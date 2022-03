Karl Geiger verpasst beim Skifliegen in Oberstdorf eine Aufholjagd

Der Slowene Timi Zajc gewinnt vor dem Polen Piotr Zyla. Lokalmatador Karl Geiger hadert mit seinen Sprüngen und verpasst eine Chance, im Gesamtweltcup aufzuholen.

Der Kampf um die Podestplätze beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf wurde zu einem österreichisch-slowenischen Dauerduell – mit einer Zwischengrätsche aus Polen. Am Sonntag setzte sich der Slowene Timi Zajc an die Spitze der Skiflieger-Elite. Der 21-Jährige gewann den Wettbewerb auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze mit Sprüngen auf 211,5 und 232 Meter vor dem Polen Piotr Zyla (218,5/221 Meter) und dem Österreicher Stefan Kraft (212/222,5 Meter).

Fast wäre das Weltcup-Wochenende in Oberstdorf zu Kraft-Festspielen geworden. Der 28-Jährige hatte das Springen am Samstag für sich entschieden, vor Zajc und dem Überraschungszweiten Ziga Jelar (Slowenien). Enttäuscht war dagegen Lokalmatador Karl Geiger (214/203 Meter). Der Oberstdorfer wurde an beiden Tagen Neunter. „Das war ein ruppiger Tag für mich“, sagte der Oberstdorfer nach dem Springen am Sonntag. „In der Quali hab ich ganz schön geschwitzt. Auch wenn es im zweiten Durchgang dann besser war, aber so richtig klargekommen bin ich hier wieder nicht.“

Geiger: "Es war einfach zu wenig an diesem Wochenende"

Damit verpasste es Geiger auch, mit Blick auf den Gesamt-Weltcup Punkte auf den Japaner Ryoyu Kobayashi gutzumachen. Vor dem Weltcup-Finale am kommenden Wochenende in Planica (Slowenien) liegt der Allgäuer 66 Punkte hinter Kobayashi – die Chancen auf den Gesamtsieg sind geringer geworden. An vorzeitige Aufgabe denkt Geiger aber nicht. „In Planica kann man im Flug schon noch mal ein bisschen mehr Gas geben“, meinte Geiger. „Das verträgt diese Schanze hier in Oberstdorf nicht. Es war einfach zu wenig an diesem Wochenende. Wenn ich noch mal rankommen will, muss ich in Planica ganz vorne reinspringen.“

Ähnlich sah es Bundestrainer Stefan Horngacher. „So ein Heimweltcup ist ja auch immer ein kleiner Rucksack. Aber Karl ist nach wie vor in einer guten Form“, sagte Horngacher im ZDF. „Planica liegt ihm deutlich besser. Da geht schon noch was.“

Der Slowene Timi Zajc (Mitte) gewann den Skiflug-Weltcup am Sonntag in Oberstdorf vor dem Polen Piotr Zyla (links) und dem Österreicher Stefan Kraft (rechts). Kraft hatte das Springen am Samstag für sich entschieden. Lokalmatador Karl Geiger landete zwei Mal auf Platz neun. Foto: Ralf Lienert

Punktgleich mit Geiger auf Platz neun landete Markus Eisenbichler (Siegsdorf). Der 30-Jährige haderte mit den Bedingungen im Stillachtal. „Ich hatte, glaube ich, mit die schlechtesten Verhältnisse. Aber über die Windkompensation bin ich trotzdem froh, sonst wäre ich irgendwo ganz weit hinten gelandet“, sagte Eisenbichler, der anregte, den „Windkorridor enger zu stricken“.

Oberstdorf: Domen Prevc stellt in Qualifikation neuen Schanzenrekord auf

Optimale Bedingungen hatte dagegen der Slowene Domen Prevc in der Qualifikation am Sonntag vorgefunden. Mit 242,5 Metern stellte der 22-Jährige einen neuen Schanzenrekord auf. In den beiden Wettbewerben lief es dagegen nicht so gut für Prevc (Platz 27 und 18).

Für den emotionalen Höhepunkt aus deutscher Sicht hatte Richard Freitag gesorgt. Vor dem Wettkampf am Samstag verkündete der DSV-Adler sein Karriereende. „In den letzten Wochen ist mir klargeworden, dass ich trotz großen Engagements meine persönlichen Ziele nicht mehr erreichen kann“, sagte der 30-jährige Sachse. Zu Freitags größten Erfolgen zählt Olympia-Silber mit der Mannschaft bei den Spielen 2018 in Pyeongchang. Zuletzt ging er aber nur noch im Continental-Cup an den Start.

8500 Menschen verfolgten das Skifliegen in Oberstdorf. Foto: Ralf Lienert

Für seinen Abschied hatte sich Freitag jedenfalls den passenden Rahmen ausgesucht. Erstmals seit über zwei Jahren waren wieder Zuschauer bei einem Wintersport-Großereignis in Oberstdorf. 8500 Fans verfolgten den Wettkampf am Samstag, am Sonntag kamen 6500 Zuschauer an die Heini-Klopfer-Skiflugschanze.