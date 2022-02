Skispringen bei Olympia 2022: Zeitplan, Live-Ticker und Übertragung

Skispringen bei Olympia 2022: Hier finden Sie den Zeitplan, einen Live-Ticker und alle Infos zur Übertragung im Free-TV oder Stream.

Skispringen bei Olympia 2022: Drei Einzelwettkämpfe, ein Teamwettbewerb und ein Mixedwettbewerb sind Teil der Olympischen Winterspiele in Peking. Es gibt insgesamt 105 Startplätze für Frauen und Männer. Deutschland schickt mit Karl Geiger und Markus Eisenbichler zwei Favoriten ins Rennen. In diesem Artikel finden Sie alle Informationen zum olympischen Skispringen 2022: Zeitplan und Termine sowie Übertragung im Free-TV und Live-Stream. Außerdem haben wir einen Live-Ticker für Sie.

Skispringen: Zeitplan bei Olympia 22

40 Frauen und 65 Männer nehmen am Skispringen der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking teil. Nach diesem Zeitplan finden die Wettkämpfe in den drei olympischen Disziplinen statt:

Datum Uhrzeit Disziplin Sender 5.2.2 7.30 Uhr Qualifikation Männer ARD , Eurosport 1

11.45 Uhr Einzelwettkampf Frauen ARD, Eurosport 1 6.2.22 12.00 Uhr Einzelwettkampf Männer ZDF , Eurosport 1 7.2.22 12.45 Uhr Mixed Wettkampf ZDF, Eurosport 1 12.2.22 12.00 Uhr Einzelwettkampf Männer ZDF, Eurosport 1 14.2.22 12.00 Uhr Teamwettkampf Männer ARD, Eurosport 1

Free-TV und Live-Stream: Übertragung der Olympia-Wettkämpfe 2022 im Skispringen

Die olympischen Wettkämpfe im Skispringen strahlen 2022 drei Sender live und kostenfrei aus. Zu sehen sind sie bei ARD, ZDF und Eurosport. Außerdem bieten ARD und ZDF online kostenlose Live-Streams an. Beim kostenpflichtigen Eurosport Player gibt es alle Wettkämpfe in voller Länge im Live-Stream und on Demand. Der TV-Kalender des Skispringens bei Olympia 22 beginnt bereits mit der Qualifikation der Herren am frühen Morgen des 5. Februars im ARD. Die Sendedetails und welcher Sender wann überträgt, können Sie in der Tabelle oben ablesen.

Skispringen bei Olympia 2022: Live-Ticker

Den Live-Ticker zu Olympia 2022, die Termine und Infos zu den Medaillen finden Sie hier in unserem Live-Center - auch für die weiterem Sportarten der Olympischen Winterspiele in Peking:

Skispringen: Austragungsort in Peking 2022

Das Skispringen der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking wird 100 km nordwestlich der chinesischen Hauptstadt ausgetragen. In der Stadt Zhangjiakou, die sich als Wintersportzentrum etablieren möchte, steht das Snow Ruyi National Ski Jumping Centre. Es ist bei Olympia 22 Schauplatz des Skispringens. Zhangjiakou liegt in der Provinz Hebei und hat mehr als vier Millionen Einwohner.

