Gläsel war in der 49. Minute der 7:7-Ausgleich hergestellt. Aber wieder bekam der TVA den starken Düsseldorfer Torjäger Tim Deschka (fünf Treffer) nicht in den Griff, sein Doppelschlag brachte den Gästen die 9:7-Führung. Erneut steckten die Augsburger nicht auf und erzielten in der Schlussphase durch Sebastian Steinhauer und Felix Vogt noch das 9:9.

Nächstes Spiel des TVA bei den Bissendorfer Panthern

Obwohl das anschließende Penaltyschießen verloren wurde, konnte es die gute Stimmung im TVA-Team nicht trüben. Schließlich hatte die Mannschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass man auf Bundesliga-Niveau gut mitspielen kann. So sah es auch der sportliche Leiter Maximilian Nies: „Der Trainer und die Spieler können stolz auf sich sein. Nach dem Wiederaufstieg weiß man nie so recht, wo man steht. So eine tolle Leistung tut uns sicher gut. Allerdings ist es natürlich nur der erst kleine Schritt Richtung Klassenerhalt.“ Denn am Samstag geht es für das TVA-Team gleich weiter, um 17 Uhr mit dem Gastspiel bei den Bissendorfer Panthern, die zum Auftakt mit 6:16 bei den Mosikos Essen verloren haben.