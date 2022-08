Sommer Biathlon WM 2022: Zeitplan und Übertragung im TV oder Stream

Die IBU Sommer Biathlon WM in Ruhpolding findet 2022 erstmals statt. Hier gibt es alle Infos rund um die Termine im Zeitplan, das Programm, die Tickets und die Übertragung im Free-TV oder Live-Stream.

Sommer Biathlon WM 2022: Vom 24. bis 28. August 2022 findet erstmals eine Sommer Biathlon WM in Deutschland statt. In den Disziplinen Massenstart, Verfolgung, Super-Sprint sowie Sprint gehen Athletinnen und Athleten aus den unterschiedlichsten Nationen an den Start. Den Besuchern der WM wird ein Rahmenprogramm mit Tag der offenen Tür, Mitmachaktionen und Informationen zu den Nachwuchs-Konzepten im Biathlon geboten. Die DSV-Biathleten und -Biathletinnen treten im heimischen Ruhpolding in voller Mannschaftsstärke an.

Alle Infos zu den Terminen, den Wettkämpfen der Damen und Herren, dem Ticketverkauf, der Arena-Führung, dem Programm und der Übertragung im TV erfahren Sie hier.

Zeitplan und Termine: Sommer Biathlon WM 2022

Was : Sommer Biathlon-WM 2022

: Sommer 2022 Wo: Chiemgau Arena, Biathlonzentrum 1, 83324 Ruhpolding

Video: dpa

24. August 2022, Mittwoch:

11 Uhr: Offizielles Training Juniorinnen und Junioren

14 Uhr: Offizielles Training Männer/Frauen

25. August 2022, Donnerstag:

10.15 Uhr: Supersprint Junioren Qualifikation

12 Uhr: Supersprint Juniorinnen Qualifikation

14.30 Uhr: Supersprint Junioren Finale

15 Uhr: Siegerehrung Supersprint Junioren

15.45 Uhr: Supersprint Juniorinnen Finale

16.15 Uhr: Siegerehrung Supersprint Juniorinnen

17 Uhr: Training Männer/Frauen

26. August 2022, Freitag:

10.30 Uhr: Supersprint Männer Qualifikation

Männer Qualifikation 12.15 Uhr: Supersprint Frauen Qualifikation

Frauen Qualifikation 15.10 Uhr: Supersprint Männer Finale

Männer Finale 15.40 Uhr: Siegerehrung Supersprint Männer

Männer 16.25 Uhr: Supersprint Frauen Finale

Frauen Finale 16.55 Uhr: Siegerehrung Supersprint Frauen

27. August 2022, Samstag:

10 Uhr: Sprint Junioren

11.05 Uhr: Siegerehrung Sprint Junioren

Sprint Junioren 12.15 Uhr: Sprint Juniorinnen

13.15 Uhr: Siegerehrung Sprint Juniorinnen

Sprint Juniorinnen 14.45 Uhr: Sprint Männer

15.50 Uhr: Siegerehrung Sprint Männer

Sprint Männer 17 Uhr: Sprint Frauen

18 Uhr: Siegerehrung Sprint Frauen

28. August 2022, Sonntag:

11 Uhr: Verfolgung Junioren

11.45 Uhr: Siegerehrung Verfolgung Junioren

Verfolgung Junioren 13 Uhr: Massenstart Frauen

Frauen 13.40 Uhr: Siegerehrung Massenstart Frauen

Frauen 15.05 Uhr: Massenstart Männer

Männer 17 Uhr: Verfolgung Juniorinnen

17.35 Uhr: Siegerehrung Verfolgung Juniorinnen

Sommer Biathlon WM 22 im TV: Free-TV, Pay-TV oder Livestream?

Ist die erste Sommer WM im Biathlon 2022 im Fernsehen zu sehen? Wer überträgt die Wettkämpfe im Sprint oder Massenstart aus Ruhpolding?

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF berichtet von der Sommer Biathlon WM 22, darunter 30 Minuten live am Freitag, den 26.08.2022, vom Supersprint-Finale der Männer.

Der folgende TV-Kalender zeigt die kostenlosen Übertragungen der Sommer Biathlon WM 2022 live im Fernsehen:

26. August 2022, Freitag:

15.05 Uhr: ZDF - Supersprint Frauen und Supersprint der Männer

27. August 2022, Samstag:

14.30 Uhr: ZDF - 10 km Sprint Männer

- 10 km Sprint Männer 14.55 Uhr: ZDF - Massenstart Männer

28. August 2022, Sonntag:

14.55 Uhr: ZDF - Massenstart Frauen und Zusammenfassung Biathlon WM

Programm der Biathlon WM 2022: Aktionen

Vereine und Verbände präsentieren Nachwuchskonzepte im Biathlon und in den Nordischen Disziplinen. Mitmachaktionen, ein Bühnen- und Unterhaltungsprogramm sowie ein Tag der offenen Tür in der Chiemgau-Arena werden den Besuchern und Besucherinnen in Ruhpolding zur Sommer WM 2022 geboten.

Tickets Sommer Biathlon-WM 2022

Karten und Tickets für die Wettkämpfe, für Tribünen oder Stehplätze, gibt es unter www.biathlon-ruhpolding.de oder unter ADticket zu bestellen. Auch unter der E-Mail-Adresse tickets@biathlon-ruhpolding.de sind Karten zu ordern.

Die Preise sind wie folgt:

Ticketpreis Vorverkauf Platz regulär ermäßigt Do, 25.08.2022

0 Euro 0 Euro Fr, 26.08.2022 Tribüne Schießstand 20 Euro 13 Euro

Strecke 12 Euro 7 Euro Sa, 27.08.2022 Tribüne Schießstand 25 Euro 18 Euro

Strecke 15 Euro 10 Euro So, 28.08.2022 Tribüne Schießstand 25 Euro 18 Euro

Strecke 15 Euro 10 Euro Generalkarte Tribüne Schießstand 60 Euro 45 Euro

Strecke 32 Euro 23 Euro

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Tickets Arena-Tour Sommer WM Biathlon 2022:

Führungen durch die Chiemgau-Arena in Ruhpolding lassen hinter die Kulissen der WM blicken. Tickets für die Führungen sind unter www.chiemgau-arena.de zu haben.