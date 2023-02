Fis-Präsident Johan Eliasch und die kleinen Minderheiten

Der Präsident der Ski-Weltverband Fis ist umstritten – und meldete sich nun zu Wort. Es ging um die Kritik an seiner Person und warum die eigentlich egal ist.

Johan Eliasch ist ein Mann mit vielfältigen Talenten: Der 60-Jährige mit schwedisch-britischem Pass ist einer der reichsten Männer Großbritanniens, ehemaliger Lebensgefährte von Sharon Stone und Präsident des internationalen Skiverbands Fis. Eine seiner Fähigkeiten besteht darin, Widerstände einzunorden – bei der jüngsten Wahl im Mai 2022 ist er schließlich mit 100 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Richtig gelesen: 100 Prozent.

Allerdings hatte sich Eliasch auch vor der Wahl einen besonderen Trick einfallen lassen: Es war nicht möglich, gegen ihn zu stimmen, lediglich eine Enthaltung war möglich. Clever, oder? Einige der Verbände sahen das anders. Noch während der Wahl verließen zahlreiche nationale Vertreter den Fis-Kongress in Mailand. Die Verbände aus der Schweiz, Deutschland und Österreich haben deswegen die Rechtmäßigkeit der Wiederwahl angezweifelt und Klage eingereicht.

Kritik an Fis-Präsident Johan Eliasch kommt von einer "kleinen Minderheit"

Eliasch, mit einem untrüglichen Auge für Minderheiten ausgestattet, kann Widerstände nicht nur einnorden, sondern auch einordnen. Kürzlich ließ er sich deswegen zu einer seiner seltenen öffentlichen Aussagen hinreißen und befand: "Die Fis hat 142 Mitgliedsverbände und wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu den allermeisten von ihnen. Es ist eine kleine Minderheit, die öffentlich Stimmung macht und versucht, uns über die Medien unter Druck zu setzen." Dass es sich bei den klagenden Nationen durchaus um die Schwergewichte der Szene handelt, dass diese inhaltlich von anderen wichtigen Nationen wie Frankreich, Italien oder den Skandinaviern unterstützt wurden – geschenkt.

Von Minderheiten wie diesen hat sich Eliasch, der trotz Protesten weiterhin Mehrheitsaktionär der Ski-Marke Head ist, noch nie beeindrucken lassen. So mancher erkennt in dieser Konstellation einen veritablen Interessenkonflikt. Der ehemalige Ski-Profi Felix Neureuther sprach bezüglich der Glaubwürdigkeit des Fis-Chefs von einer "Katastrophe". Kann man so sehen – muss man aber nicht, wenn man der Weltverband Fis ist. Die Fis-Mitarbeiter ließen sich in diesem Winter komplett von Head ausstatten.

Was bleibt haften? Erneut das Bild von einzelnen undankbaren Mitgliedsverbänden, die das visionäre Denken ihres Chefs nicht zu schätzen wissen. Also wenn man Eliasch heißt. Oder Infantino. Oder Bach. Es ist auch wirklich nicht einfach mit diesen doofen Minderheiten.

