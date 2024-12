Wie viele Abos braucht man, um alle Fußballspiele zu sehen? Und was kostet das?

Am Ende blieb die große Revolution (noch) aus: Die Sportschau der ARD wird weiter leben, zudem bleiben die Live-Spiele am Samstag bei Sky. Zumindest gilt das für die Jahre 2025 bis 2029. Solange gelten die Verträge, die die Bundesliga mit den Sendern und Streaming-Diensten abgeschlossen hat.

Die Zeiten, in denen nur ein einziger Pay-TV-Sender benötigt wurde, um alle Fußballspiele sehen zu können, gehören längst der Vergangenheit an. Wer künftig die Option haben will, alle Spiele – von der Bundesliga bis zur 3. Liga, von der Champions League bis zur Conference Leaue – zu sehen, benötigt inzwischen fünf Abonnements von Bezahlsendern. In der Summe schlägt so ein Beitrag zwischen 87,93 Euro und 132,92 Euro zu Buche.

ARD-Sportschau, DAZN und Sky behalten Bundesliga-Übertragungsrechte bis 2029

Eines davon wird für DAZN fällig. Der Streamingdienst zeigt weiterhin die Sonntagsspiele der Bundesliga und hat ab Sommer die Samstagskonferenz neu im Programm. Dazu ist der Großteil der Champions League hier zu sehen, ebenso wie Partien der Europa League und Conference League sowie der ersten Ligen aus Italien, Spanien und Frankreich. Ein monatlich kündbares Abo kostet alle 30 Tage 44,99 Euro, im Jahresabo 34,99 Euro.

Neu bei Sky sind die Freitagsspiele der Bundesliga und alle Live-Partien am Samstag, ebenso wie die englische Premier League und die Spiele der zweiten Liga. Kostenpunkt sind – je nach Ausstattung – 30 oder 35 Euro pro Monat im ersten Jahr, danach werden 40 beziehungsweise 50 Euro fällig.

Wer die Champions League komplett sehen will, braucht Prime Video von Amazon

Wer alle Spiele der Champions League sehen will, muss sich auch Prime Video zulegen. Der Streaming-Dienst von Amazon überträgt zwar deutlich weniger Spiele als DAZN, zeigt aber oft die Bayern oder den BVB. Kostenpunkt: 8,99 Euro in der monatlich kündbaren Variante oder 7,49 Euro im Jahresabo.

Die 3. Liga steht bei Magenta Sport von der Telekom unter Vertrag

Die 3. Liga ist bei Magenta Sport, dem Dienst der Telekom, unter Vertrag. Telekom-Kunden erhalten ein rabattiertes Angebot, Unterschiede werden auch im Jahres- oder Monatsabo gemacht, so dass Kosten zwischen 7,95 Euro und 19,95 Euro anfallen.

Zuletzt wird auch noch der Streamingdienst RTL+ nötig, der das Zweitliga-Topspiel und die Europapokale unterhalb der Champions League zeigt. Hier werden 8,99 Euro pro Monat oder 7,50 Euro im Jahresabo fällig.