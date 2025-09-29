Rapper Snoop Dogg plant sein Olympia-Comeback

Ratet mal, wer zurückkehrt? Fragt Snoop Dogg in einem 15 Sekunden knappen Videoclip, den der US-Fernsehsender NBC am Sonntagabend veröffentlichte. Zu sehen ist der US-Rapper mit geflochtenen Zöpfen, wie er in den US-Nationalfarben Rot, Weiß und Blau in einer Berglandschaft durch die Schneeflocken tanzt. Zu hören ist eine Hip-Hop-Version der olympischen Hymne. Die Nachricht hinter der gewohnt schrägen Optik: Wie schon von den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 wird der 53-Jährige auch von den Winterspielen 2026 in Italien berichten.

Auf den ersten Blick mögen der Rapper und die Athleten so perfekt zusammenpassen wie Helene Fischer und Dr. Dre. Schließlich gilt Snoop seit Jahrzehnten als Exzentriker der Szene. Frühsport und Dinkelhafermüsli gehören nicht zum Vokabular dieser Musiksparte. Ganz im Gegenteil: Calvin Cordozar Broadus Jr., wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, schmückte sich bisweilen mit scharfen Waffen. Auch soll er dem Konsum von Marihuana nicht abgeneigt sein. Der Rapper ist unternehmerisch breit aufgestellt und produzierte neben Klamotten im Doggystyle auch einen Pornostreifen.

Bald „Pilates im Doggystyle“

Ob er bald Videofilme „Pilates im Doggystyle“ dreht, ist nicht bekannt. Unstrittig ist dagegen, dass der Hip-Hop-Zeremonienmeister ein großer Sport-Fan ist. Seit diesem Sommer ist der Rapper Miteigentümer des walisischen Zweitligisten Swansea City.

Seine Olympia-Premiere in Frankreich begeisterte das Fernsehpublikum. NBC hatte ihn für bessere Quoten verpflichtet. Unter anderem trug der Kalifornier die olympische Fackel an der Seine in Paris, tanzte mit den US-Turnerinnen um Superstar Simone Biles, erschien im Reiter-Outfit bei der Dressur, bekam Fechtunterricht sowie von US-Schwimmstar Michael Phelps Schwimmunterricht. So stieg die TV-Quote bei NBC im Vergleich zu den Olympischen Spielen in Tokio um knapp 80 Prozent. Das ließ sich der US-Sender einiges kosten. Der US-Megastar soll pro Tag rund 500.000 Dollar bekommen haben, für 16 Tage Olympia waren das allein acht Millionen Dollar. Für sein Debüt als TV-Experte und Sportkommentator erhielt Snoop zusammen mit Martha Stewart einen Emmy, den bedeutendsten Fernsehpreis der Welt.

Snoop Dogg läuft sich warm für sein Heimspiel in Los Angeles

Für Mailand kündigte er an: „Ich werde meine Pufferjacken, Schneehosen, Skibrillen und Schlittschuhe mitbringen.“ Und er werde „definitiv auf Eis laufen“. Der gebürtige Kalifornier läuft sich bei den Winterspielen warm für den Sommer 2028. Dann findet Olympia zum dritten Mal nach 1932 und 1984 in Los Angeles statt. Für Snoop Dogg ein Heimspiel.