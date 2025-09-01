Slowakei – Deutschland live im Free-TV und Stream: Wer überträgt das Qualifikationsspiel zur WM 2026?

Nach dem gewonnenen Viertelfinale der Nations League gegen Italien steht fest, auf welche Gegner die deutsche Nationalmannschaft in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 trifft. Durch diesen Erfolg wurde Deutschland automatisch in Lostopf 1 gesetzt und spielt in Gruppe A gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Die Einteilung der Qualifikationsgruppen basiert auf der FIFA-Weltrangliste. Eine Ausnahme bilden die acht Mannschaften, die in der Nations League das Viertelfinale erreichen. Sie werden unabhängig von ihrer Platzierung in den ersten Lostopf aufgenommen.

Für Europa stehen bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erstmals 16 Startplätze zur Verfügung. Zwölf Gruppensieger qualifizieren sich direkt, die Gruppenzweiten spielen in den Playoffs um die verbliebenen vier Tickets. Dort treten insgesamt 16 Teams an – neben den zwölf auch vier Mannschaften aus der Nations League. Die Entscheidung fällt in zwei K.-o.-Runden im März 2026. Deutschland ist durch den Erfolg in der Nations League zusätzlich abgesichert: Sollte die Mannschaft in der Qualifikation nicht auf Platz eins oder zwei landen, ist die Teilnahme an den Playoffs dennoch garantiert.

Der Weg zur WM 2026 führt die DFB-Elf also zunächst über die Gruppenspiele gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Ziel ist der direkte Gruppensieg, der ohne Umwege die Teilnahme an der Endrunde sichern würde. Die Begegnung mit der Slowakei macht den Auftakt.

Wann findet das Spiel statt? Gibt es eine Übertragung im Free-TV? Und wie ist die DFB-Elf aufgestellt? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum Spiel Deutschland gegen die Slowakei finden Sie hier.

Slowakei vs. Deutschland in der WM-Qualifikation: Wann ist Anstoß?

Die deutsche Nationalmannschaft startet in der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einem Auswärtsspiel in Bratislava. Am Donnerstag, 4. September 2025, trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Národný futbalový štadión auf die Slowakei. Der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr.

Slowakei – Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der WM-Qualifikation

Zum Auftakt der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 trifft die deutsche Nationalelf auf die Slowakei. Folgene Info dürfte viele Fußballbegeisterte freuen: Das Qualifikationsspiel zwischen der Slowakei und Deutschland wird live im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt die Begegnung am Donnerstagabend im Ersten. Die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, mit der Vorberichterstattung, Analysen und ersten Einschätzungen aus dem Stadion. Wer das Spiel nicht im Fernsehen verfolgen kann, hat zudem die Möglichkeit, die Partie online zu sehen. Das Spiel wird ab 20.44 Uhr auf sportschau.de live übertragen. Parallel wird auch im Live-Stream der ARD gesendet.

Die wichtigsten Details zur Übertragung der Partie Deutschland vs. Slowakei:

Spiel: Slowakei gegen Deutschland, WM-Qualifikation, 5. Spieltag

Datum: 4. September 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 20.45 Uhr, Start der Übertragung um 20.15 Uhr

Ort: Tehelne Pole Stadion, Bratislava

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream : ARD, Sportschau.de

WM-Qualifikation: Diese Spieler sind neu im DFB-Kader

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Mittwoch, 27. August 2025, seinen Kader für die ersten beiden Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation bekannt gegeben. Auf einer Pressekonferenz am DFB-Campus in Frankfurt stellt er sein 23-köpfiges Aufgebot für die Partien gegen die Slowakei und Nordirland vor.

Zum Aufgebot gehören auch drei Spieler, die erstmals im A-Kader spielen. Finn Dahmen (FC Augsburg), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) erhalten ihre erste Chance bei der Nationalmannschaft. Dahmen gewann 2021 mit der deutschen U21 den EM-Titel, Collins und Nebel standen im Sommer mit der U21 im EM-Finale. Verzichten muss Nagelsmann hingegen auf einige Spieler, die zuletzt zum Kader gehörten. Nicht nominiert wurden unter anderem Leroy Sané, Aleksandar Pavlović, Robin Gosens, Deniz Undav und Jonathan Burkardt.