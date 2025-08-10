FSV Mainz: Ohne Torjäger, dafür mit Schlüsselspieler

Toptorjäger Jonathan Burkardt ist zu Eintracht Frankfurt gewechselt, Megatalent Paul Nebel steht längst bei namhaften Vereinen auf dem Zettel. Mit dem gebürtigen Ludwigshafener Nadiem Amiri gibt es aber eine überragende Konstante im Kader von Mainz 05, der in der neuen Saison vermutlich eine Mehrfachbelastung meistern muss.

Nach dem Abgang von Burkardt: Wer ersetzt ihn? 18 von 55 Bundesligatreffern gingen in der vergangenen Saison auf das Konto des Stürmers. Kurzum: Ein Drittel ihrer Tore ist den Mainzern weggebrochen. Ersetzt werden soll der Torjäger durch Zugang Benedict Hollerbach, der für zehn Millionen Euro von Union Berlin kam, und Nelson Weiper. Letzterer überzeugte vor wenigen Wochen in vorderster Linie bei der U-21-EM, als er vier Treffer erzielte. Hollerbach soll mehr aus der Tiefe und über den Flügel angreifen.

Auf welchen Positionen hat sich der Kader ansonsten nennenswert verändert? Zu- und Abgänge halten sich in Grenzen, die Nullfünfer setzen auf Konstanz und Kontinuität. „Die Kader-Situation ist verhältnismäßig entspannt. Wir haben viele Spieler, die in der letzten Saison mitentscheidend für das gute Abschneiden waren, weiterhin unter Vertrag und ein funktionierendes Konstrukt“, sagte Sportdirektor Niko Bungert dem Kicker. Bei Sota Kawasaki haben sich die Mainzer mal wieder in Japan bedient. Er ist ein Mann für die Startelf und bereits Publikumsliebling. Möglicherweise legen die Rheinhessen aber noch einmal für die Kaderbreite nach, wenn sie sich in den Play-offs der Conference League durchsetzen und sich für die Gruppenphase qualifizieren. Der FSV trifft auf den Sieger der Begegnung zwischen Rosenborg BK aus Norwegen und Hammarby IF aus Schweden und geht als Favorit in die beiden Spiele am 21. und 28. August.

Apropos Conference League. Könnte die Mehrfachbelastung zum Problem werden? Die Vergangenheit zeigte mehrfach, wie schwer sich gerade etwas kleinere Vereine mit den Zusatzaufgaben im Europapokal tun. In der vergangenen Saison steckten Heidenheim und Hoffenheim auch wegen ihrer internationalen Auftritte lange im Abstiegskampf, ähnliche Erfahrungen machten zuvor schon Union Berlin oder der FC Augsburg. Fürchten die Mainzer dieses Szenario? „Wenn das unsere Gedanken wären, dann würden wir abmelden. Dann spielen wir nicht mit“, sagte Sport-Vorstand Christian Heidel dem SWR: „Dann wäre es ja der Horror, wenn man sich qualifiziert.“ Es ist aber nicht auszuschließen, dass genau das eintritt.

Wer ist der Schlüsselspieler? Ganz klar Nadiem Amiri: Der 28-Jährige ist der Dreh- und Angelpunkt im Mainzer Spiel. In der neuen Saison wird er mit der prestigeträchtigen Rückennummer 10 spielen, womit sich für ihn ein Traum erfüllt. „Die 10 ist eine besondere Nummer. Sie ist schon mein ganzes Leben lang meine Lieblingsnummer. Aber auch die 18 hat mir sehr viel Glück gebracht“, sagte Amiri dem Kicker. Außerdem stieg der ehemalige Leverkusener zum Vize-Kapitän auf. All das zeigt seinen Stellenwert.

Burkardt ist weg. Wer könnte der nächste Mainzer Exportschlager werden? Paul Nebel ist die heißeste Aktie. Seinen zehn Treffern und sieben Vorlagen in der Vorsaison ließ der 22-Jährige eine starke U-21-EM folgen. Längst steht der Offensivmann im Fokus anderer Vereine. Trainer Bo Henriksen bleibt aber entspannt: „Ich denke, er muss ein Jahr noch in Mainz spielen und dann können wir ihn für 80 Millionen Euro verkaufen. Das ist okay.“ Nebel steht noch bis 2027 unter Vertrag – und sollte er seinen rasanten Aufstieg fortsetzen, könnte ein Wechsel im Sommer 2026 ein Thema werden. Das weiß Sportdirektor Bungert: „Ein Klub wie Mainz 05 lebt auch von regelmäßigen Transfereinnahmen.“ Sorgen bereitet ihm das allerdings keine: „Wir entwickeln immer wieder neue Spieler. Unser Erfolg darf niemals von einem einzigen Spieler abhängen.“