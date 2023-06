Sommer-Skispringen

18:01 Uhr

Althaus startet jetzt als Katharina Schmid

Plus Die dreifache Weltmeisterin will unter neuem Namen an alte Erfolge anknüpfen. Doch anstatt für den Winter zu trainieren, geht es nach Polen. Wie passt das zusammen?

Von Milan Sako

Physiotherapeutin Lara Westner korrigiert noch mal, als Katharina Schmid die Hantel nach oben stemmt. Die überragende deutsche Skispringerin macht allerdings schon vieles richtig, wuchtet die Stange gekonnt in die Höhe. Die Sportlerinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) stecken mitten drin in der Trainingsphase für die kommende Saison. Schließlich lautet eine Binsenweisheit für die Schneeathleten: Wintersportler werden im Sommer gemacht. Aber so ganz passt das Timing zwischen Training und Wettkampf in dieser Saison nicht. Mitten in die Vorbereitung platzt der erste große Wettkampf. Bereits ab Dienstag steht ein erster Höhepunkt für die deutschen Adler im Programm.

Bei den European Games in Polen mit dem Zentrum in Krakau sind erstmals auch die Skispringerinnen und Springer dabei. Im polnischen Skisprung-Mekka Zakopane wird auf Matten gesprungen. "Für uns ist es etwas Besonderes, dass wir bei den Sommersportlern dabei sind, dass wir zum ersten Mal bei den European Games mitmachen", sagt Schmid im Pressegespräch an der Bar des Fitnesscenters in Fürstenfeldbruck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

