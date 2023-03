Skispringen-Weltcup der Frauen in Vikersund 2023: Termine und Live-Übertragung heute

Premiere beim Skispringen-Weltcup 2023: Auch die Frauen nutzen dieses Jahr die Flugschanze in Vikersund. Alle Infos zu den Terminen und der Live-Übertragung gibt es hier.

Dieses Jahr ist gibt es in Vikersund eine historische Premiere: Zum ersten Mal dürfen auch Frauen von der Flugschanze mit einer Höhe von 240m springen. Bislang war dies den Damen nicht gestattet, doch 2023 findet eine Art "Probelauf" in Vikersund statt. Nachdem für viele Frauen auch die Großschanzen mittlerweile absolut normal sind, ist es der logische nächste Schritt den Frauen auch das Skifliegen zu eröffnen.

Allerdings gibt es einige Einschränkungen. Denn zunächst ist das Skifliegen von der großen Schanze in Vikersund nicht Teil des regulären Skispringen-Weltcups der Damen. Das liegt daran, dass es ein Mindestalter für die Springerinnen gibt. Nur die über 18-Jährigen dürfen ihr Können beim Skifliegen beweisen. Der Wettkampf fließt daher nicht in die Weltcup-Wertung mit ein. Dennoch ist es ein großer Erfolg für die Frauen, dass das Skifliegen nun endlich auch bei ihnen im Wettkampf-Kalender auftaucht. Dafür hatten die Sportlerinnen jahrelang gekämpft.

Auch wenn im Rahmen von Herren-Wettbewerben schon vereinzelt Frauen von der Skiflugschanze springen durften, ist der Wettkampf in Vikersund eine echte Weltpremiere. Den ersten regulären Wettkampf der Frauen auf der Schanze können die Zuschauer dabei auch von zuhause aus miterleben.

Wie sieht der Zeitplan beim Skispringen der Frauen am Wochenende aus?

der Frauen am Wochenende aus? Wann wird das Skispringen der Frauen in Vikersund 2023 am Wochenende im Fernsehen gezeigt?

der Frauen in 2023 am Wochenende im gezeigt? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen der Frauen am Wochenende?

Termine beim Skispringen-Weltcup der Frauen 2023: Zeitplan für die Sportlerinnen in Vikersund

Die 240 Meter hohe Skiflugschanze in Vikersund ist zum ersten Mal beim Skisprung-Weltcup der Frauen mit dabei. Die Ergebnisse fließen allerdings in diesem Jahr aufgrund der Altersbestimmungen noch nicht in die Wertung des Weltcups 2023 mit ein. Entsprechend gibt es auch kein Qualifying, das dem eigentlichen Wettkampf vorausgeht. Es geht daher am 19. März direkt um 10 Uhr mit dem Skifliegen los.

Ort: Vikersund , Norwegen

, Schanze: Vikersundbakken (240m)

Termin: 19. März

Uhrzeit: 10 Uhr

Der Skispringen-Weltcup der Frauen 2023 live: Gibt es eine Übertragung des Wettkampfs im TV und Stream?

Obwohl das Skifliegen in Vikersund für die Frauen streng genommen nicht zum Weltcup gehört, gibt es eine Live-Übertragung des Wettkampfs im TV - schließlich handelt es sich um eine Weltpremiere für die Frauen.

Der Wettkampf ist im Rahmen der ARD-Sportschau zusammen mit den anderen an diesem Vormittag stattfindenden Wintersport-Ereignissen zu sehen. Es werden sowohl der erste als auch der zweite Durchlauf der Skiflug-Sprünge der Frauen gezeigt. Experte Sven Hannawald kommentiert das Geschehen am Vikersundbakken.

Auch für das Streaming-Angebot beim ersten Skifliegen der Frauen in Vikersund ist die ARD verantwortlich. Neben dem Stream parallel zur TV-Übertragung der Sportschau gibt es für den Wettkampf auch einen eigenen Live-Stream.

Fernseh-Übertragung live in der ARD:

Ab 10.25 Uhr: Sportschau

Übertragung im Live-Stream: