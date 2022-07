Skisprung-Weltcup 2022/23: Zeitplan, Termine und Übertragung

Der Skisprung-Weltcup startet am 3. November 2022 in die neue Weltcup-Saison. Alle Infos zur Übertragung, dem Zeitplan, den Springen und den Terminen der Damen und Herren finden Sie hier.

Skisprung-Weltcup 22/23: Vom 5. November 2022 bis zum 2. April 2023 hat der Weltskiverband FIS die Saison 22/23 angesetzt. Der Weltcup der Männer startet am 5. November und endet am 2. April, der Weltcup der Damen beginnt am 3. November und endet am 24. März. Der frühe Start der Saison ist auf die Weltmeisterschaft im Fußball zurück zu führen, die vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022 in Katar stattfindet. Alle Infos zu den Weltcup-Veranstaltungen, zur Vierschanzentournee der Männer und dem Silvesterturnier der Frauen, den Terminen, Zeiten und der Übertragung im TV erfahren Sie hier.

Skisprung-Weltcup der Herren 2022/23: Zeitplan und Termine

Der Saisonauftakt der Herren beim Skisprung-Weltcup findet im polnischen Wisla statt, die letzten Wettkämpfe werden im slowenischen Planica vom 31. März bis zum 2. April 2023 ausgetragen. Der aktuelle Zeitplan sieht für die Männer 20 Austragungsorte und Schanzen vor.

Datum Ort Land Schanze Ereignis 5.-6.11.22 Wisla Polen HS 134

26.-27.11.22 Kuusamo Finnland HS 142

10.-11.12.22 Titisee-Neustadt Deutschland HS 142

17.-18.12.22 Engelberg Schweiz HS 140

29.12.22 Oberstdorf Deutschland HS 137 71. Vierschanzentournee 1.1.23 Garmisch-Partenkirchen Deutschland HS 142 71. Vierschanzentournee 4.1.23 Innsbruck Österreich HS 128 71. Vierschanzentournee 6.1.23 Bischofshofen Österreich HS 142 71. Vierschanzentournee 14.-15.1.23 Zakopane Polen HS 140 Team 20.-21.1.23 Sapporo Japan HS 137

28.-29.1.23 Bad Mitterndorf Österreich HS 235 Skifliegen 4.-5.2.23 Willingen Deutschland HS 147

11.-12.2.23 Iron Mountain USA HS 133 noch nicht sicher 18.2.23 Râsnov Rumänien HS 97

11.-12.3.23 Oslo Norwegen HS 134 7. Raw Air 14.3.23 Lillehammer Norwegen HS 140 7. Raw Air 16.3.23 Trondheim Norwegen HS 140 7. Raw Air 18.-19.3.23 Vikersund Norwegen HS 240 7. Raw Air 25.-26.3.23 Lahti Finnland HS 130

31.3.-2.4.23 Planica Slowenien HS 240



Ski-Weltcup 22/23: Skisprung der Damen

Datum Ort Land Schanze Ereignis 3.-4.12.22 Lillehammer Norwegen HS 98

9.12.22 Titisee-Neustadt Deutschland HS 142

17.-18.12.22 tba tba



28.-29.12.22 Villach Österreich HS 98 2. Silvesterturnier 1.1.23 Ljubno Slowenien HS 94 2. Silvesterturnier 7.-8.1.23 Sapporo Japan HS 137

13.-14.1.23 Yamagata Japan HS 102 Team 21.-22.1.23 tba tba



28.-29.1.23 Hinterzarten Deutschland HS 111

28.-29.1.23 Willingen Deutschland HS 147

11.-12.2.23 Hinzenbach Österreich HS 90

18.2.23 Râsnov Rumänien HS 97

11.-12.3.23 Oslo Norwegen HS 134 7. Raw Air 14.3.23 Lillehammer Norwegen HS 140 7. Raw Air 16.3.23 Trondheim Norwegen HS 140 7. Raw Air 18.-19.3.23 tba tba



24.3.23 Lahti Finnland HS 130



Ab der Saison 2023/24 soll es auch eine Vierschanzentournee der Damen geben, bis dato ist das Silvesterturnier, das 2021 eingeführt wurde, das Pendant zur Vierschanzentournee der Herren.

Termine und Zeitplan: Skisprung-Weltcup Mixed 2022

Datum Ort Land Schanze 3.2.22 Willingen Deutschland HS 147 3.2.22 Râsnov Rumänien HS 97

Der Skisprung-Weltcup 2022/23 im TV

Wo kann man den Skisprung-Weltcup in der Saison 2022/23 im Free-TV oder online verfolgen? Übertragungsrechte gesichert haben sich ARD, ZDF und Eurosport. Außerdem finden Sie einen Live-Ticker bei sport.de. Für Fans gibt es den Weltcup also live und kostenlos zu sehen. Genauere Infos zu den Sendeterminen im Fernsehen und Stream liefern wir Ihnen an dieser Stelle, sobald sie verfügbar sind.

Skisprung-Weltcup Sieger: Gewinner der vergangenen Saisonen

Den DSV-Athleten Karl Geiger und Katharina Althaus gelang es, jeweils einen der ersten vier Plätze in der Gesamt-Weltcupwertung zu erzielen. Im Skisprung-Weltcup der vergangenen Saison 21/22 sahen die Sieger und Siegerinnen wie folgt aus:

Männer:

Ryōyū Kobayashi, Japan Karl Geiger , Deutschland Marius Lindvik, Norwegen Halvor Egner Granerud , Norwegen

Frauen:

Marita Kramer , Österreich Nika Kriznar, Slowenien Urša Bogataj, Slowenien Katharina Althaus , Deutschland

Im Skisprung-Weltcup der Damen und Herren in der Saison 2020/21 gab es folgende Platzierungen:

Männer:

Halvor Egner Granerud , Norwegen Markus Eisenbichler , Deutschland Kamil Stoch , Polen Ryōyū Kobayashi, Japan

Frauen:

Nika Kriznar, Slowenien Sara Takanashi , Japan Marita Kramer , Österreich Silje Opseth, Norwegen