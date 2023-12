Skilanglauf-Weltcup in Trondheim 2023: Übertragung im TV und Live-Stream und Termine

Der Skilanglauf-Weltcup 2023/24 macht Halt in Trondheim. Hier kommen alle Infos rund um die Termine sowie zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Der Skilanglauf-Weltcup ist eine jährliche Serie von Skilanglaufrennen, die zwischen Oktober und März von der Fédération Internationale de Ski (FIS) organisiert wird. Diese Rennserie ist die höchste Ebene im internationalen Skilanglauf und zieht die besten Athleten aus der ganzen Welt an. Die Ergebnisse der teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler werden nach einem Punktesystem bewertet, auf dessen Basis am Ende einer Saison Sieger in verschiedenen Wertungen ermittelt werden. Der Skilanglauf-Weltcup wird sowohl für Damen als auch für Herren ausgetragen.

Der Skilanglauf-Weltcup besteht aus Einzel- und Mannschaftswettkämpfen. Zu den Einzel-Disziplinen gehören Sprints mit einer Streckenlänge unter 1.400 Meter und Distanzrennen mit einer Streckenlänge von mehr als fünf Kilometern. Die Distanzwettbewerbe umfassen Einzelstart-Wettbewerbe, bei denen die Sportler nur gegen die Uhr kämpfen, Massenstartwettbewerbe, bei denen alle Wettkämpfer gleichzeitig starten und Verfolgungswettbewerbe, bei denen ebenfalls alle Sportler gleichzeitig loslegen. Bei der Verfolgung wird die Skilanglauf-Technik in der Mitte des Rennens gewechselt.

Der Cup 2023/2024 läuft, die nächste Station ist Trondheim in Norwegen. Das deutsche Team geht mit gemischten Gefühlen in diese Runde: Einerseits hat Skilangläuferin Victoria Carl beim Rennen am 9. und 10. Dezember im schwedischen Östersund den größten Weltcup-Erfolg ihrer bisherigen Karriere gefeiert - die 28-Jährige aus Zella-Mehlis lief im Rennen über zehn Kilometer in der freien Technik auf den dritten Platz.

Andererseits: Das deutsche Skilanglauf-Team muss auch bei diesem Weltcup-Termin auf Olympiasiegerin Katharina Hennig sowie Laura Gimmler, Albert Kuchler und Florian Notz verzichten. Das Quartett ist nach Corona-Infektionen noch nicht wieder fit genug für die Wettkämpfe im WM-Ort von 2025. Die vier waren bereits in Östersund nicht angetreten. "Sie konnten zum Teil schon wieder ins Training einsteigen", sagte Langlauf-Sportdirektor Andreas Schlütter laut einer von dpa verbreiteten Mitteilung. "Der Fokus liegt aber ganz klar darauf, ganz gesund zu werden, um anschließend einen vernünftigen Trainingsaufbau zu realisieren."

Hier kommen die Infos zum Zeitplan in Trondheim:

Skilanglauf-Weltcup in Trondheim 2023: Die Termine

15.12.2023 Trondheim (NOR) Sprint Freistil 10 Uhr Quali

12.30 Uhr Finale 16.12.2023 Trondheim (NOR) 20 km Skiathlon 11.10 Uhr Frauen

13.15 Uhr Männer 17.12.2023 Trondheim (NOR) 10 km Klassisch 11 Uhr Männer

13.15 Uhr Frauen

Übertragung vom Skilanglauf-Weltcup in Trondheim 2023 im TV und Live-Stream

Eurosport 1 ist bei der TV-Übertragung aus Trondheim nicht live, sondern nur mit Aufzeichnungen am Start.

Datum Sendung Sender Uhrzeit 15.12.2023 Langlauf : Weltcup - Trondheim Eurosport 1 19 Uhr 17.12.2023 Langlauf : Weltcup - Trondheim Eurosport 1 17.45 Uhr 17.12.2023 Langlauf : Weltcup - Trondheim Eurosport 1 18.15 Uhr

Die Übertragungen von Eurosport kann man außer im klassisch-linearen TV zeitgleich auch auf anderen Endgeräten verfolgen. Der Sender bietet einen Live-Stream - die Sache funktioniert mithilfe des Streaming-Dienstes Joyn.