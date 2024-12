Skispringen Nika Prevc gewinnt Auftaktspringen in Garmisch

Die Two Nights Tour soll für die Springerinnen der Vorlauf für eine baldige Vierschanzentournee sein. Zum Auftakt in Garmisch-Partenkirchen gewinnt eine Slowenin, an Neujahr geht‘s im Allgäu weiter.