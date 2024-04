Eishockey-WM 2024: Slowakei gegen Deutschland live im Free-TV und Stream sehen

Im ersten Spiel der Eishockey-WM 2024 trifft die Slowakei auf Deutschland. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie den genauen Termin der Partie gibt es hier.

Die 87. Eishockey-WM 2024 findet vom 10. bis zum 26. Mai in Tschechien statt. Die Spiele werden an zwei verschiedenen Orten ausgetragen. Die Mannschaften in Gruppe A treten in der tschechischen Hauptstadt in der Prag Arena an. Deutschland und die sieben anderen Teams in Gruppe B treffen sich in der Ostravar Arena in Ostrava. Im ersten Spiel des Turniers muss das DEB-Team gegen die Slowakei ran.

Alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen der Slowakei und Deutschland sowie den genauen Termin und die Uhrzeit des Bully gibt es hier.

Slowakei gegen Deutschland: Termin und Uhrzeit - Gruppenphase der Eishockey-WM 2024

Laut Spielplan der Eishockey-WM 2024 findet das Gruppenspiel zwischen der Slowakei und Deutschland direkt zum Auftakt des Turniers am 10. Mai 2024 statt. Los geht es in der Ostravar Arena um 16.20 Uhr. In das Eisstadion im Osten Tschechiens passen insgesamt 12.500 Zuschauer.

Im zweiten Spiel muss das DEB-Team dann gegen die USA ran, worauf die wohl schwerste Partie der Gruppenphase gegen Schweden folgt. In Gruppe B treten außerdem Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen an.

Slowakei - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Eishockey-WM 2024

Bei der Übertragung der Eishockey-WM 2024 hat sich im Vergleich zum Vorjahr einiges geändert. Statt Sport 1 ist nun ProSieben für die Free-TV-Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung zuständig. Folglich zeigt der Privatsender auch das Match zwischen der Slowakei und Deutschland. Wenn Sie jedoch alle Spiele des Turniers in voller Länge sehen möchten, kommen Sie um ein Abo bei Sportdeutschland.tv nicht herum. Das Turnier-Ticket bei dem Streaming-Anbieter ist für 24,90 Euro zu haben. ProSieben zeigt neben den Partien des deutschen Teams insgesamt 30 Begegnungen, darunter zwei Viertelfinals, das Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und auch das große Finale am 26. Mai.

Alle Informationen zur Übertragung des Auftaktspiels zwischen der Slowakei und Deutschland auf einen Blick:

Spiel: Slowakei - Deutschland , 87. Eishockey WM 2024, Gruppenphase, Gruppe A

- , 87. Eishockey WM 2024, Gruppenphase, Gruppe A Wo: Ostravar Arena, Ostrava

Arena, Datum: Freitag, 10. Mai 2024

Freitag, 10. Mai 2024 Uhrzeit: 16.20 Uhr

16.20 Uhr Übertragung im Free-TV: ProSieben

Übertragung im Live-Stream: Joyn, ran.de, Sportdeutschland.tv

Die Slowakei vs. Deutschland bei der Eishockey-WM 2024: Bilanz der Nationalteams

Laut Sportbild standen sich die beiden Nationalteams bisher ganze 47 Mal gegenüber. Die letzten drei Begegnungen konnte die Slowakei für sich entscheiden und auch in der Gesamtstatistik haben die Slowaken die Nase vorn. 26 Siege haben die Osteuropäer auf dem Konto, während Deutschland 21 Matches gewonnen hat. Das Torverhältnis beträgt 118:104 aus Sicht der Slowakei.

Die letzten beiden Niederlagen der deutschen Mannschaft in den Freundschaftsspielen im Februar sollten in Bezug auf die Gewinnchancen im kommenden WM-Match nicht zu sehr ins Gewicht fallen. Cheftrainer Harold Kreis hatte eine aus Perspektivspielern zusammengesetzte Mannschaft aufs Eis geschickt. Vor der WM traf das DEB-Team übrigens noch einmal auf die Slowakei. Am 20. April standen sich die beiden Nationalteams in Augsburg gegenüber. Auch diese Partie ging an die Slowakei - Deutschland unterlag mit 4:5 nach Verlängerung.