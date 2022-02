Ski Alpin bei Olympia 2022: Zeitplan, Live-Ticker, Übertragung und Infos

Ski Alpin bei Olympia 2022: Hier finden Sie alle Termine im Zeitplan, einen Live-Ticker und die Infos zur Übertragung im Free-TV oder Stream.

Ski Alpin bei Olympia 2022: Im Februar 2022 treffen Ski Alpin Profis aus aller Welt bei den Olympischen Winterspielen in Peking aufeinander. Wie gestaltet sich der Zeitplan? Wann finden die Rennen statt? Wo gibt es sie im Free-TV und Stream live und kostenlos zu sehen? Das beantworten wir in diesem Artikel.

Ski Alpin bei Olympia 2022: Zeitplan und Termine

Die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen offiziell am 4. Februar 2022 mit der Eröffnungsfeier und dauern bis zum 20. Februar 2022. Alle Termine der Ski Alpin Disziplinen mit Uhrzeit (MEZ) und Datum zeigt unser Zeitplan:

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin 6.2.22 4.00 Uhr Abfahrt Männer 7.2.22 3.15 Uhr und 6.45 Uhr Riesenslalom Frauen 8.2.22 4.00 Uhr Super-G Männer 9.2.22 3.15 Uhr und 6.45 Uhr Slalom Frauen 10.2.22 3.30 Uhr und 7.15 Uhr Kombination Männer 11.2.22 4.00 Uhr Super-G Frauen 13.2.22 3.15 Uhr und 6.45 Uhr Riesenslalom Männer 15.2.22 4.00 Uhr Abfahrt Frauen 16.2.22 3.15 Uhr und 6.45 Uhr Slalom Frauen 17.2.22 3.30 Uhr und 7.00 Uhr Kombination Frauen 19.2.22 4.00 Uhr Parallel Event

Übertragung der Ski Alpin Läufe bei Olympia 22 im Free-TV und Live-Stream

Die Ski Alpin Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele kann man 2022 auf mehreren Sendern verfolgen. ARD, ZDF und Eurosport senden live im Free-TV und bieten auch Zusammenfassungen der täglichen Sportereignisse an. Das dürfte sich angesichts der Uhrzeiten der Ski Alpin Events als angenehm erweisen. Außerdem können Sie die Rennen auf den Websites von ARD (sportschau.de, ARD Mediathek) und ZDF (sportstudio.de, zdfheute.de, ZDF Mediathek) kostenlos im Live-Stream sehen. Eurosport Player bietet alle Wettkämpfe von Ski Alpin bei Olympia 2022 im Live-Stream und als Aufzeichnung in voller Länge. Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Die Senderzuteilung für den jeweiligen Wettkampftag finden Sie in unserem Ski Alpin TV-Kalender:

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin Sender 6.2.22 4.00 Uhr Abfahrt Männer ZDF , Eurosport 7.2.22 3.15 Uhr und 6.45 Uhr Riesenslalom Frauen ZDF, Eurosport 8.2.22 4.00 Uhr Super-G Männer ARD , Eurosport 9.2.22 3.15 Uhr und 6.45 Uhr Slalom Frauen ZDF, Eurosport 10.2.22 3.30 Uhr und 7.15 Uhr Kombination Männer ZDF, Eurosport 11.2.22 4.00 Uhr Super-G Frauen ARD, Eurosport 13.2.22 3.15 Uhr und 6.45 Uhr Riesenslalom Männer ARD, Eurosport 15.2.22 4.00 Uhr Abfahrt Frauen ZDF, Eurosport 16.2.22 3.15 Uhr und 6.45 Uhr Slalom Frauen ARD, Eurosport 17.2.22 3.30 Uhr und 7.00 Uhr Kombination Frauen ARD, Eurosport 19.2.22 4.00 Uhr Parallel Event ZDF, Eurosport

Ski Alpin bei Olympia 2022: Live-Ticker

Bei uns bekommen Sie einen Live-Ticker zu Ski Alpin bei Olympia 2022 - und zu allen anderen Sportarten bei den Winterspielen. Das folgende Live-Center bietet außerdem Termine und eine Übersicht über die Medaillen:

Ski Alpin bei Olympia 22: Alle Disziplinen kurz erklärt

Zu den Ski Alpin Wettkämpfen der Olympischen Winterspiele gehören fünf verschiedene Disziplinen, die es jeweils für Frauen und für Männer gibt: Kombination, Abfahrt, Slalom, Riesenslalom und Super-G. Die Kombination ist in diesem Fall eine Super-Kombination und verbindet einen Super-G-Lauf mit einem Slalomlauf. Bei der Abfahrt wird mit besonders hohen Geschwindigkeiten eine vorgegebene Strecke auf einer präparierten Piste befahren. Bis zu 160 km/h erreichen die Profis hier, weshalb die Abfahrt als riskante Königsdisziplin gilt.

Beim Slalom müssen die Sportlerinnen und Sportler durch Tore zielen und enge Kurven fahren. Im Vergleich dazu ist die Abfahrt beim Riesenslalom etwas flüssiger und gleitender. Super-G steht für Super-Riesenslalom, was bedeutet, dass wesentlich mehr Tore in engeren Abständen gesetzt werden. Nach der Abfahrt ist der Super-G die zweitschnellste Disziplin im Ski Alpin. Die finale Disziplin ist in Peking ein Parallel Event, bei dem die Sportler gleichzeitig nebeneinander fahren. Im direkten Vergleich zeigen die Athletinnen und Athleten absoluten Höchstleistungen und bieten ein besonders spannendes Wettkampf-Spektakel.

Interessante Fakten über Ski Alpin bei den Olympischen Winterspielen

Ski Alpin ist seit 1936 durchgehend Teil des Olympia-Programms.

ist durchgehend Teil des Olympia-Programms. In den Jahren 1948 bis 1980 galten die Olympischen Winterspiele zusätzlich als Alpine Skiweltmeisterschaften . Die Konsequenz: Die Olympiasieger im Ski Alpin waren automatisch auch Weltmeister.

zusätzlich als . Die Konsequenz: Die Olympiasieger im waren automatisch auch Weltmeister. 1964 gewannen in Innsbruck zwei Schwestern jeweils Gold und Silber im Slalom und Riesenslalom - einmal holte Marielle Goitschel Gold, beim anderen Rennen Schwester Christine.

jeweils Gold und Silber im und - einmal holte Gold, beim anderen Rennen Schwester Christine. Einen weiteren Ausnahme-Sieg gab es 1972 in Sapporo . Hier gewann überraschend ein Spanier im Slalom . Francisco Fernández-Ochoa schlug damals den klaren Favoriten und brachte so die erste olympische Wintersportmedaille aller Zeiten nach Spanien .

. Hier gewann überraschend ein . schlug damals den klaren Favoriten und brachte so die erste olympische Wintersportmedaille aller Zeiten nach . Mit insgesamt 40 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen liegt Deutschland im ewigen Medaillenspiegel momentan auf Platz 4. An erster Stelle steht Österreich mit 121 Medaillen.

