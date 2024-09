Sommer-Paralympics 2024 in Paris: Zeitplan, Termine und alle Infos

Nach den Olympischen Sommerspielen starteten Ende August auch die Sommer-Paralympics 2024. Die Veranstaltung wird in Paris und Umgebung ausgetragen, wobei die Stadt als Gastgeberin für die sportlichen Wettbewerbe dient. Die Paralympics 2024 setzen auf eine inklusive und barrierefreie Gestaltung der Wettkämpfe, um allen Teilnehmenden optimale Bedingungen zu bieten.

Zudem markieren die Sommer-Paralympics 2024 in Paris ein besonderes Kapitel in der Geschichte des Sports. Zum ersten Mal findet die Eröffnungsfeier für die Sommer-Paralympics nicht in einem Stadion, sondern im Herzen von Paris auf der Prachtstraße Champs-Élysées und dem Place de la Concorde statt. Dabei erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer Darbietungen vor der Kulisse bekannter Wahrzeichen wie dem Eiffelturm.

Wie liegen die Termine im Zeitplan der Paralympischen Sommerspiele 2024? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um die Termine und Uhrzeiten der einzelnen Wettkämpfe.

Paralympics in Paris: Termine der paralympischen Sommerspiele 2024

Die Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris begannen am 28. August und enden am 8. September. Innerhalb dieser zwölf Tage stellen Athletinnen und Athleten ihr Können unter Beweis. Die Eröffnungsfeier gab den Startschuss am 28. August, die Abschlusszeremonie findet am 8. September statt. Über zwölf Tage hinweg treten über 4400 Athletinnen und Athleten aus aller Welt in 22 verschiedenen Sportarten bei den Paralympics 2024 an. Dabei wird in insgesamt 549 Wettkämpfe um die Medaillen gekämpft. Die wichtigsten Termine haben wir in einer kurzen Übersicht für Sie zusammengetragen:

Start: 28. August 2024

Ende: 8. September 2024

Ort: Paris, Frankreich

Sportarten: 22

Wettkämpfe: 549

Zeitplan der Sommer-Paralympics 2024: Datum und Uhrzeit aller Wettkämpfe

Hier haben wir den Zeitplan für alle Disziplinen inklusive Datum und Uhrzeit für Sie im Überblick. Aufgrund möglicher kurzfristiger Anpassungen empfiehlt es sich, zusätzlich den aktuellen Zeitplan auf der offiziellen Internetseite der Paralympics 2024 abzurufen.

Mittwoch, 28. August 2024:

20 Uhr: Eröffnungsfeier

Donnerstag, 29. August 2024:

Para-Badminton: 8.30 Uhr, 16 Uhr

Goalball: 9 Uhr, 10.30 Uhr, 13.15 Uhr, 14.45 Uhr, 17.30 Uhr, 19 Uhr

Para-Bogenschießen: 9 Uhr, 13 Uhr, 17 Uhr

Para-Schwimmen: 9.30 Uhr, 17.30 Uhr

Para-Tischtennis: 10 Uhr, 17 Uhr, 18.30 Uhr

Para-Teakwondo: 10 Uhr, 17 Uhr, 20.24 Uhr, 20.48 Uhr, 21.02 Uhr

Boccia: 10.30 Uhr, 12.50 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 18.10 Uhr, 19.20 Uhr, 20 Uhr

Rollstuhlbasketball: 10.30 Uhr, 12.45 Uhr, 16 Uhr, 18.15 Uhr, 21.30 Uhr

Para-Schießen: 11 Uhr, 12.30 Uhr, 14.15 Uhr

Rollstuhlrugby: 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 17.30 Uhr, 19.30 Uhr

Para-Radrennbahn: 12 Uhr, 12.22 Uhr, 12.55 Uhr, 13.41 Uhr, 15.45 Uhr, 16.07 Uhr, 16.15 Uhr, 16.24 Uhr, 16.41 Uhr, 16.59 Uhr , 17.13 Uhr

Sitzvolleyball: 12 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Freitag, 30. August 2024:

Para-Badminton: 8.30 Uhr, 16 Uhr

Goalball: 9 Uhr, 10.30 Uhr, 13.15 Uhr, 14.45 Uhr, 17.30 Uhr, 19 Uhr

Para-Bogenschießen: 9 Uhr, 15.30 Uhr

Para-Schießen: 9 Uhr, 11.15 Uhr, 11.45 Uhr, 13.30 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr, 17 Uhr

Para-Rudern: 9.30 Uhr, 10.10 Uhr, 10.50 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

Para-Schwimmen: 9.30 Uhr, 17.30 Uhr

Para-Teakwondo: 9.30 Uhr, 17 Uhr, 21.46 Uhr, 22 Uhr, 22.14 Uhr, 22.28 Uhr

Leichtathletik: 10 Uhr, 19 Uhr

Para-Tischtennis: 10 Uhr, 17 Uhr

Boccia: 10.30 Uhr, 11.40 Uhr, 14 Uhr, 18.10 Uhr, 20.30 Uhr, 21.40

Rollstuhlbasketball: 10.30 Uhr, 12.45 Uhr, 16 Uhr, 18.15 Uhr, 21.30 Uhr

Para-Radrennbahn: 11.30 Uhr, 12.15 Uhr, 12.54 Uhr, 13.27 Uhr, 13.58 Uhr, 14.52 Uhr, 15.17 Uhr, 15.25 Uhr, 15.41 Uhr, 15.49 Uhr, 16.18 Uhr, 16.26 Uhr, 16.34 Uhr

Rollstuhlrugby: 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 17.30 Uhr, 19.30 Uhr

Para-Tischtennis: 12 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr

Sitzvolleyball: 12 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Rollstuhltennis: 12 Uhr, 13 Uhr

Sitzvolleyball: 14 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Samstag, 31. August 2024:

Para-Badminton: 8.30 Uhr, 16 Uhr

Goalball: 9 Uhr, 10.30 Uhr, 13.15 Uhr, 17.30 Uhr, 19 Uhr

Para-Bogenschießen: 9 Uhr, 11.48 Uhr, 12.05 Uhr, 15.30 Uhr, 19.43 Uhr, 20 Uhr

Para-Rudern: 9.30 Uhr, 10.10 Uhr, 10.50 Uhr, 11.10 Uhr, 11.50 Uhr

Para-Schwimmen: 9.30 Uhr, 17.30 Uhr

Para-Schießen: 9.30 Uhr, 12 Uhr, 12.15 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr

Leichtathletik: 10 Uhr, 19 Uhr

Para-Radrennbahn: 10 Uhr, 10.19 Uhr, 11.02 Uhr, 11.58 Uhr, 13.35 Uhr, 14.02 Uhr, 15.01 Uhr, 15.10 Uhr, 15.21 Uhr

Para-Tischtennis: 10 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19.15 Uhr, 20.15 Uhr

Para-Teakwondo: 10 Uhr, 17 Uhr, 20.34 Uhr, 20.48 Uhr, 21.02 Uhr

Boccia: 10.30 Uhr, 11.40 Uhr, 12.50 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 18.25 Uhr, 19.35 Uhr, 20.45 Uhr

Rollstuhlbasketball: 10.30 Uhr, 12.45 Uhr, 16 Uhr, 18.15 Uhr, 21.30 Uhr

Rollstuhlrugby: 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 17.30 Uhr, 19.30 Uhr

Sitzvolleyball: 12 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Rollstuhltennis: 12 Uhr, 13 Uhr

Sonntag, 1. September 2024:

Para-Triathlon: 8.15 Uhr, 8.20 Uhr, 8.30 Uhr, 10.10 Uhr, 10.15 Uhr, 10.20 Uhr, 10.25 Uhr

Para-Badminton: 8.30 Uhr, 16.40 Uhr

Goal-Ball: 9 Uhr, 10.30 Uhr, 13.15 Uhr, 14.45 Uhr, 17.30 Uhr, 19 Uhr

Para-Bogenschießen: 9 Uhr, 12.22 Uhr, 12.39 Uhr, 15.30 Uhr, 19.43 Uhr, 20 Uhr

Para-Rudern: 9.30 Uhr, 9.50 Uhr, 10.10 Uhr, 10.30 Uhr, 10.50 Uhr, 11.10 Uhr, 11.30 Uhr, 11.50 Uhr, 12.10 Uhr, 12.30 Uhr

Para-Schwimmen: 9.30 Uhr, 17.30 Uhr

Para-Schießen: 9.30 Uhr, 11.30 Uhr, 12.30 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr

Leichtathletik: 10 Uhr, 19 Uhr

Para-Tischtennis: 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 17 Uhr

Boccia: 10.30 Uhr, 11.55 Uhr, 13.10 Uhr, 17 Uhr, 18.10 Uhr, 19.35 Uhr, 20.45 Uhr

Rollstuhlbasketball: 10.30 Uhr, 12.45 Uhr, 16 Uhr, 18.15 Uhr, 21.30 Uhr.

Para-Radrennbahn: 11 Uhr, 11.22 Uhr, 12.20 Uhr, 12.51 Uhr, 13.51 Uhr, 14.31 Uhr, 15.14 Uhr, 15.22 Uhr, 15.30 Uhr, 15.37 Uhr

Blindenfußball: 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 18.30 Uhr, 20.30 Uhr

Rollstuhlrugby: 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 17.30 Uhr, 19.30 Uhr

Sitzvolleyball: 12 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Rollstuhltennis: 12 Uhr, 13 Uhr

Montag, 2. September 2024:

Para-Dressursport: 8.15 Uhr

Para-Triathlon: 8.15 Uhr, 8.25 Uhr, 10 Uhr, 10.10 Uhr

Para-Badminton: 8.30 Uhr, 16.30 Uhr

Para-Bogenschießen: 9 Uhr, 10.55 Uhr, 11.15 Uhr, 15.30 Uhr, 19.05 Uhr, 19.25 Uhr

Para-Schießen: 9 Uhr, 13 Uhr, 16.45 Uhr

Para-Schwimmen: 9.30 Uhr, 17.30 Uhr

Leichtathletik: 10 Uhr, 19 Uhr

Para-Tischtennis: 10 Uhr, 17 Uhr

Boccia: 10.30 Uhr, 11.40 Uhr, 13.25 Uhr, 17 Uhr, 18.30 Uhr, 20 Uhr

Blindenfußball: 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 18.30 Uhr, 20.30 Uhr

Rollstuhlrugby: 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 17.30 Uhr, 19.30 Uhr

Sitzvolleyball: 12 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Rollstuhltennis: 12 Uhr, 13 Uhr

Goalball: 13.15 Uhr, 15 Uhr, 17.45 Uhr, 19.30 Uhr

Rollstuhlbasketball: 13.45 Uhr, 16 Uhr, 19.15 Uhr, 21.30 Uhr

Dienstag, 3. September 2024:

Goalball: 9 Uhr, 10.45 Uhr, 13.30 Uhr, 15.15 Uhr, 18 Uhr, 19.45 Uhr

Para-Bogenschießen: 9 Uhr, 17 Uhr, 18.57 Uhr, 19.14 Uhr

Para-Schwimmen: 9.30 Uhr, 17.30 Uhr

Para-Schießen: 9.30 Uhr, 12.45 Uhr, 13.45 Uhr, 14.30 Uhr, 16 Uhr

Leichtathletik: 10 Uhr, 19 Uhr

Para-Tischtennis: 10 Uhr

Boccia: 10.30 Uhr, 11.50 Uhr, 17 Uhr, 18.50 Uhr

Blindenfußball: 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 18.30 Uhr, 20.30 Uhr

Para-Dressursport: 11.45 Uhr, 13.45 Uhr

Sitzvolleyball: 12 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Rollstuhltennis: 12 Uhr, 13 Uhr

Para-Tischtennis: 12.15 Uhr, 13.45 Uhr, 17 Uhr, 20.45 Uhr

Rollstuhlfechten: 13 Uhr, 20 Uhr, 20.25 Uhr, 20.50 Uhr, 21.15 Uhr, 21.40 Uhr, 22.05 Uhr

Rollstuhlbasketball: 13.45 Uhr, 16 Uhr, 19.15 Uhr, 21.30 Uhr

Mittwoch, 4. September 2024:

Para-Radsport Straße: 8 Uhr

Goalball: 9 Uhr, 10.45 Uhr, 13.30 Uhr, 15.15 Uhr, 18 Uhr, 19.45 Uhr

Para-Bogenschießen: 9 Uhr, 17 Uhr, 19.24 Uhr, 19.44 Uhr

Rollstuhlfechten: 9 Uhr, 18.30 Uhr, 19.05 Uhr, 19.40 Uhr, 20.50 Uhr, 21.25 Uhr

Para-Schwimmen: 9.30 Uhr, 17.30 Uhr

Para-Schießen: 9.30 Uhr, 12.15 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr

Leichtathletik: 10 Uhr, 19 Uhr

Para-Dressursport: 10 Uhr, 12.55 Uhr

Para-Tischtennis: 10 Uhr, 11.30 Uhr, 13.45 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr

Boccia: 10.30 Uhr, 11.50 Uhr, 13.40 Uhr, 17 Uhr, 18.50 Uhr, 20.10 Uhr

Para-Gewichtheben: 12 Uhr, 13.35 Uhr, 17 Uhr, 18.35 Uhr

Sitzvolleyball: 12 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr

Rollstuhltennis: 12 Uhr, 13 Uhr

Rollstuhlbasketball: 12.45 Uhr, 16 Uhr, 18.15 Uhr, 21.30 Uhr

Donnerstag, 5. September 2024:

Para-Radsport Straße: 9.30 Uhr

Para-Schwimmen: 9.30 Uhr, 17.30 Uhr

Para-Schießen: 9.30 Uhr, 11.45 Uhr

Para-Bogenschießen: 10 Uhr, 15 Uhr, 17.15 Uhr, 17.35 Uhr

Leichtathletik: 10 Uhr, 19 Uhr

Para-Judo: 10 Uhr, 16 Uhr

Para-Tischtennis: 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19.15 Uhr, 20.15 Uhr

Rollstuhlfechten: 10 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr

Blindenfußball: 10.30 Uhr, 13 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr

Boccia: 10.30 Uhr, 12.20 Uhr, 13.40 Uhr, 17 Uhr, 19.15 Uhr, 21 Uhr

Para-Gewichtheben: 12 Uhr, 13.35 Uhr, 17 Uhr, 18.35 Uhr

Sitzvolleyball: 12 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Rollstuhltennis: 12 Uhr, 13 Uhr, 13.30 Uhr

Goalball: 13.15 Uhr, 15 Uhr, 17.45 Uhr, 19.30 Uhr

Rollstuhlbasketball: 16 Uhr, 21.30 Uhr

Freitag, 6. September 2024:

Rollstuhlfechten: 9 Uhr, 18.30 Uhr, 19.05 Uhr, 19.40 Uhr

Para-Radsport Straße: 9.30 Uhr

Para-Dressursport: 9.30 Uhr, 11.10 Uhr, 13.10 Uhr, 15.17 Uhr, 16.29 Uhr

Para-Schwimmen: 9.30 Uhr, 17.30 Uhr

Leichtathletik: 10 Uhr, 19 Uhr

Para-Kanu: 10 Uhr, 10.10 Uhr, 10.30 Uhr, 10.40 Uhr, 11.25 Uhr, 11.35 Uhr, 11.45 Uhr, 11.55 Uhr, 12.05 Uhr

Para-Judo: 10 Uhr, 16 Uhr

Para-Tischtennis: 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19.15 Uhr, 20.15 Uhr, 20.50 Uhr, 21.25 Uhr

Para-Gewichtheben: 12 Uhr, 13.35 Uhr, 17 Uhr, 18.35 Uhr

Rollstuhltennis: 12 Uhr, 13.30 Uhr

Sitzvolleyball: 15 Uhr, 19.30 Uhr

Rollstuhlbasketball: 16 Uhr, 21.30 Uhr

Samstag, 7. September 2024:

Para-Dressursport: 7.30 Uhr, 9.30 Uhr, 10.57 Uhr, 12.39 Uhr, 14.06 Uhr, 15.33 Uhr

Para-Radsport Straße: 9.30 Uhr

Para-Judo: 9.30 Uhr, 15.30 Uhr

Para-Schwimmen: 9.30 Uhr, 17.30 Uhr

Leichtathletik: 10 Uhr, 19 Uhr

Para-Kanu: 10 Uhr, 10.14 Uhr, 10.28 Uhr, 10.42 Uhr, 10.49 Uhr

Para-Tischtennis: 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20.15 Uhr, 21.15 Uhr

Rollstuhlfechten: 10 Uhr, 17.30 Uhr, 18.45 Uhr

Para-Gewichtheben: 12 Uhr, 13.35 Uhr, 17 Uhr, 18.35 Uhr

Rollstuhltennis: 12 Uhr, 13.30 Uhr

Sitzvolleyball: 15 Uhr, 19.30 Uhr

Rollstuhlbasketball: 16 Uhr, 21.30 Uhr

Blindenfußball: 17.30 Uhr, 20 Uhr

Sonntag, 8. September 2024:

Leichtathletik: 8 Uhr

Para-Gewichtheben: 9 Uhr, 10.35 Uhr, 14 Uhr, 15.35 Uhr

Para-Kanu: 10.14 Uhr, 10.28 Uhr, 10.42 Uhr, 10.56 Uhr

Rollstuhlbasketball: 10.30 Uhr, 13.45 Uhr

Abschlussfeier: 21 Uhr

Um die TV-Übertragung der Paralympics 2024 kümmern sich die zwei öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Zusätzlich wird das Free-TV-Angebot durch die Livestreams in den Mediatheken von ARD und ZDF erweitert. Dabei stehen bis zu vier parallele Streams zur Verfügung.