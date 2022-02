Snowboard bei Olympia 2022: Zeitplan, Live-Ticker, Übertragung und Infos

Snowboard bei Olympia 2022: Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im Free-TV oder Stream, einen Live-Ticker und den Zeitplan.

Snowboard bei Olympia 22 in Peking: Elf Snowboard-Wettbewerbe werden bei den XXIV. Winterspielen in Peking ausgetragen. Darunter ist auch eine neue Disziplin: der Mixed-Wettbewerb im Snowboard Cross. Austragungsorte sind das Genting Skiresort und das Big Air Shougang. Im Folgenden finden Sie alles Wichtige rund um die Sportart, den Zeitplan von Snowboard bei Olympia 22 sowie die Übertragung im Free-TV und Live-Stream. Dazu gibt es den Zeitplan zum Snowboarden bei Olympia 2022.

Snowboard: Zeitplan und Termine bei Olympia 22

Elf Wettbewerbe sind Teil des olympischen Programms: Je fünf, die exklusiv von Frauen oder Männern ausgetragen werden, sowie ein Mixed-Wettbewerb, den es vorher bei Olympia noch nicht gab. Nach diesem Zeitplan starten die Snowboarder und Snowboarderinnen bei den Olympischen Winterspielen 2022:

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin Sender 4.2.22 3.45 Uhr Qualifikation Slopestyle Frauen Eurosport 1 5.2.22 2.30 Uhr Snowboard Slopestyle Frauen ZDF , Eurosport 1 6.2.22 5.00 Uhr Qualifikation Slopestyle Männer Eurosport 1 7.2.22 5.00 Uhr Snowboard Slopestyle Männer ZDF, Eurosport 1 8.2.22 7.30 Uhr Parallel-Riesenslalom Frauen ARD , Eurosport 1

7.50 Uhr Parallel-Riesenslalom Männer ARD, Eurosport 1 9.2.22 7.30 Uhr Snowboard Cross Frauen ZDF, Eurosport 1 10.2.22 2.30 Uhr Snowboard Halfpipe Frauen ZDF, Eurosport 1

4.15 Uhr Qualifikation Cross Männer Eurosport 1

7.00 Uhr Snowboard Cross Männer ZDF , Eurosport 1 11.2.22 2.30 Uhr Snowboard Halfpipe Männer ARD, Eurosport 1 12.2.22 3.00 Uhr Mixed Team Snowboard Cross ZDF, Eurosport 1 14.2.22 6.30 Uhr Qualifikation Big Air Männer Eurosport 2 15.2.22 2.30 Uhr Snowboard Big Air Frauen ZDF, Eurosport 1

6.00 Uhr Snowboard Big Air Männer ZDF, Eurosport 1

Video: SID

Übertragung der olympischen Snowboard-Disziplinen im Free-TV und Live-Stream

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking mangelt es nicht an Möglichkeiten, diese auf dem Bildschirm zu verfolgen. Mehrere Sender übertragen live und kostenlos im Free-TV und strahlen darüber hinaus tägliche Zusammenfassungen von Olympia aus. Die Wettbewerbe im Snowboard gibt es außerdem in mehreren Live-Streams zu sehen. Wann die Sender welches Event live übertragen, entnehmen Sie der Tabelle weiter oben.

Diese TV-Sender übertragen die Olympischen Spiele im Snowboard kostenfrei:

ARD

ZDF

Eurosport 1

In den Mediatheken folgender Anbieter sehen Sie die olympischen Snowboard-Wettbewerbe ebenfalls:

ARD (kostenlos)

(kostenlos) ZDF (kostenlos)

(kostenlos) Eurosport Player (kostenpflichtig)

Snowboard bei Olympia 2022: Live-Ticker

Hier folgt der Live-Ticker zu Snowboard bei Olympia 2022 und zu allen anderen Sportarten der Winterspiele. Das Live-Center bietet außerdem den Zeitplan und eine Medaillen-Übersicht.

Lesen Sie dazu auch

Die olympischen Disziplinen im Snowboard

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 werden elf Disziplinen ausgetragen. Diese sind bis auf den Mixed-Wettbewerb nach Frauen und Männern aufgeteilt. Folgende Disziplinen existieren: Big Air, Halfpipe, Slopestyle, Parallel-Riesenslalom und Snowboard Cross. Beim Big Air springen die Sportlerinnen und Sportler über einen einzelnen Kicker in die Höhe und präsentieren in der Luft spektakuläre Tricks. Ähnliches passiert bei der Disziplin Halfpipe.

Jedoch wird hier, wie der Name schon erahnen lässt, in einer Halfpipe gefahren. Im Slopestyle bewältigen die Snowboarder eine Art Hindernisparcours. Der Parallel-Riesenslalom ist wiederum mit der gleichnamigen Disziplin im Ski Alpin vergleichbar. Beim Snowboard Cross fahren mehrere Teilnehmer gleichzeitig eine relativ lange und enge Abfahrtsstrecke mit einigen Herausforderungen hinab. Dadurch kommt es häufig zu Kollisionen.

Olympia 22: Alle Infos rund um die Winterspiele

Wir informieren Sie auch über alle weiteren olympischen Wintersportarten, ihre Zeitpläne und Übertragungen im Fernsehen sowie online. Klicken Sie auf die Links, um mehr zu erfahren.