Slovan Bratislava - VfB Stuttgart live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Der Fußballverein aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava ist einer der erfolgreichsten Clubs des Landes und spielt dort derzeit dementsprechend in der ersten Liga, der Nike Liga. In der Tabelle befindet sich Bratislava zudem auf dem ersten Platz. Die letzten zehn Spiele liefen für den SK Slovan Bratislava auch eher positiv. Die Spiele im eigenen Land konnten größtenteils für sich entschieden werden, während es in der Champions League nicht ganz so gut lief: Von den zehn Matches hat Bratislava sechs gewonnen, eins unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. Im internationalen Raum geht Bratislava meist leer aus, doch im eigenen Land wurden sie unter anderem vierzehnmal slowakischer Meister und zehnmal Pokalsieger. Der Kader rund um Trainer Vladimír Weiss ist aktuell etwa 29 Millionen Euro wert.

Der VfB Stuttgart ist ein deutscher Erstligist und hält sich im oberen Drittel der Tabelle. Im Pokalregal des Vereins ist zwar nicht leer, doch die letzten Meistertitel und Pokalsiege liegen bereits weit in der Vergangenheit. In den vergangenen Jahren ging es nicht weiter als bis ins Halbfinale des DFB-Pokals. In der Champions League haben die Jungs rund um Trainer Sebastian Hoeneß es bisher nicht über das Achtelfinale hinaus geschafft. Der Kader ist derzeit 334,23 Millionen Euro wert.

Wann findet das Spiel zwischen Slovan Bratislava und VfB Stuttgart statt? Wo wird das Match übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart in der Champions League: Termin und Anstoß

Laut Spielplan der Champions League 24/25 findet die Partie zwischen Bratislava und Stuttgart am 21. Januar 2025 statt. Anpfiff ist am späten Abend um 21 Uhr im NFS Bratislava Stadion, beim Herausforderer in der Slowakei.

Bratislava - Stuttgart live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Rechte an der Übertragung der Champions League 24/25 haben sich in dieser Saison die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime gesichert. Bis auf das Finale im Mai 2025 wird es daher kein Spiel im Free-TV zu sehen geben. Wollen Sie also die Partie zwischen Bratislava und Stuttgart verfolgen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN. Der Anbieter hat für dieses Match nämlich die Exklusivrechte. Ein Abo bei DAZN erhalten sie aktuell ab 34,99 Euro pro Monat.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zum Spiel noch einmal auf einen Blick:

Spiel: SK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart, Champions League Ligaphase, 7. Spieltag

Datum : Dienstag, 21. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: NFS Bratislava Stadion, Bratislava

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fussballdaten.de sind sich Bratislava und Stuttgart erst zweimal auf dem Rasen begegnet. Dabei ging ein Match unentschieden aus und das andere hat der VfB Stuttgart für sich entschieden. Ein weiterer Faktor, um eine Favoritenrolle des kommenden Spiels ausmachen zu können, ist der Kaderwert. Wie bereits erwähnt, ist Bratislava etwa 29 Millionen Euro wert und Stuttgart 334,23 Millionen. Damit ist wohl zu sagen, dass der VfB Stuttgart der Favorit des Champions League Spiels am 21. Januar sein wird.