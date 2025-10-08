Hannes Aigner verabschiedet sich ohne Groll, aber mit Kritik am Verband

Was hat den Ausschlag hat, Ihre sportliche Karriere zu beenden?

HANNES AIGNER: Da sind mehrere Dinge zusammengefallen. Zum einen die neue Perspektive, die sich kürzlich aufgetan hat. Ich habe das Angebot bekommen, Oberbürgermeister-Kandidat der Freien Wähler in Augsburg zu werden. Dann war schon letztes Jahr die Situation so, dass unser Cheftrainer gesagt hat, er wolle das Team verjüngen. Das hatte auch Auswirkungen auf meine Sportförderstelle bei der Bundeswehr, weil damit meine Tage als Zeitsoldat angezählt waren. Als Familienvater mit zwei Kindern kann ich nicht sagen: Ich mache weiter Sport und die Kinder kriegen dann nur noch Haferflocken zum Essen, weil wir sparen müssen, dass ich paddeln kann. Das geht dann eben nicht mehr. Diese Ansage war auch unabhängig von einem WM-Ergebnis mit der Konsequenz, dass ich nicht mehr Zeitsoldat bei der Sportfördergruppe sein kann. Das ist für mich mit dieser Perspektive nicht mehr machbar. Deswegen hat es für mich wenig Sinn gemacht, trotz Verletzung nach Australien zu fliegen. Der durch mich freigewordene Platz wurde auch nicht mehr nachbesetzt, was ich sehr schade finde. Einerseits wird mir gesagt, wir schauen, dass die Jüngeren rankommen. Aber scheinbar war dann doch keiner gut genug, um ihn nach Australien zu schicken. Das finde ich schon mehr als grenzwertig. So überzeugt ist man dann von der eigenen Nachwuchsarbeit wohl doch nicht.

Also eine Entscheidung, die dem Willen des Verbands geschuldet ist?

AIGNER: Es hat sich jetzt auch familiär abgezeichnet, dass es für mich nicht mehr die Zeit ist, so viel unterwegs zu sein. Es ist für mich ein Lebensabschnitt, bei dem es sehr wertvoll ist, wenn ich jeden Abend im eigenen Bett schlafe und bei den Kindern sein kann. Die beiden sind drei und sechs Jahre alt und da ist es natürlich schade, wenn man regelmäßig weg ist. Als Sportler waren das teilweise über 200 Reisetage im Jahr. Meine Frau arbeitet jetzt auch wieder. Wir haben zusammen ein kleines Unternehmen aufgebaut. Wirtschaftlich macht es jetzt einfach Sinn, dort die Arbeit hineinzustecken.

Klingt alles sehr rational und nach einer Kopfentscheidung.

AIGNER: Ja. Von meinem Herzen her wäre ich natürlich noch gerne weitergefahren. Aber das ist schwierig, auch mit dem Investment in das Unternehmen. Wie viel Zeit stecke ich noch in den Sport? Man kann das ganz gut mit einem alten Haus vergleichen, wo du genau weißt, das wird nächstes oder übernächstes Jahr abgerissen. Das brauchst du nicht mehr zu renovieren. Natürlich macht das Spaß und ist schön, aber dann fehlt die Energie an anderen Stellen.

Es ist Ihnen also gar nicht so schwer gefallen, aufzuhören?

AIGNER: Mit dem Gedanken habe ich jetzt letztes Jahr auch schon gespielt. Ich hatte mein Trainingspensum heruntergeschraubt, aber es war natürlich trotzdem noch genug, um an der deutschen Spitze mitzufahren. Und auch für zwei Weltcup-Finals hat es gereicht. Das ist jetzt nicht ganz schlecht für das Investment, das ich gemacht habe. Aber um wirklich ganz vorn mitzufahren, müsste ich natürlich wesentlich mehr trainieren. Ich habe mir schon überlegt, ob ich noch bereit bin, so viel Energie in den Sport zu stecken. Und das bin ich momentan einfach nicht. Paddeln kann ich ja trotzdem noch regelmäßig, aber es muss nicht unbedingt jeden Tag zwei bis drei Mal sein. Dann macht es auch mehr Spaß.

Weil der Druck weg ist?

AIGNER: So groß war der Druck gar nicht mehr im letzten Jahr. Ich habe es einfach genossen, Wettkämpfe zu fahren. Ich habe mich nicht mehr unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich genau gewusst habe, dass jeder Wettkampf der letzte sein könnte. Trotzdem war es jetzt ein schwieriger Schritt, weil nach so vielen Jahren Leistungssport definiert man sich auch ein Stück weit als Sportler. Da ist die Frage, wie man mit seiner eigenen persönlichen Identität umgeht. Das ist ein längerer Prozess der Abnabelung.

Was hat für Sie das Leben als Profisportler ausgemacht?

AIGNER: Dass es eine sehr gute Kombination war. Zum einen war es mein Beruf. Ich habe damit keine Reichtümer angehäuft, aber ich habe damit zumindest so viel Geld verdient, dass ich davon leben kann. Dann hat es Spaß gemacht, und ich war auch noch relativ gut darin. Wenn du die drei Punkte in einem normalen Beruf abdecken kannst, dann ist das schon ziemlich gut. Das musst du erst mal irgendwo anders finden.

Schwierig zu finden dürften auch diese extremen Höhen und Tiefen des Sports sein.

AIGNER: Ja, das ist schwierig zu kompensieren. Für mich fühlt es sich auch so ein bisschen an wie Scheitern oder Aufgeben, auch wenn klar ist, dass der Punkt irgendwann kommt. Aufgeben ist ja genau das, was im Leistungssport immer unterdrückt wird - egal ob das im Training ist oder wenn es im Wettkampf einen Rückschlag gibt. Ich werde trotzdem noch viel Sport machen, aber eben nicht mehr im Leistungssportbereich. Dieses System bringt nämlich auch viele Einschränkungen mit sich. Heute Morgen noch hat es zum Beispiel um 6 Uhr geklingelt: Dopingkontrolle. Dann kommen die Kinder zum Frühstück runter und wir sitzen zu fünft im Wohnzimmer. Oder die Meldepflicht, dass du alles genau protokollieren musst, dass du Rechenschaft ablegen musst, wo du wann bist. Alles notwendig, aber ich bin froh, wenn es vorbei ist.

Also kein Groll gegen den Verband, der Sie aus der Förderung genommen hat?

AIGNER: Nein. Das bringen so Organisationen ja immer mit sich. Der Deutsche Kanuverband ist für die Möglichkeiten, die er hat, vielleicht nicht so erfolgreich, wie er sein könnte, trotzdem hat er viele Erfolge und macht vieles richtig. Aber auch nicht alles. Manche Dinge funktionieren nicht so gut. Das ist schade, vor allem, wenn man persönlich davon betroffen ist. Ich habe in den letzten Jahren genügend Dinge erlebt, dass ich für mich weiß: Das ist kein besonders hartes Schicksal, das mich da ereilt. Das kann jedem passieren. Du hast in so einer großen Organisation immer irgendwelche Entscheidungen, mit denen man sich nicht so anfreunden kann. Es gab in meiner sportlichen Laufbahn sicherlich auch Entscheidungen vom Verband, die auch nicht ganz in Ordnung waren, die mir vielleicht genutzt haben. Jetzt ist es eben eine, die mir schadet und die in meinen Augen auch nicht richtig ist. Aber ich bin jetzt 36 Jahre alt und wäre ohnehin keine zehn Jahre mehr gefahren, deshalb ist hier kein Traum geplatzt.

Ansonsten hätten Sie auf eigene Kosten noch weitermachen können?

AIGNER: Genau. Über Sponsoren. Aber das reicht natürlich nicht, um alles abzudecken.

Wann war Ihnen als junger Sportler klar, dass es für Sie nach ganz oben reichen könnte?

AIGNER: Das war mit 20, nach dem zweiten Jahr in der Sportfördergruppe. Im ersten Jahr war ich noch nicht ganz so erfolgreich. Im zweiten habe ich dann angefangen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren an der Uni Augsburg. Das war anspruchsvoll, weil ich viel trainiert habe und viel in der Uni war. Aber am Ende hatte ich eine sehr gute Saison. Ich war zum ersten Mal im WM-Team und habe meinen ersten Weltcup gewonnen. Da habe ich gemerkt, dass die anderen scheinbar auch nur mit Wasser kochen und Olympia ein realistisches Ziel ist. Zwei Jahre später war ich dann tatsächlich bei den Sommerspielen und es hat gleich geklappt mit einer Medaille. Relativ früh in meiner sportlichen Karriere hatte ich das größte Ziel schon erreicht. Das war nur noch schwer zu toppen. Es ist nicht ganz leicht, wenn du so früh schon genau weißt, welche Emotionen dich erwarten, wenn du das erreichst und auch, was sonst so alles auf dich zukommt.

Was hat Sie motiviert, weiterzumachen?

AIGNER: Das Hinarbeiten auf ein Ziel. Und das Ziel war, bei einem Wettkampf gut zu fahren. Das ist erst einmal sehr abstrakt, aber ich fand das immer eine spannende Angelegenheit. Olympische Spiele waren immer das große Ziel, und ich war dreimal dabei. London 2012 hat mich sehr geprägt, weil es meine ersten Spiele waren. Rio 2016 war schwierig. Da hat der Rückhalt in der Bevölkerung gefehlt. Du hast in manchen Vierteln gar nicht gemerkt, dass da irgendwas ist. Und dann kam natürlich der tragische Todesfall unseres Trainers dazu. Tokio 2021 war wegen Corona ein Totalausfall.

Haben Sie Ihr sportliches Potenzial ausgeschöpft?

AIGNER: Ja, das würde ich schon sagen. Es gibt natürlich immer ein paar Dinge, die besser hätten laufen können. In Rio war ich Vierter mit einer halben Sekunde Rückstand auf Platz eins, auf Platz drei waren es nur ein paar Hundertstel. Aber so ist unser Sport eben.

Was nehmen Sie aus Ihrer Sportkarriere für das Leben danach mit?

AIGNER: Auf jeden Fall die Disziplin weiterzumachen, auch wenn es vielleicht aussichtslos erscheint, sein Ziel zu erreichen. Ich habe vieles erreicht, weil der Wille da war, auch immer noch einen Schritt weiterzugehen und dranzubleiben. Im Kanu-Slalom hast du extrem viele Rückschläge. Das bringt eine gewisse Resilienz gegenüber vielen Dingen im Leben.

Aber Sie waren auch Weltmeister.

AIGNER: Ja, das stimmt. Und das ist das, was am Ende in Erinnerung bleibt. Aber ich war bei neun Weltmeisterschaften dabei. Die anderen achtmal war ich eben Fünfter oder Zehnter. Damit muss man umgehen können, ohne den Kopf in den Sand zu stecken.