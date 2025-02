DSV-Chef Maier: „Wir stellen uns den Kritikern“

Wolfgang Maier ist es gewohnt, die Leistungen deutscher Alpin-Mannschaften bei Großereignissen zu deuten - im Positiven wie im Negativen. Dazu gehört, dass der DSV-Sportvorstand im Vorfeld äußerst ungern ein Medaillenziel ausgibt, es dann in der Regel aber trotzdem tut. Zumindest ein bisschen. So war es auch vor der Ski-WM, die am Sonntag in Saalbach-Hinterglemm endete. Jeweils einmal Edelmetall bei Frauen und Männern strebe man an, hatte er gesagt, wollte das aber nicht als Vorgabe verstanden wissen. Entscheidender sei, Präsenz zu zeigen mit den limitierten Möglichkeiten eines Teams, das durch viele Ausfälle dezimiert sei und teilweise mitten im Umbruch steckt. Jetzt ist klar, dass Deutschland immerhin einmal im Medaillenspiegel der Ski-WM auftaucht. Im letzten WM-Rennen gewann Linus Straßer Bronze im Slalom.

Andreas Kornes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfgang Maier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DSV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis