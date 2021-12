Die Frauen werden ungeduldig

Am Mittwoch startet die Vierschanzentournee - wieder nur für Männer. Die Frauen kämpfen seit Jahren darum, ebenfalls bei der Traditionsveranstaltung zu starten.

Die Frauen scharren mit den Skischuhen, stehen Sprungski am Fuß bereit. Um sich endlich wie ihre männlichen Kollegen bei der Vierschanzentournee in die Tiefe zu stürzen. Offiziell heißt es: Die Veranstalter arbeiten mit Hochdruck daran. Wenn diese Formulierungen im Spiel ist, sollte man hellhörig werden. Dann dauert es. So ähnlich heißt es regelmäßig nach Naturkatastrophen. Da ziehen Politiker scharenweise durch verwüstete Gegenden und versprechen schnelle und unbürokratische Hilfe.

Die Gebärmutter kann platzen

Die Frauen jedenfalls werden ungeduldig. Selina Freitag motzte: „Es wurde schon immer viel gesagt, aber noch zu wenig gemacht.“ Schon immer mussten die Skispringerinnen hart für ihre Interessen ackern. Und gegen üble Vorurteile sowie verbohrte Verbandsbosse ankämpfen. Gian-Franco Kasper, der im Juli dieses Jahres verstorbene Ex-Präsident des Ski-Weltverbandes Fis, hatte noch kurz vor der Jahrtausendwende behauptet, dass Skispringen für Frauen lebensgefährlich sei. Schließlich „könne die Gebärmutter der Skispringerinnen bei der Landung platzen“. Vielleicht schädigt aber auch zu langes Zukucken bei Männerspringen das Gehirn. Die Frauen haben sich inzwischen auf den Schanzentischen dieser Welt durchgesetzt – fast. Einen eigenen Weltcup-Wettbewerb gibt es seit 2011. Seit 2014 in Sotschi dürfen die Frauen bei Olympia starten. Nur die Vierschanzentournee konnte das weibliche Geschlecht noch nicht knacken. Am Mittwoch startet die 70. Auflage in Oberstdorf. Wie immer ausschließlich mit Männern.

Neujahrsspringen ja - aber in Ljubljana

Immerhin feiert ein Neujahrsspringen der Frauen in diesem Winter Premiere. Aber nicht auf der Großen Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen, sondern auf einer Normalschanze im slowenischen Ljubljana. Die Verantwortlichen arbeiten daran, Frauen und Männer zur Vierschanzentournee an die gleichen Orte zu bringen. Mit Hochdruck.

