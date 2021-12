Wie Sie den Auftakt der Vierschanzentournee 21/22 in Oberstdorf live im TV oder Stream verfolgen können und die Sendetermine im Detail.

Fans des Skispringens fiebern dem Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2021/22 in Oberstdorf entgegen. Wir verraten Termine, Datum und Zeitplan sowie alle Infos zur Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream. Free-TV und Gratis-Stream auf ARD und ZDF oder im Pay-TV?

Skispringen in Oberstdorf 2021: Live-TV, TV-Termine und Zeitplan Vierschanzentournee

Wir geben die Antwort auf diese Fragen:

Ist das Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2021/22 in Oberstdorf im TV / Fernsehen zu sehen?

der 2021/22 in im / zu sehen? Sind die Skispringen in Oberstdorf im Free-TV und Gratis-Stream zu verfolgen?

in im Free-TV und Gratis-Stream zu verfolgen? Übertragen ARD und ZDF bzw. Eurosport oder Sky und DAZN ?

und bzw. oder Sky und ? Was sind die TV-Termine, Zeitplan , Datum und Uhrzeit für die 4-Schanzentournee beim Auftaktspringen ?

Vierschanzentournee in Oberstdorf 2021: Auftaktspringen beim Skispringen: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Das Auftaktspringen zur Vierschanzentournee 2021/22 findet in Oberstdorf am 28. und 29. Dezember statt. Austragungsort ist die Audi Arena Oberstdorf. Am 28. Dezember finden das Training und die Qualifikation statt, am 29. Dezember der Wettkampf bestehend aus Durchgang 1 und Durchgang 2. Hier Uhrzeit und Datum:

28. Dezember 2021

12.00 Uhr: Stadioneinlass

14.15 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation

29. Dezember 2021

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.00 Uhr: Probedurchgang

16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

Skispringen in Oberstdorf 2021/22 live in TV, Fernsehen und Stream - ARD oder ZDF?

Die Vierschanzentournee 2021/22 wird auch heuer wieder von ARD und ZDF im Wechsel übertragen. Eventuell überträgt auch Eurosport die Skispringen live in TV, Fernsehen und Stream. Damit ist klar: Die Vierschanzentournee ist kostenlos im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen. Ob allerdings ARD oder ZDF das Auftaktspringen übertragen, ist aktuell noch unklar. Nicht live in TV oder online im Stream übertragen werden hingegen die Pay-TV-Sender Sky und DAZN. Sobald klar ist, wie sich ARD und ZDF die Live-Übertragung (TV + Stream) der Vierschanzentournee 2021/2022 aufteilen werden, aktualisieren wir die Informationen.

Das ist die Skisprungschanze von Oberstdorf - am Schattenberg

Die Sprungschanze von Oberstdorf ist die Audi Arena Oberstdorf (bis 2017 Erdinger Arena, davor bis 2004 Skisprungstadion am Schattenberg) und liegt nahe Oberstdorf unterhalb des Schattenbergs. Sie hat fünf Schanzen: eine HS137-Großschanze, eine HS106-Normalschanze sowie drei kleinere Mattenschanzen. Bekannt ist die die Skisprungschanze von Oberstdorf als Austragungsort des Auftaktspringens der Vierschanzentournee. Bereits seit 1953 findet es hier statt.