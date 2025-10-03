„Pessimismus und Larmoyanz“ – Welche Politiker gute Trainer wären

Robert Habeck wäre kein guter Fußballtrainer. Diese einerseitsandererseitige Abwägen, das aktiv in die Öffentlichkeit getragene Zweifeln – so lässt sich keine Mannschaft führen. Zumindest keine, die Mario Basler zu ihren Mitgliedern zählt. Jede Mannschaft hat einen Basler. Inselbegabte Ballkünstler, die abseits des Feldes nicht zwingend an Format gewinnen. Sie brauchen Führungspersönlichkeiten, die vorneweg gehen. Die nicht zweifeln, oder ihre Zweifel zumindest nicht allen mitteilen.

Friedrich Merz beispielsweise. Das wäre ein Mann, der außerhalb des Spielfeldes stehen sollte. So sehen das gewiss auch viele Linke. Merz aber wäre ein Top-Coach, Kategorie: Daum bis Neururer. Ein Motivator, der nur noch ein wenig an der Rhetorik arbeiten muss. „Wagen wir einen neuen Aufbruch“, forderte er sein 80-Millionen-Menschen-Team am Tag der Deutschen Einheit auf. Man war gewillt, den nächstbesten Tisch zu ersteigen und „Oh Kanzler! Mein Kanzler“ zu rufen. Wenn es nur nicht so anstrengend gewesen wäre. Leider aber steinmeierte Merz auch noch den Satz hinterher, dass „Pessimismus und Larmoyanz“ Energie verschwenden würden. Das mag inhaltlich stimmen, mit „Larmoyanz“ aber ist die Kabine verloren.

Markus Söder hat die Lösung schnell und eindeutig parat

Dem Bayerischen Ministerpräsidenten würde das nicht passieren. Markus Söder hat für diffuse Probleme eindeutige Antworten: „Ab jetzt muss gelten: Abschießen statt Abwarten! Und zwar konsequent!“ War bezogen auf unerlaubt fliegende Drohnen, hätte aber gewiss auch bei Mark van Bommel gewirkt. Möglicherweise ist eine dezente verbale Anpassung für das Fußballfeld notwendig. „Wenn der gegnerische Zehner unsere Hälfte betritt, macht er das nur unter größten Schmerzen“ – so in etwa.

Mit schlichten Motivationssprüchen alleine lässt sich allerdings keine Mannschaft führen. Ansonsten hätte Angela Merkel ihr ganzes Volk hinter sich gehabt. „Wir schaffen das“ ist zu wenig. Das bekommt auch Bob der Baumeister hin. Der hätte den Flughafen in Berlin auch günstiger als für 7,3 Milliarden Euro hingestellt. Was ihn nicht zu einem guten Trainer, aber einem hervorragenden Handwerker macht.

Wahrscheinlich hat es seine Gründe, dass Habeck, Merz und Söder Regierungsbänke Trainerbänken vorziehen. Allerdings würde die Politik enorm an Unterhaltungswert gewinnen, wenn beispielsweise Steffen Baumgart oder Frank Schmidt in eine Bundestagsdebatte eingreifen würden. Am Ende ist es wohl gut, wie es gekommen ist. Ein Satz wie ein Habeck.