Skisprung-Weltcup 2021/22: Zeitplan und Übertragung im TV oder Live-Stream

Der Skisprung-Weltcup 2021/22 findet vom 19. November 2021 bis zum 27. März 2022 statt. Alle Termine der Wettkämpfe und der Saison sowie die Sender und Anbieter, die live im Free-TV und Stream übertragen, finden Sie hier in der Übersicht.

Der Skisprung-Weltcup 2021/22, die wichtigste Wettkampfserie im Skispringen für Männer, wird vom 19. November 2021 bis zum 27. März 2022 ausgetragen. Zum ersten Mal starteten die Skispringer in Russland, in Nizshny Tagil, und nicht in Polen oder Finnland in die neue Saison. Im slowenischen Planica endet der Weltcup mit den finalen Wettkämpfen.

Der Skisprung-Weltcup der Frauen findet in dieser Saison vom 26. November 2021 bis zum 27. März 2022 statt. Absoluter Höhepunkt für die weltbesten Sportler und Sportlerinnen sowie die Zuschauerschaft war das Großereignis der Vierschanzentournee zum Jahreswechsel.

Wann welcher Wettkampf genau stattfindet und wie Sie den Skisprung-Weltcup 2021/22 live im Free-TV oder Stream verfolgen können, das erfahren Sie in unserer Weltcup-Übersicht.

Skisprung-Weltcup 2021/22: Zeitplan und Termine der Herren

Der Saisonauftakt der Herren beim Skisprung-Weltcup 21/22 fand am 19. November 2021 im russischen Nizhny Tagil statt, die letzten Wettkämpfe werden in Planica in Slowenien am Wochenende vom 24. bis zum 27. März 2022 ausgetragen. Der aktuelle Zeitplan für den Skisprung-Weltcup 2021/22 sieht für die Männer 18 verschiedene Austragungsorte und Schanzen vor. Die Startzeiten zum jeweiligen Datum werden ergänzt, sobald verfügbar.

Termin Uhrzeit Land, Austragungsort Sprungschanze Wettbewerb Sender 19.11.2021 16.30 Uhr Russland , Nizhny Tagil Tramplin Stork Qualifikation ARD , Eurosport 20.11.2021 16.00 Uhr Russland , Nizhny Tagil Tramplin Stork Einzel Flutlicht ARD , Eurosport 21.11.2021 16.00 Uhr Russland , Nizhny Tagil Tramplin Stork Einzel Flutlicht ARD , Eurosport 26.11.2021 17.00 Uhr Finnland , Kuusamo Rukatunuturi-Schanze Qualifikation Eurosport 27.11.2021 16.30 Uhr Finnland , Kuusamo Rukatunuturi-Schanze Einzel Flutlicht ZDF , Eurosport 28.11.2021 16.15 Uhr Finnland , Kuusamo Rukatunuturi-Schanze Einzel Flutlicht ZDF , Eurosport 03.12.2021 18.00 Uhr Polen , Wisla Malinka Qualifikation ZDF , Eurosport 04.12.2021 16.30 Uhr Polen , Wisla Malinka Team Flutlicht ARD , Eurosport 05.12.2021 16.00 Uhr Polen , Wisla Malinka Einzel Flutlicht ARD , Eurosport 10.12.2021 19.00Uhr Deutschland , Klingenthal Vogtland Arena Qualifikation Eurosport 11.12.2021 16.00 Uhr Deutschland , Klingenthal Vogtland Arena Einzel Flutlicht ARD, Eurosport 12.12.2021 16.00 Uhr Deutschland , Klingenthal Vogtland Arena Einzel Flutlicht ARD 17.12.2021 16.55 Uhr Schweiz , Engelberg Gross-Titlis-Schanze Qualifikation Eurosport 18.12.2021 15.55 Uhr Schweiz, Engelberg Gross-Titlis-Schanze Einzel Flutlicht ZDF , Eurosport 19.12.2021 16.00 Uhr Schweiz, Engelberg Gross-Titlis-Schanze Einzel Flutlicht ZDF , Eurosport 28.12.2021 16.30 Uhr Deutschland , Oberstdorf ( Vierschanzentournee ) Schattenbergschanze Qualifikation ARD , Eurosport 29.12.2021 16.30 Uhr Deutschland, Oberstdorf (Vierschanzentournee) Schattenbergschanze Einzel Flutlicht ARD , Eurosport 31.12.2021 13.45 Uhr Deutschland , Garmisch-Partenkirchen ( Vierschanzentournee ) Große Olympiaschanze Qualifikation ZDF , Eurosport 01.01.2022 13.45 Uhr Deutschland , Garmisch-Partenkirchen ( Vierschanzentournee ) Große Olympiaschanze Einzel ZDF , Eurosport 03.01.2022 13.15 Uhr Österreich , Innsbruck ( Vierschanzentournee ) Bergiselschanze Qualifikation ZDF , Eurosport 04.01.2022 13.30 Uhr Österreich , Innsbruck ( Vierschanzentournee ) Bergiselschanze Einzel abgesagt 05.01.2022 15.15 Uhr Österreich , Bischofshofen ( Vierschanzentournee ) Paul-Außerleitner-Schanze Qualifikation ARD , Eurosport 06.01.2022 17.30 Uhr Österreich , Bischofshofen ( Vierschanzentournee ) Paul-Außerleitner-Schanze Einzel Flutlicht ARD , Eurosport 08.01.2022 15.30 Uhr Österreich , Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze Einzel Flutlich ARD , Eurosport 09.01.2022 15.30 Uhr Österreich , Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze Team Flutlicht ARD , Eurosport 14.01.2022 17.55 Uhr Polen , Zakopane Wielka Krokiew Qualifikation Eurosport 15.01.2022 16.00 Uhr Polen , Zakopane Wielka Krokiew Team Flutlicht ZDF , Eurosport 16.01.2022 16.00 Uhr Polen, Zakopane Wielka Krokiew Einzel Flutlicht ZDF , Eurosport 20.01.2022 7.00 Uhr Japan , Sapporo Ōkurayama-Schanze Qualifikation abgesagt 21.01.2022 8.30 Uhr Japan , Sapporo Ōkurayama-Schanze Einzel Flutlicht abgesagt 22.01.2022 8.00 Uhr Japan, Sapporo Ōkurayama-Schanze Einzel Flutlicht abgesagt 22.01.2022 16.15 Uhr Deutschland, Titisee-Neustadt Hochfirstschanze Einzel Flutlicht ARD , Eurosport 22.01.2022 17.20 Uhr Deutschland, Titisee-Neustadt Hochfirstschanze Einzel Flutlicht ARD , Eurosport 23.01.2022 2.00 Uhr Japan, Sapporo Ōkurayama-Schanze Einzel abgesagt 28.01.2022 16 Uhr Deutschland, Willingen Mühlenkopfschanze Qualifikation Damen, Mixed-Weltcup, Qualifikation Herren

29.01.2022 16 Uhr Deutschland, Willingen Mühlenkopfschanze Einzel Flutlicht 30.01.2022 15.15 Uhr Deutschland, Willingen Mühlenkopfschanze Einzel Flutlicht 25.02.2022 17.10 Uhr Finnland , Lahti Salpausselkä-Schanze Qualifikation 26.02.2022 16.30 Uhr Finnland, Lahti Salpausselkä-Schanze Team Flutlicht 27.02.2022 16.00 Uhr Finnland, Lahti Salpausselkä-Schanze Einzel 02.03.2022 16.45 Uhr Norwegen , Lillehammer (Raw Air Tour ) Lysgårdsbakken Qualifikation 03.03.2022 16.00 Uhr Norwegen, Lillehammer (Raw Air Tour) Lysgårdsbakken Einzel Flutlicht 04.03.2022 16.00 Uhr Norwegen , Oslo (Raw Air Tour ) Holmenkollbakken Qualifikation 05.03.2022 16.50 Uhr Norwegen, Oslo (Raw Air Tour) Holmenkollbakken Einzel Flutlicht 06.03.2022 15.45 Uhr Norwegen, Oslo (Raw Air Tour) Holmenkollbakken Einzel Flutlicht 18.03.2022 17.15 Uhr Deutschland , Oberstdorf Heini-Klopfer-Skiflugschanze Qualifikation 19.03.2022 16.00 Uhr Deutschland , Oberstdorf Heini-Klopfer-Skiflugschanze Skifliegen Einzel 20.03.2022 16.00 Uhr Deutschland, Oberstdorf Heini-Klopfer-Skiflugschanze Skifliegen Einzel 24.03.2022 11.00 Uhr Slowenien, Planica Letalnica bratov Gorišek Qualifikation 25.03.2022 14.00 Uhr Slowenien, Planica Letalnica bratov Gorišek Skifliegen Einzel 26.03.2022 10.00 Uhr Slowenien, Planica Letalnica bratov Gorišek Skifliegen Team 27.03.2022 10.00 Uhr Slowenien, Planica Letalnica bratov Gorišek Skifliegen Einzel

Skisprung-Weltcup 2021/22 der Damen: Zeitplan & Austragungsorte

Die letzten Wettkämpfe beim Skisprung-Weltcup der Damen werden am 27. März 2022 in Tschaikowski in Russland ausgetragen. Insgesamt sind 13 Weltcup-Veranstaltungen an 12 verschiedenen Standorten geplant. Die Skisprung-Damen messen sich dabei in den Disziplinen Einzel, Einzel Flutlicht, Team und Mixed Flutlicht. Die größte Schanze des Weltcups ist die Mühlenkopfschanze in Willingen mit einer Hillsize von 147 Metern. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle Termine des Skisprung-Weltcup 2021/22 der Damen mit Datum. Die Startzeiten werden im Laufe der nächsten Wochen veröffentlicht und entsprechend aktualisiert.

Termin Uhrzeit Land, Austragungsort Sprungschanze Wettbewerb Sender 26.11.2021 15.30 Uhr Russland ,

Nizhny Tagil Tramplin Stork Einzel ORF 1 27.11.2021 12.00 Uhr Russland ,

Nizhny Tagil Tramplin Stork Einzel ORF 1 04.12.2021 18.15 Uhr Norwegen, Lillehammer Lysgårdsbakken Einzel --- 05.12.2021 17.30 Uhr Norwegen, Lillehammer Lysgårdsbakken Einzel --- 10.12.2021 16.00 Uhr Deutschland , Klingenthal Vogtland Arena Einzel ARD 11.12.2021 11.45 Uhr Deutschland, Klingenthal Vogtland Arena Einzel ARD 17.12.2021 15.30 Uhr Österreich, Ramsau W90-Mattensprunganlage Einzel ZDF , Eurosport 31.12.2021 16.00 Uhr Slowenien, Ljubno Logarska dolina Team Eurosport 01.01.2021 16.00 Uhr Slowenien, Ljubno, Logarska dolina Einzel Eurosport 08.01.2021 8.15 Uhr Japan , Sapporo Ōkurayama-Schanze Einzel Flutlicht abgesagt 09.01.2021 2.00 Uhr Japan, Sapporo Ōkurayama-Schanze Einzel abgesagt 14.01.2021 8.50 Uhr Rumänien, Rasnov Trambulina Valea Cărbunării Einzel abgesagt 15.01.2021 9.00 Uhr Rumänien, Rasnov Trambulina Valea Cărbunării Einzel abgesagt 28.01.2021 16.00 Uhr Deutschland, Willingen Mühlenkopfschanze Mixed Flutlicht 29.01.2021 13.00 Uhr Deutschland, Willingen Mühlenkopfschanze Einzel 30.01.2021 10.00 Uhr Deutschland, Willingen Mühlenkopfschanze Einzel 25.02.2021 16.00 Uhr Österreich, Hinzenbach Aigner-Schanze Team 26.02.2021 13.45 Uhr Österreich, Hinzenbach Aigner-Schanze Einzel 27.02.2021 13.40 Uhr Österreich, Hinzenbach Aigner-Schanze Einzel 03.03.2021 19.30 Uhr Norwegen , Lillehammer (Raw Air Tournament) Lysgårdsbakken Einzel Flutlicht 04.03.2021 16.00 Uhr Norwegen , Olso (Raw Air Tournament) Holmenkollbakken Qualifikation 05.03.2021 13.00 Uhr Norwegen, Olso (Raw Air Tournament) Holmenkollbakken Einzel Flutlicht 06.03.2021 19.15 Uhr Norwegen, Olso (Raw Air Tournament) Holmenkollbakken Einzel Flutlicht 12.03.2021 13.30 Uhr Deutschland, Oberhof Schanzenanlage im Kanzlersgrund Einzel 13.03.2021 14.45 Uhr Deutschland, Oberhof Schanzenanlage im Kanzlersgrund Einzel 19.03.2021 13.00 Uhr Russland, Nizhny Tagil (Blue Bird Tour) Tramplin Stork Einzel Flutlicht 20.03.2021 13.00 Uhr Russland, Nizhny Tagil (Blue Bird Tour) Tramplin Stork Einzel 26.03.2021 12.30 Uhr Russland, Tschaikowski (Blue Bird Tour) Sneschinka Einzel Flutlicht 27.03.2021 07.00 Uhr Russland, Tschaikowski (Blue Bird Tour) Sneschinka Einzel

Skisprung-Weltcup 21/22 live im Free-TV und Stream: Übertragung und Sender

Vierschanzentournee, Blue Bird Tour und Raw Air Tournament: Alle Events des Skisprung-Weltcup 21/22 live im Free-TV und Stream können Sie bei ARD und ZDF verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben den Vertrag mit dem DSV bis zur Saison 2024/25 verlängert. Wie in den Jahren zuvor, wechseln sich Das Erste und das ZDF mit der Übertragung des Skisprung-Weltcups ab. Auch im Livestream der Sender können Fans parallel zum Fernsehprogramm die Übertragung live und online schauen.

Ob Eurosport wie in den vorherigen Jahren ebenfalls überträgt, steht noch nicht fest. Wahrscheinlich ist aber, dass auch Eurosport zumindest ausgewählte Events des Skisprung-Weltcups im Free-TV auf Eurosport 1 bzw. im Pay-TV-Sender Eurosport 2 sowie im kostenpflichtigen Livestream Eurosport Player überträgt. Der genaue Sendeplan, welcher Sender welches Event live im Free-TV überträgt, steht bis dato noch nicht fest. Wir informieren Sie an dieser Stelle über den genauen Zeitplan, sobald verfügbar.