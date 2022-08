Ski Alpin Weltcup 22/23: Termine, Zeitplan und Übertragung

Hier finden Sie alle Termine im Zeitplan beim Ski Alpin Weltcup 22/23 - zu Abfahrt, Riesenslalom, Slalom, Parallelrennen und Mixed. Wo gibt es die Übertragung im TV und Live-Stream?

FIS-Weltcup Ski Alpin 22/23: Vom 22. Oktober bis zum 19. März ist die Weltcup-Saison 22/23 für die Damen und Herren in den Disziplinen Super-G, Riesenslalom, Slalom, Parallelrennen und Abfahrt sowie Mixed geplant.

Saisonauftakt der Damen und Herren ist laut aktuellen Informationen im österreichischen Sölden, das letzte Rennen und das Weltcup-Finale finden in Soldeu in Andorra statt.

Für die Männer stehen 42 Rennen auf dem Plan, für die Frauen 41 Rennen.

Einige Neuerungen waren von Seiten der FIS-Verantwortlichen im Vorfeld geplant, durchgesetzt haben sich die Speedrennen am Matterhorn in Cervinia. Ein Parallel-Rennen gibt es, das im November stattfindet. Welche Ideen im aktuellen Kalender noch umgesetzt wurden, entnehmen Sie den Zeitplänen im Anschluss.

Außerdem erfahren Sie alle Infos zu den Terminen, Orten und der Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Rahmenterminkalender Weltcup Ski Alpin 22/23: Termine und Zeitplan

Weltcup Alpin 22/23 der Herren:

Gesamtweltcup : 22. Oktober 2022 bis 19. März 2023

: 22. Oktober 2022 bis 19. März 2023 Abfahrt : 29. Oktober 2022 bis 15. März 2023

: 29. Oktober 2022 bis 15. März 2023 Super-G: 27. November 2022 bis 16. März 2023

27. November 2022 bis 16. März 2023 Riesenslalom : 23. Oktober 2022 bis 18. März 2023

: 23. Oktober 2022 bis 18. März 2023 Slalom : 11. Dezember 2022 bis 19. März 2023

: 11. Dezember 2022 bis 19. März 2023 Parallelrennen : 13. November 2023

Weltcup Alpin 22/23 der Frauen:

Gesamtweltcup : 22. Oktober 2022 bis 19. März 2023

: 22. Oktober 2022 bis 19. März 2023 Abfahrt : 5. November 2022 bi 15. März 2023

: 5. November 2022 bi 15. März 2023 Super-G : 4. Dezember 2022 bis 16. März 2023

: 4. Dezember 2022 bis 16. März 2023 Riesenslalom : 22. Oktober 2022 bis 19. März 2023

22. Oktober 2022 bis 19. März 2023 Slalom : 19. November 2022 bis 18. März 2023

: 19. November 2022 bis 18. März 2023 Parallelrennen : 12. November 2022

: 12. November 2022 Mixed : 17. März 2023

Abfahrt Herren und Damen: Termine und Zeitplan des Alpin Skiweltcup 22/23

Der Rennkalender der Herren in der Abfahrt sieht wie folgt aus:

Datum Ort Land 29. Oktober 22 Zermatt / Cervinia SUI/ITA 30. Oktober 22 Zermatt/Cervinia SUI/ITA 26. November 22 Lake Louise CAN 3. Dezember 22 Beaver Creek USA 4. Dezember 22 Beaver Creek USA 17. Dezember 22 Gröden ITA 28. Dezember 22 Bormio ITA 14. Januar 23 Wengen SUI 20. Januar 23 Kitzbühel AUT 21. Januar 23 Kitzbühel AUT 28. Januar 23 Garmisch-Partenkirchen GER 4. März 23 Aspen USA 5. März 23 Aspen USA 15. März 23 Soldeu AND

Der Rennkalender der Frauen in der Abfahrt sieht wie folgt aus:

Datum Ort Land 5. November 22 Zermatt / Cervinia SUI/ITA 6. November 22 Zermatt/Cervinia SUI/ITA 2. Dezember 22 Lake Louise CAN 3. Dezember 22 Lake Louise CAN 16. Dezember 22 St. Moritz SUI 17. Dezember 22 St. Moritz SUI 14. Januar 23 St. Anton AUT 21. Januar 23 Cortina d'Ampezzo ITA 25. Februar 23 Crans-Montana SUI 4. März 23 Kvitfjell NOR 15. März 23 Soldue NOR

Super-G Herren und Damen 22/23: Ski Alpin Weltcup

Die Termine für den Super-G der Herren 22/23 sind wie folgt:

Datum Ort Land 27. November 22 Lake Louise CAN 2. Dezember 22 Beaver Creek USA 16. Dezember 22 Gröden ITA 29. Dezember 22 Bormio ITA 13. Januar 23 Wengen SUI 3. März 23 Aspen USA 16. März 23 Soldeu AND

Die Termine für den Super-G der Damen 22/23 folgendermaßen:

Datum Ort Land 4. Dezember 22 Lake Louise CAN 18. Dezember 22 St. Moritz SUI 15. Januar 23 St. Anton AUT 20. Januar 23 Cortina d'Ampezzo ITA 22. Januar 23 Cortina d'Ampezzo ITA 26. Februar 23 Crans-Montana SUI 5. März 23 Kvitfjell NOR 16. März 23 Soldeu AND

Riesenslalom 22/23: Weltcup Termine und Zeiten

Die Weltcup-Veranstaltungen im Riesenslalom für die Herren finden zu folgenden Terminen statt:

Datum Ort Land 23. Oktober 22 Sölden AUT 10. Dezember 22 Val-d'Isère FRA 18. Dezember 22 Alta Badia ITA 19. Dezember 22 Alta Badia ITA 7. Januar 23 Adelboden SUI 29. Januar 23 Garmisch-Partenkirchen GER 25. Februar 23 Palisades Tahoe USA 11. März 23 Kranjska Gora SLO 12. März 23 Kranjska Gora SLO 12. März 23 Soldeu AND

Für die Frauen finden die Weltcup-Abfahrten 22/23 im Riesenslalom an folgenden Terminen statt:

Datum Ort Land 22. Oktober 22 Sölden AUT 27. November 22 Killington USA 10. Dezember 22 Sestriere ITA 28. Dezember 22 Semmering AUT 7. Januar 23 Kranjska Gora SLO 8. Januar 23 Kranjska Gora SLO 24. Januar 23 Kronplatz ITA 28. Januar 23 Špinlderuv Mlÿn CZE 10. März 23 Åre SWE 19. März 23 Soldeu AND

Slalom 22/23 der Männer und Frauen: Weltcup Termine

Die Slalomrennen der Männer finden in der Weltcup-Saison 22/23 an folgenden Daten statt:

Datum Ort Land 11. Dezember 22 Val-d'Isère FRA 22. Dezember 22 Madonna di Campiglio ITA 4. Januar 23 Garmisch-Partenkirchen GER 8. Januar 23 Adelboden SUI 15. Januar 23 Wengen SUI 22. Januar 23 Kitzbühel AUT 24. Januar 23 Schladming AUT 4. Februar 23 Chamonix FRA 25. Februar 23 Palisades Tahoe USA 19. März 23 Soldeu AND

Die Slalomrennen der Frauen finden in der Weltcup-Saison 22/23 an folgenden Daten statt:

Datum Ort Land 19. November 22 Levi FIN 20. November 22 Levi FIN 26. November 22 Killington USA 11. Dezember 22 Sestriere ITA 29. Dezember 22 Semmering AUT 4. Januar 23 Zagreb CRO 5. Januar 23 Zagreb CRO 10. Janaur 23 Flachau AUT 29. Januar 23 Špindleruv Mlÿn CZE 11. März 23 Åre SWE 18. März 23 Soldeu AND

Parallelrennen und Mixed: Weltcup 22/23

Die Parallelrennen der Männer finden am 13. November 2022 in Lech/Zürs in Österreich statt, die der Frauen einen Tag früher, am 12. November ebenfalls in Lech/Zürs in Österreich.

Die Mixed Abfahrt ist für den 17. März 2023 in Andorra in Soldeu geplant.

Ski Alpin Weltcup 22/23 im TV: Free-TV oder Pay-TV?

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte für mehr als 200 FIS-Weltcupveranstaltungen von 21/22 bis einschließlich 25/26 gesichert. Darunter ist auch die Disziplin Ski Alpin in Frankreich, Norwegen und Italien. Verwertungsmöglichkeiten auf Social Media und weiteren digitalen Plattformen sowie im Hörfunk fallen ebenfalls darunter. Fans des Wintersports können sich also auf eine umfassende und kostenlose Berichterstattung im Free-TV, über Live-Stream und Social Media freuen. Wann und wo die einzelnen Rennen übertragen werden, steht aktuell noch nicht fest. Wir aktualisieren an dieser Stelle.