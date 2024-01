Skispringen - Weltcup 2023/24 der Männer: Kalender - Termine, Orte und Schanzen

Der Skisprung-Weltcup 2023/24 der Männer findet vom November 2023 bis März 2024 statt. Den Kalender sowie alle Termine, Orte und Schanzen gibt es hier.

Der Weltcup 2023/2024 der Männer im Skispringen findet zwischen November und März statt. Die Wettkampf-Orte liegen rund um den Globus - in Europa, Asien und Nordamerika. Im Gegensatz zu den Weltcups in der Nordischen Kombination der Männer und der Frauen geht es bei diesem Wettbewerb ausschließlich um die Fähigkeiten der Athleten auf der Schanze. Teil des Weltcups im Skispringen ist die international überaus populäre Vierschanzentournee - die Tickets für das Auftaktspringen in Oberstdorf waren beispielsweise schon im Voraus vergriffen.

Dafür findet aber auch eine komplette Übertragung der Vierschanzentournee im TV und Stream statt. Nach dem ersten Stopp zum Skispringen in Oberstdorf hat die Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen halt gemacht. Das dritte Skispringen ist in Innsbruck und die letzte Strecke der Vierschanzentournee ist in Bischofshofen.

Hier kommen nochmal alle Infos rund um Termine, Austragungsorte und Schanzen des Weltcups.

Kalender beim Skispringen: Weltcup 2023/24 der Männer - Termine und Orte

Datum Austragungsort Wettkämpfe 24. - 26.11.2023 Ruka/ Kuusamo ( Finnland ) HS142, Nacht 01. - 03.12.2023 Lillehammer ( Norwegen ) HS98 + HS140, Nacht 08. - 10.12.2023 Klingenthal ( Deutschland ) HS140, Nacht 14. - 17.12.2023 Engelberg ( Schweiz ) HS140, Nacht 28. - 29.12.2023 Oberstdorf ( Deutschland ) Vierschanzentournee , Nacht 31.12.2023 - 01.01.2024 Garmisch-Partenkirchen ( Deutschland ) Vierschanzentournee 02. - 03.01.2024 Innsbruck ( Österreich ) Vierschanzentournee 05. - 06.01.2024 Bischofshofen ( Österreich ) Vierschanzentournee , Nacht 12. - 14.01.2024 Wisla ( Polen ) Polish Tour, HS140, Super Team 16. - 17.01.2024 Szczyrk ( Polen ) Polish Tour, HS104 19. - 21.01.2024 Zakopane ( Polen ) Polish Tour, HS140, Team 25. - 28.01.2024 Bad Mitterndorf ( Österreich ) Skiflug-WM 02. - 04.02.2024 Willingen ( Deutschland ) HS147 10. - 11.02.2024 Lake Placid ( USA ) HS128, Nacht, Super Team 16. - 18.02.2024 Sapporo ( Japan ) HS137 22. - 25.02.2024 Oberstdorf ( Deutschland ) Skifliegen, HS235, Super Team 01. - 03.03.2024 Lahti ( Finnland ) HS130, Team 08. - 10.03.2024 Oslo ( Norwegen ) Raw Air, HS134 11. - 13.03.2024 Trondheim ( Norwegen ) Raw Air, HS100 15. - 17.03.2024 Vikersund ( Norwegen ) Raw Air, Skifliegen, HS240, Nacht 21. - 24.03.2024 Planica ( Slowenien ) Skifliegen, HS240, Team

Dies sind die Schanzen beim Skisprung-Weltcup 2023/24 der Männer

Der Weltcup findet zum Teil auf sehr berühmten und geschichtsträchtigen Schanzen statt.