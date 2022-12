Wer überzeugt, wer nicht? Die deutschen Alpinen im Formcheck

Die besten deutschen Alpinen haben bisher eine eher durchwachsene Saison gezeigt. Trotzdem ist die Hoffnung groß, dass der Knoten noch platzt.

Der alpine Ski-Weltcup steuert auf seine wichtigsten Rennen zu. Adelboden, Wengen, Kitzbühel, Schladming oder Garmisch-Partenkirchen. Große Namen voller Tradition. Und dann steht im Februar auch noch die WM in Courchevel und Méribel an. Der bisherige Saisonverlauf dürfte bei den deutschen Fahrerinnen und Fahrern eher gemischte Gefühle hinterlassen haben. Podestplätze sind rar gesät. Trotzdem hat es bereits das eine oder andere Achtungszeichen gegeben. Josef Ferstl fasste es so zusammen: „Wir sind so auf den Lauerplätzen fünf bis zehn, aber das bringt uns nicht wirklich weiter. Jetzt gehört es noch mal, die zwei, drei Prozent mehr draufzulegen, dass wir wieder mitmischen können.“ Die deutschen Top-Fahrer in der Übersicht.

Kira Weidle Die Hochgeschwindigkeitsspezialistin vom Skiclub Starnberg ist es inzwischen gewohnt, in den schnellen Disziplinen die deutschen Farben zu vertreten. In St. Moritz hatte sie es am vergangenen Wochenende erstmals in diesem Winter aufs Podest geschafft. Im Abfahrtsrennen wurde sie Dritte, nachdem sie tags zuvor in einer verkürzten Sprint-Abfahrt nur als 24. ins Ziel gekommen war. In den vergangenen Jahren hat sich die 26-Jährige, die bis zum Abitur das Skiinternat in Oberstdorf besuchte Weidle , zu einer beständigen Top-Fahrerin entwickelt. Bisheriger Höhepunkt ihrer Karriere war der Gewinn der Silbermedaille bei der WM 2021 in Cortina d’Ampezzo. Und auch für die anstehende WM gehört sie zum engsten Favoritenkreis auf Edelmetall .

Ski alpin: Thomas Dreßen will im Januar wieder zurück sein

Thomas Dreßen Der einstige Kitzbühel-Sieger kehrte in diesem Winter nach langer Verletzungspause zurück – und deutete sofort an, dass wieder mit ihm zu rechnen ist. Gleich in seinem ersten Rennen nach zweieinhalb Jahr im kanadischen Lake Louise hatte er mit Rang acht die DSV-interne WM-Norm geknackt. Zwei Abfahrten und einen Super-G später war dann aber auch schon wieder Schluss, zumindest vorerst. Bei der Abfahrt in Gröden zog sich der 29-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen einen Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Voraussichtlich im Januar wird er wieder auf Skiern stehen. „Das Gute ist, dass Knie und Hüfte heil sind“, sagte er. Ziel dürfte sein, bis zum Hahnenkammrennen am 20./21. Januar zurück zu sein. Dort gelang dem Kraftpaket 2018 sein größter Triumph, als er sensationell die Abfahrt auf der Streif gewann.

Die Leistungen von Romed Baumann sind wechselhaft

Romed Baumann Viele Jahre startete der gebürtige Tiroler für Österreich , wurde dort dann aber aussortiert und wechselte 2019 zum DSV . Im Herbst seiner Karriere zählt der 36-Jährige nun zu den erfahrensten und beständigsten Athleten im deutschen Team. Auch er trug zum guten Abschneiden des DSV bei der WM in Cortina d’Ampezzo bei, als er Silber im Super-G gewann. Parallel zu seinen Kollegen ist aber auch sein bisheriger Saisonverlauf noch stark wechselhaft. Mit Platz sechs schaffte er in Lake Louise sein bislang bestes Saisonergebnis.

